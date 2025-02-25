Zoom Technology Group选择Radisys作为其宽带连接扩展的技术合作伙伴

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation与总部位于阿联酋迪拜、拥有广泛全球网络的光纤网络运营商Zoom Technology Group (ZTG) 宣布开展战略合作，以Radisys最先进的Connect Open Broadband产品组合为基础，继在南非成功部署之后，扩大光纤宽带连接在美国的覆盖范围。

Radisys领先的云原生且基于现代软件实施的Connect Open Broadband解决方案采用开放性规范设计，可确保与非专有解决方案的无缝互操作性，并促进开放生态系统的发展。极具竞争力的商用硅基产品组合基于适当的切换水平进行了优化，使ZTG能够通过选择和管理一流的宽带解决方案来降低资本支出和运营支出成本，从而满足其当前和未来的独特网络需求。

Connect Open Broadband的全频谱宽带接入产品组合提供基于开源的软件（Connect Broadband Access Controller、Radisys Management System）、可互操作/开放的光网络终端（ONT）和基于Linux Foundation Broadband的VOLTHA/SEBA光线路终端（OLT），这些产品在同一OLT无源光网络（PON）端口内同时支持G-PON和XGS-PON，而无需在未来改变或升级PON硬件。

Zoom Technology Group创始人兼首席执行官Mohammed Manjra ：“随着我们初步进入美国市场，Radisys的产品改变了我们的游戏规则。他们对开放式、分解式宽带解决方案的承诺为我们提供了灵活性，使我们能够在未来根据需要调整架构。这一合作关系是我们全球扩张战略中的关键一步，使我们能够在全球范围内向未被服务和服务不足的社区提供高速互联网解决方案，推动包容性接入，弥合目前存在于许多未被服务和服务不足社区的数字鸿沟。”

Linux Foundation网络、物联网和边缘总经理Arpit Joshipura：“VOLTHA在全球的扩张凸显了该行业不断向开放、分解的网络转变，从而推动创新和可扩展性。随着越来越多的运营商采用VOLTHA来简化部署并增强互操作性，以利用其成本效益、灵活性和更快的服务交付，开放标准在下一代接入网络中的重要作用得到了进一步加强。”

Radisys首席执行官Arun Bhikshesvaran：“继在南非成功部署之后，我们很高兴被ZTG选中为其在美国的宽带业务提供支持。这一里程碑进一步加强了我们对开放标准和系统的承诺，也标志着我们基于VOLTHA/SEBA的解决方案继在亚洲和欧洲大规模实施后，向着美洲地区的大举扩展。”

Radisys简介

Radisys是开放式电信解决方案和服务的全球领导者。其分散式平台和集成服务利用开放式参考架构和标准以及开放式软件和硬件，使服务提供商能够推动开放的数字化转型。从数字端点到分散的开放访问和核心解决方案，再到沉浸式数字应用和参与平台，Radisys提供端到端的解决方案组合。其世界一流且经验丰富的网络服务组织提供全生命周期服务，帮助服务提供商以优化的总拥有成本构建和运营高度可扩展的高性能网络。如需了解更多信息，请访问www.Radisys.com。

关于Zoom Technology Group

Zoom Technology Group在全球提供高速宽带基础设施接入服务方面拥有30多年的经验，致力于通过创新解决方案推动所服务社区的积极变革。该集团目前拥有、运营和管理着超过2,100万英尺的基础设施，并在全球范围内设立了10个办事处，为超过77,000个活跃的住宅和商业用户提供服务。在未来5年内，集团计划将基础设施扩展到2.57亿英尺，同时为超过270万个终端提供服务。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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