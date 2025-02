O teamLab Planets (Tóquio, Toyosu) obtém um aumento de cerca de 130% em relação ao ano anterior nas vendas de ingressos após uma grande expansão. O tempo de permanência dos visitantes também registra um crescimento significativo

Highlight Video: teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab A new large-scale Athletics Forest and other installations opened at teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo, on Wednesday, January 22, 2025.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, Video: teamLab)

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers, Video: teamLab)

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers, Video: teamLab)

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers, Video: teamLab)

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--O teamLab Planets TOKYO DMM.com (chamado aqui de teamLab Planets) registrou um notável aumento de 130% nas vendas de ingressos ano a ano após sua grande expansão em janeiro de 2025*1. O tempo de permanência dos visitantes também aumentou significativamente, com uma pesquisa recente revelando que a proporção de visitantes que permaneceram por “2 horas ou mais” aumentou em cerca de 48%, enquanto aqueles que “permaneceram por 3 horas ou mais” aumentaram em cerca de 20%*2.

Nesta primavera, dois grandes espaços de obras de arte no teamLab Planets serão transformados por flores de cerejeira em plena floração. Em Floating in the Falling Universe of Flowers (Flutuando no universo cadente das flores), onde as flores sazonais florescem e mudam com o tempo, as flores de cerejeira se espalharão por todo o espaço. Em Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Desenho na superfície da água criado pela dança de carpas e pessoas – infinito), onde os visitantes andam descalços na água, as carpas nadando na superfície da água se transformarão em flores de cerejeira e se espalharão quando colidirem com as pessoas. Essas flores de cerejeira ficarão em exibição de sábado, 1º de março, a quarta-feira, 30 de abril.

Mais de 20 novas obras de arte reveladas em uma grande expansão

Em janeiro, o teamLab Planets expandiu seu espaço em aproximadamente 1,5 vezes, apresentando mais de 20 novas obras de arte focadas em projetos educacionais, como Athletics Forest, Catching and Collecting Forest e Future Park. Além disso, a Sketch Factory foi criada recentemente, permitindo que os visitantes transformem os desenhos que criam no espaço de obras de arte em produtos originais para levar para casa.

Para obter mais informações sobre a grande expansão, consulte este comunicado à imprensa.

*1 Com base nos dados de compra de ingressos do site oficial do teamLab Planets, comparando cerca de um mês de 22 de janeiro a 16 de fevereiro de 2025 e de 24 de janeiro a 18 de fevereiro de 2024. *2 Pesquisa realizada no teamLab Planets TOKYO DMM.com Período da pesquisa: 1º de janeiro a 18 de fevereiro de 2025 Método de pesquisa: questionário on-line para visitantes Respostas válidas: 2.525 (1º de janeiro a 21 de janeiro: 669 respostas, 22 de janeiro a 18 de fevereiro: 1.856 respostas) Resultados da pesquisa: A proporção de visitantes que ficam “2 horas ou mais” aumentou de aproximadamente 12% antes da expansão para cerca de 60%. Os que ficam “3 horas ou mais” aumentaram de cerca de 1% para aproximadamente 20%.

Obras de arte apresentando flores de cerejeira em flor

loating in the Falling Universe of Flowers (Flutuando no Universo de Flores que Caem)

Um ano sazonal de flores floresce e muda com o tempo, a vida se espalha pelo universo.

Deite-se ou sente-se no espaço e, eventualmente, seu corpo flutua e você se dissolve no mundo da obra de arte.

As flores crescem, brotam, florescem e, com o tempo, as pétalas caem, e as flores murcham e morrem.

O ciclo de nascimento e morte continua perpetuamente. A obra de arte não é uma imagem pré-gravada que é reproduzida; ela é criada por um programa de computador que renderiza continuamente a obra em tempo real. No geral, está em constante mudança, e estados visuais anteriores nunca são replicados. O universo neste momento nunca poderá ser visto novamente.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Desenhando na superfície da água criada pela dança de Koi e pessoas – Infinito)

Koi nadam na superfície da água que se estende até o infinito. As pessoas podem caminhar na água.

O movimento dos Koi é influenciado pela presença de pessoas na água e também por outros Koi. Quando os peixes colidem com as pessoas, eles se transformam em flores e se espalham. Ao longo do ano, as flores que florescem mudarão com as estações.

A trajetória dos Koi é determinada pela presença das pessoas, e essas trajetórias traçam linhas na superfície da água.

A obra é renderizada em tempo real por um programa de computador. Não é pré-gravada nem em loop. A interação entre o espectador e a instalação causa uma mudança contínua na obra de arte. Estados visuais anteriores nunca são replicados e nunca ocorrerão novamente.

Conceito do teamLab Planets

Com todo o seu corpo, imerso, perceba e torne-se um com a arte

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água, criado pelo coletivo de arte teamLab.

As obras de arte mudam dependendo da presença de pessoas, e a existência das obras de arte é contínua com o seu corpo e com os outros.

Mergulhe fisicamente nos enormes espaços de arte, perceba-os com o seu corpo e torne-se um com a arte.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

Toyosu, Tóquio ( teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tóquio)

Vídeo em destaque

https://youtu.be/F7nODEETR4s

Kit de imprensa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.