teamLab Planets (Tokyo, Toyosu) enregistre une augmentation d’environ 130 % des ventes de billets par rapport à l’année précédente à la suite d’une expansion majeure. La durée de séjour des visiteurs connaît également une croissance significative

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM.com (ci-après teamLab Planets) a enregistré une augmentation remarquable de 130 % des ventes de billets d’une année sur l’autre à la suite de son expansion majeure en janvier 2025*1. La durée de séjour des visiteurs a également augmenté de manière significative, une enquête récente révélant que la proportion de visiteurs qui sont restés « 2 heures ou plus » a augmenté d’environ 48 %, tandis que ceux qui sont restés « 3 heures ou plus » ont augmenté d’environ 20 %*2 .

Ce printemps, deux espaces d’art massifs de teamLab Planets seront transformés par des cerisiers en pleine floraison. Dans Floating in the Falling Universe of Flowers, où les fleurs saisonnières fleurissent et changent avec le temps, les cerisiers en fleurs s’étendront sur l’ensemble de l’espace. Dans Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, où les visiteurs marchent pieds nus dans l’eau, des carpes koï qui nagent à la surface de l’eau se transforment en fleurs de cerisier et s’éparpillent lorsqu’elles entrent en collision avec des personnes. Ces fleurs de cerisier seront exposées du samedi 1er mars au mercredi 30 avril.

Plus de 20 nouvelles œuvres d’art dévoilées dans le cadre d’une expansion majeure

En janvier, teamLab Planets a agrandi son espace d’environ 1,5 fois, présentant plus de 20 nouvelles œuvres d’art axées sur des projets éducatifs tels que Athletics Forest, Catching and Collecting Forest et Future Park. Sketch Factory a également vu le jour, permettant aux visiteurs de transformer les dessins qu’ils créent dans l’espace d’œuvres d’art en produits originaux à emporter chez eux.

Pour plus d’informations sur cette expansion majeure, veuillez vous référer à ce communiqué de presse.

*1 Basé sur les données d’achat de billets du site officiel teamLab Planets, comparant approximativement un mois entre le 22 janvier et le 16 février 2025, et entre le 24 janvier et le 18 février 2024. *2 Enquête menée sur teamLab Planets TOKYO DMM.com Période de l’enquête : du 1er janvier au 18 février 2025 Méthode d’enquête : questionnaire en ligne destiné aux visiteurs Réponses valides : 2 525 (du 1er janvier au 21 janvier : 669 réponses, 22 janvier au 18 février : 1 856 réponses) Résultats de l’enquête : la proportion de visiteurs restant « 2 heures ou plus » est passée d’environ 12 % avant l’expansion à environ 60 %. Les visiteurs qui restent « 3 heures ou plus » sont passés d’environ 1 % à environ 20 %.

Œuvres d’art représentant des cerisiers en fleurs

Floating in the Falling Universe of Flowers

Une année saisonnière de fleurs s’épanouit et change avec le temps, la vie s’étend dans l’univers.

Allongé ou assis dans l’espace, votre corps finit par flotter et vous vous dissolvez dans l’univers de l’œuvre d’art.

Les fleurs poussent, bourgeonnent, s’épanouissent et, avec le temps, les pétales tombent, les fleurs se fanent et meurent. Le cycle de la naissance et de la mort se poursuit à jamais.

L’œuvre d’art n’est pas une image préenregistrée qui est diffusée ; elle est créée par un programme informatique qui reproduit l’œuvre d’art en temps réel. Dans son ensemble, elle change continuellement et les états visuels précédents ne sont jamais reproduits. L’univers à ce moment précis ne pourra jamais être revu.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Des carpes koï nagent à la surface de l’eau qui s’étend à l’infini. Les visiteurs peuvent marcher dans l’eau.

Le mouvement des carpes koï est influencé par la présence de personnes dans l’eau et d’autres carpes koï. Lorsque les poissons entrent en collision avec des personnes, ils se transforment en fleurs et se dispersent. Tout au long de l’année, les fleurs qui s’épanouissent changent en fonction des saisons.

La trajectoire des koïs est déterminée par la présence de personnes et ces trajectoires tracent des lignes à la surface de l’eau.

L’œuvre est reproduite en temps réel par un programme informatique. Elle n’est ni préenregistrée ni en boucle. L’interaction entre le spectateur et l’installation provoque un changement continu dans l’œuvre d’art. Les états visuels précédents ne peuvent jamais être reproduits et ne se reproduiront jamais.

Concept de teamLab Planets

Avec tout votre corps, immergez-vous, percevez et ne faites plus qu’un avec l’art

teamLab Planets est un musée où l’on marche dans l’eau, créé par le collectif artistique teamLab.

Les œuvres d’art changent en fonction de la présence de personnes, et leur existence est continue avec votre corps et avec les autres.

Immergez-vous physiquement dans les espaces d’art massifs, percevez-les avec votre corps et ne faites plus qu’un avec l’art.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

Toyosu, Tokyo (teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo)

Vidéo de points forts

https://youtu.be/F7nODEETR4s

Dossier de presse

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

