Estée Lauder Companies與Serpin Pharma, Inc建立合作關係，開發突破性的護膚成份，延長肌膚的青春美麗

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Estée Lauder Companies Inc.（紐約證券交易所代號：ELC）今天宣布與生物科技公司Serpin Pharma建立合作關係，計畫將後者的抗炎性研究應用於美妝產品，大幅延長肌膚護理效力，嘉惠全球消費者。

Serpin Pharma從事抗炎性研究20年，已開發出可顯著減輕有害發炎、增強細胞彈性的專利生物科技技術。這個獨家合作關係有望加速Estée Lauder Companies Inc.推出變革性產品的腳步。Serpin Pharma已鑑定出一種名為「SERPIN」（絲氨酸蛋白酶抑制劑）的蛋白質超家族之關鍵部分，可提高人體自癒發炎細胞的能力。兩所公司將共同研究如何運用這項利用身體先天免疫反應的創新技術解決皮膚不適、老化和敏感問題。它們正在進行科學研究，展現將Serpin的技術應用於美妝產品、迅速明顯降低肌膚的老化與不適的效果。

「這項新科技能夠打破現有科學發現的侷限，加速我們的變革性創新腳步。」Estée Lauder Companies全球創新與研發部執行副總裁Carl Haney說，「與Serpin Pharma合作可以讓我們探索高效全新生物研發途徑和尖端生物科技成份，為我們重視的全球美妝客戶迅速減輕明顯可見的肌膚不適與敏感症狀。」

「Serpin Pharma的宗旨，是發揚仿生學原則以及大自然解決創傷與傷害痕跡的方式。」Serpin Pharma創辦人、執行主席暨執行長Cohava Gelber博士／企管碩士說，「我們循新途徑利用人體固有的機制來解決炎症。很榮幸能與Estée Lauder Companies合作，探索如何將我們強大的生物科技用於美妝與護膚。」

這份工作以Estée Lauder Companies數十年來領導延齡科學、生物科技與發酵作用的經驗為基礎。該公司透過與跨不同產業的生物科技公司合作、商業化其重大突破成果，並應用其尖端科技為消費者開發護膚解決方案，進而逐步推展創新。它也有助於實踐Estée Lauder Companies打造變革性產品創新的承諾，為有需求的次領域、用途與場合完成可迅速上市的新潮創新，就像Estée Lauder Companies最近宣布的「Beauty Reimagined」戰略願景所揭示的那樣。

Estée Lauder Companies的研發與創新中心遍布世界各地，旗下科學家擁有綜合物理、化學、生物學和工程學的跨領域專長，涵蓋從基礎科學到先進科技的各種層次。Estée Lauder Companies 75年來從事研發，堪稱權威，並與科學社群緊密結合，定期在重大場域、同儕審查的期刊上發表成果，並與跨多種產業的一流科學家、機構和學術單位合作。

關於The Estée Lauder Companies

Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及護髮產品生產商、行銷商和銷售商，管理多種全球奢華品牌和知名品牌。該公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，與包括The Ordinary、NIOD和BALMAIN Beauty在內的DECIEM系列品牌。

關於Serpin Pharma, Inc

臨床階段醫藥先驅Serpin Pharma矢志開發突破性的抗炎與免疫調節療法，旨在有效治療炎症引起的病症。這所位於維吉尼亞的公司開發了一款分子極小的高度選擇性胜肽治療劑，抗炎與再生功效驚人，是其天然對應物Alfa-1 抗胰蛋白酶的300倍。

Serpin Pharma的這項創新藥物平台不僅可在不傷害免疫系統的情況下遏制不受控制的炎症，還能夠加速受炎症、損傷或創傷影響的細胞與組織復原與再生。Serpin Pharma擁有30項先進專利，確保其產品開發技術站在開創性突破的最前端，為醫藥治療打開嶄新格局。

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