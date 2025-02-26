AMTD與Far East Consortium就英國專案成功達成策略性合作

巴黎、新加坡和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AMTD IDEA Group (“AMTD”; NYSE: AMTD; SGX: HKB)已與Far East Consortium International Limited (“FEC”, 0035.HK)就英國專案達成策略性合作，以推動具有歷史意義的霍恩西市政廳(Hornsey Town Hall)的未來發展。

透過此次於2月22日達成協議並於25日簽署所有最終協議的合作，AMTD旨在憑藉其在全球藝術、時尚和娛樂領域累積的聲譽，提升霍恩西市政廳的知名度。

自2017年2月簽署霍恩西市政廳的開發協議以來，FEC一直不懈努力保障該建築的未來，並成功將其從英格蘭歷史遺產保護局的「瀕危遺產」名錄中移除。

去年12月，FEC完成了該專案中平價住宅部分的實際建設，並已移交給哈林蓋區議會。

如今，該場地設有一家擁有68間客房的公寓式酒店、一個供當地社群舉辦活動和休閒娛樂的大型公共區域，以及146套住宅公寓。該酒店將命名為Dao by Dorsett AMTD Hornsey，這是全球第二家Dao by Dorsett AMTD酒店。

新藝術中心的建設工作也進展順利，該藝術中心將為社群提供可使用的空間，並進一步支援哈林蓋區內的相關措施。AMTD在這一領域的專業知識對此次策略性合作至關重要。

身為新加坡Dao by Dorsett AMTD專案中FEC的現有策略性合作夥伴，AMTD也是L’Officiel和The Art Newspaper的所有者和全球營運商，前者是一家擁有100多年歷史、業務遍布30多個國家的知名全球時尚媒體公司，後者是世界首屈一指的權威藝術媒體公司，自1990年以來一直報導國際藝術界動態，做為藝術界的權威記錄期刊和藝術產業的「聖經」而享譽全球。其無與倫比的新聞和活動報導歸功於其國際版網路，該網路與在30多個國家工作的50多名記者保持聯絡。

AMTD也是電影製作領域的專業公司，計畫支援倫敦哈林蓋區發掘更多機會，並在其邁向2027年「文化區」地位的過程中促進文化多樣性和創造力。

AMTD將與FEC及其他現有合作夥伴緊密合作，確保藝術中心和其他社群用途得以推進。

AMTD董事長Feridun Hamdullahpur博士表示：「我們很高興能有機會與FEC合作，為霍恩西當地社群服務。我們在藝術、時尚和文化領域的豐富經驗和深度參與，將使我們能夠為市政廳和社群帶來世界一流的活動、演出和表演，使霍恩西成為全球知名的重要文化目的地和中心。」

FEC執行董事兼共同董事總經理Wendy Chiu補充道：「自2016年我們接管霍恩西市政廳以來，我們致力於為這一極其重要的社群資產保障未來的承諾從未改變，我們也從未忽視當地居民與這座建築的連結。我們很驕傲能夠透過將其從『瀕危遺產』名錄中移除，並為該地區提供急需的住房，來保障該場地的未來。我們與AMTD的新策略性合作將使我們能夠繼續推進工作，確保霍恩西市政廳為哈林蓋區的文化做出積極貢獻，並為當地居民提供來到此地並發揮創造力的空間。我們期待與AMTD合作達成這一目標。」

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AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB)是一家多元化的機構及數位解決方案集團，致力於連結企業和投資人與全球市場。其全面的一站式商業服務加數位解決方案平台能夠滿足不同客戶在其生命週期各個階段的多樣化且相互關聯的商業需求及數位化要求。AMTD IDEA Group擁有得天獨厚的優勢，在客戶、商業夥伴、被投資公司和投資人之間積極扮演超級連結者的角色，在東西方之間牽線搭橋。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.amtdinc.com，或在X（之前稱為「Twitter」）上關注我們：@AMTDGroup。

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