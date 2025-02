teamLab Planets (Tokio, Toyosu) behaalt een jaar-op-jaar verhoging van ongeveer 130% voor de verkoop van tickets in navolging van belangrijke uitbreiding. Bezoektijd kent ook aanzienlijke groei

Highlight Video: teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab A new large-scale Athletics Forest and other installations opened at teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo, on Wednesday, January 22, 2025.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO DMM.com (hierna teamLab Planets genoemd) heeft jaar-op-jaar een opmerkzame verhoging van 130% geregistreerd voor de verkoop van tickets in navolging van zijn belangrijke uitbreiding in januari 2025.*1 . De bezoektijd is ook aanzienlijk toegenomen. Uit een recente enquête bleek dat het aandeel bezoekers die '2 uur of langer' bleven, toenam met ongeveer 48%, terwijl degenen die '3 uur of langer' bleven, toenam met ongeveer 20%.*2 .

Deze lente zullen twee enorme kunstruimtes bij teamLab Planets worden getransformeerd door kersenbloesems die in volle bloei staan. In Floating in the Falling Universe of Flowers, waar seizoensgebonden bloemen bloeien en met de tijd veranderen, zullen kersenbloesems zich verspreiden over de hele ruimte. In Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, waar bezoekers blootsvoets over het water lopen, zullen de kois die op het wateroppervlak zwemmen, veranderen in kersenbloesems en zich verspreiden wanneer ze in aanraking komen met mensen. Deze kersenbloesems zullen worden tentoongesteld van zaterdag 1 maart tot woensdag 30 april.

Meer dan 20 nieuwe kunstwerken gepresenteerd tijdens een belangrijke uitbreiding

In januari breidde teamLab Planets zijn ruimte ongeveer 1,5 keer uit en introduceerde het meer dan 20 nieuwe kunstwerken die gericht zijn op educatieve projecten zoals Athletics Forest, Catching and Collecting Forest, en Future Park. Bovendien werd Sketch Factory nieuw opgericht waarmee bezoekers hun tekeningen die ze maken binnen de kunstruimte kunnen veranderen in originele producten om mee naar huis te nemen.

Voor meer informatie over de belangrijke uitbreiding, raadpleeg dit persbericht.

*1 Op basis van ticketaankoopgegevens van de officiële teamLab Planets-website, waarbij ongeveer één maand wordt vergeleken van 22 januari tot 16 februari 2025 en 24 januari tot 18 februari 2024. *2 Enquête uitgevoerd door teamLab Planets TOKYO DMM.com Enquêteperiode: 1 januari tot 18 februari 2025. Enquêtemethode: Online vragenlijst voor bezoekers Geldige antwoorden: 2.525 (1 januari tot 21 januari: 669 antwoorden, 22 januari tot 18 februari: 1.856 antwoorden) Enquêteresultaten: Het aandeel bezoekers dat "2 uur of meer" blijft nam van ongeveer 12% vóór de uitbreiding toe naar ongeveer 60%. Degenen die "3 uur of meer" blijven" nam van ongeveer 1% toe naar 20%.

Kunstwerken waaronder Cherry Blossoms in Bloom

Floating in the Falling Universe of Flowers

Een astronomisch jaar van bloeiende bloemen en met de tijd veranderen, leven dat zich over het universum verspreidt.

Leg je neer of zit stil in de ruimte en uiteindelijk zal je lichaam zweven en oplossen in het kunstwerk.

Bloemen groeien en bloeien en mettertijd zullen de bloemblaadjes vallen en de bloemen verwelken en sterven. De cyclus van het leven en de dood gaat voor eeuwig door.

Het kunstwerk is geen vooraf opgenomen afbeelding die opnieuw wordt afgespeeld; het wordt gecreëerd door een computerprogramma dat voortdurend het kunstwerk in realtime weergeeft. Als geheel verandert het voortdurend en worden de voorgaande visuele toestanden nooit gereproduceerd. Het universum op dit moment in de tijd kan nooit meer worden gezien.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Kois zwemmen op het wateroppervlak dat zich in het oneindige uitstrekt. Mensen kunnen over het water wandelen.

De beweging van de kois wordt beïnvloed door de aanwezigheid van mensen in het water en ook andere kois. Wanneer de mensen in aanraking komen met de vissen, veranderen ze in bloemen en verspreiden ze zich. Doorheen het jaar zullen de bloemen die bloeien veranderen samen met de seizoenen.

Het traject van de kois wordt bepaald door de aanwezigheid van mensen en deze trajecten maken lijnen op het wateroppervlak.

Het werk wordt in realtime weergegeven door een computerprogramma. Het wordt dus niet vooraf opgenomen of opnieuw afgespeeld. De interactie tussen de kijker en de installatie zorgt voor voortdurende veranderingen in het kunstwerk. De voorgaande visuele toestanden kunnen nooit worden gereproduceerd en zullen zich nooit meer voordoen.

Concept van teamLab Planets

Met je hele lichaam onderdompelen, ervaren en één worden met de kunst

teamLab Planets is een museum waarin je op water kunt wandelen, gecreëerd door het kunstcollectief teamLab.

De kunstwerken veranderen naargelang de aanwezigheid van mensen, en het bestaan van de kunstwerken is ononderbroken met je lichaam en met anderen.

Dompel jezelf lichamelijk onder in de enorme kunstruimtes, ervaar ze met je lichaam en word één met de kunst.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

Toyosu, Tokio ( teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo )

