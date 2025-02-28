teamLab Planets（东京丰洲）大规模扩建后，门票销售额年同比增长约130%，游客停留时间也有显著延长

预告片：teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab - 位于东京丰洲的teamLab Planets TOKYO DMM于2025年1月22日开放全新的大型《竞技森林》和更多艺术装置。

位于东京丰洲的teamLab Planets是一座可以让人全身心沉浸其中的博物馆，该博物馆推出由国际艺术团体teamLab创作的以樱花为主题的艺术作品。(teamLab，《锦鲤与人共舞——无限》，视频：teamLab)

位于东京丰洲的teamLab Planets是一座可以让人全身心沉浸其中的博物馆，该博物馆推出由国际艺术团体teamLab创作的以樱花为主题的艺术作品。(teamLab，《花落宇宙》，视频：teamLab)

位于东京丰洲的teamLab Planets是一座可以让人全身心沉浸其中的博物馆，该博物馆推出由国际艺术团体teamLab创作的以樱花为主题的艺术作品。(teamLab，《花落宇宙》，视频：teamLab)

位于东京丰洲的teamLab Planets是一座可以让人全身心沉浸其中的博物馆，该博物馆推出由国际艺术团体teamLab创作的以樱花为主题的艺术作品。(teamLab，《花落宇宙》，视频：teamLab)

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- teamLab Planets TOKYO DMM.com（以下简称teamLab Planets）自2025年1月大规模扩建以来，门票销售额年同比大幅增长130%*1。游客停留时间也显著延长，最近的一项调查显示，逗留“2小时或以上”的游客比例增长约48%，而逗留“3小时或以上”的游客比例增长了约20%*2。

今年春天，teamLab Planets的两个大型艺术空间将被盛开的樱花装扮一新。在《花落宇宙（Floating in the Falling Universe of Flowers）》中，随着时间的推移，四季的花朵会绽放和变化，樱花将遍布整个空间。在 《锦鲤与人共舞——无限（Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity）》中，游客赤脚走在水中，水面上游动的锦鲤会变成樱花，与人碰撞后散落开来。以上樱花作品的展出时间为3月1日周六至4月30日周三。

20多件新艺术作品在大规模扩建中亮相

今年一月，teamLab Planets将其空间扩大了约1.5倍，推出了20多件以教育项目为主题的新艺术作品，包括《竞技森林》、《捕捉和收集灭绝森林》和《未来公园》。此外，在新开设的《素描工厂》，游客可以将自己在艺术空间内创作的绘画作品制作成原创纪念品带回家。

有关扩建的更多信息，请参阅新闻稿。

*1 根据teamLab Planets官方网站的购票数据，将2025年1月22日至2月16日与2024年1月24日至2月18日约一个月的情况相比。 *2 在teamLab Planets TOKYO DMM.com进行的调查 调查时间：2025年1月1日至2月18日 调查方式：在线访客问卷 有效回复：2,525份 (1月1-21日：669份，1月22日-2月18日：1,856份) 调查结果：逗留“2小时或以上”的游客比例从扩建前的约12%增至约60%。逗留“3小时或以上”的游客从约1%增至约20%。

以盛开的樱花为主题的艺术作品

《花落宇宙》

一年四季的花开花落，随着时间的推移而变化，生命在宇宙中蔓延。

躺下或静坐于空间中，最终身体漂浮起来，溶入艺术世界。

花朵生长、含苞、绽放，随着时间的推移，花瓣飘落，花朵凋谢。生死轮回，生生不息。

该作品不是预先录制好的回放影像，而是由电脑程序实时不断渲染而成。它作为一个整体持续变化，每时每刻的视觉形象皆不相同，此时此刻的宇宙再也无法重现。

《锦鲤与人共舞——无限》

锦鲤在绵延无际的水面上游动，人可以走进水中。

锦鲤的游动受到水中的人和其他锦鲤的影响。当鱼与人碰撞时，它们就会变成花朵并四散开来。一年中，盛开的花朵会随季节而变。

锦鲤的轨迹由人的存在决定，并在水面上留下了痕迹。

作品由电脑程序控制实时呈现，既非预先录制，也非循环播放。观众与装置之间的互动使作品不断变化。之前的视觉形象无法复制，也不会重现。

teamLab Planets的概念

全身心沉浸其中，感知艺术，与艺术融为一体

teamLab Planets是一座让你能够漫步于水中的博物馆，由艺术团体teamLab打造。

艺术作品会随着人的出现而变化，其存在与你的身体和他人紧密相关。

让自己沉浸在巨大的艺术空间中，用身体感知艺术，与艺术融为一体。

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

东京丰洲（teamLab Planets TOKYO，东京都江东区丰洲6-1-16）

预告片

https://youtu.be/F7nODEETR4s

媒体包

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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