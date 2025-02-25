Zoom Technology Group選擇Radisys作為其寬頻連線擴展的技術合作夥伴

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation與總部位於阿聯杜拜、擁有廣泛全球網路的光纖網路供應商Zoom Technology Group (ZTG) 宣布開展策略合作，以Radisys最先進的Connect Open Broadband產品組合為基礎，繼在南非成功部署之後，擴大光纖寬頻連線在美國的覆蓋範圍。

Radisys領先的雲端原生且基於現代軟體實施的Connect Open Broadband解決方案採用開放性規範設計，可確保與非專有解決方案的無縫互通性，並促進開放生態系統的發展。極具競爭力的商用矽基產品組合基於適當的切換水平進行了最佳化，使ZTG能夠透過選擇和管理一流的寬頻解決方案來降低資本支出和營運支出成本，從而滿足其當前和未來的獨特網路需求。

Connect Open Broadband的全頻譜寬頻存取產品組合提供基於開源的軟體（Connect Broadband Access Controller、Radisys Management System）、可互通/開放的光網路終端（ONT）和基於Linux Foundation Broadband的VOLTHA/SEBA光線路終端（OLT），這些產品在同一OLT被動光網路（PON）連接埠內同時支援G-PON和XGS-PON，而無需在未來變更或升級PON硬體。

Zoom Technology Group創辦人暨執行長Mohammed Manjra ：「隨著我們初步進入美國市場，Radisys的產品改變了我們的遊戲規則。他們對開放式、分解式寬頻解決方案的承諾為我們提供了靈活性，使我們能夠在未來根據需要調整架構。這一合作關係是我們全球擴張策略中的關鍵一步，使我們能夠在全球範圍內向未被服務和服務不足的社區提供高速網際網路解決方案，推動包容性存取，彌合目前存在於許多未被服務和服務不足社區的數位鴻溝。 」

Linux Foundation網路、物聯網和邊緣總經理Arpit Joshipura：「VOLTHA在全球的擴張凸顯了該行業不斷向開放、分解的網路轉變，從而推動創新和可擴展性。隨著越來越多的供應商採用VOLTHA來簡化部署並增強互操作性，以利用其成本效益、靈活性和更快的服務交付，開放標準在下一代存取網路中的重要作用得到了進一步加強。 」

Radisys執行長Arun Bhikshesvaran：「繼在南非成功部署之後，我們很高興被ZTG選中為其在美國的寬頻業務提供支援。這一里程碑進一步加強了我們對開放標準和系統的承諾，也標誌著我們基於VOLTHA/SEBA的解決方案繼在亞洲和歐洲大規模實施後，向著美洲地區的大舉擴展。」

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案和服務的全球領導者。其分散式平台和整合服務利用開放式參考架構和標準以及開放式軟體和硬體，使服務供應商能夠推動開放的數位化轉型。從數位端點到分散的開放存取和核心解決方案，再到沉浸式數位應用程式和參與平台，Radisys提供端對端的解決方案組合。其世界一流且經驗豐富的網路服務組織提供全生命週期服務，協助服務供應商以最佳的總擁有成本，建置並營運高擴充能力與高效能的網路。如需瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com。

關於Zoom Technology Group

Zoom Technology Group在全球提供高速寬頻基礎設施存取服務方面擁有30多年的經驗，致力於透過創新解決方案推動所服務社區的積極變革。該集團目前擁有、營運和管理超過2,100萬英尺的基礎設施，並在全球設立了10個辦事處，為超過77,000個活躍的住宅和商業使用者提供服務。在未來5年內，集團計劃將基礎設施擴展到2.57億英尺，同時為超過270萬個終端提供服務。

Radisys®是Radisys的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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