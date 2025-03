ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Zero Networks, l'un des leaders des solutions de sécurité Zero Trust, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord d'intégration avec Palo Alto Networks (le leader mondial des solutions de cybersécurité) visant à offrir aux entreprises une microsegmentation complète Zero Trust via une plateforme de pare-feux maillés hybrides. Cette intégration stratégique conjugue les plateformes Strata Zero Trust de Palo Alto Networks et la microsegmentation de Zero Networks, pour apporter aux clients une sécurité réseau renforcée.

L'exploitation des vulnérabilités s'est fortement intensifiée ces dernières années, exposant les entreprises à des violations potentielles. Grâce à l'association de la microsegmentation et des pare-feux nouvelle génération (NGFW), elles peuvent mettre en œuvre une défense approfondie, avec une meilleure implémentation de l'approche Zero Trust, une mise en application granulaire des politiques et une prévention plus efficace des menaces. La microsegmentation permet de maîtriser les menaces dès qu'elles pénètrent dans le réseau, tandis que les pare-feux nouvelle génération fournissent une défense périmétrique puissante et une prévention des menaces. Ainsi, les entreprises disposent de tous les outils dont elles ont besoin pour contrôler rigoureusement les accès, minimiser les mouvements latéraux sur leur réseau et défendre de manière proactive leurs actifs critiques.

« La microsegmentation constitue une composante essentielle de toute stratégie zero trust, mais sa complexité a toujours été un frein à son adoption. Les équipes en charge de la sécurité ont besoin de solutions qui assurent une protection solide mais qui simplifient également la mise en œuvre. Le partenariat établi entre Palo Alto Networks et Zero Networks répond à ces deux critères », a déclaré John Grady, Analyste Senior au sein de l'Enterprise Strategy Group.« Le moteur d'automatisation développé par Zero Networks rationalise la microsegmentation grâce à la détection dynamique des actifs, à leur regroupement intelligent et à la génération de politiques de sécurité ciblées, tandis que les NGFW de Palo Alto Networks permettent d'inspecter le trafic en profondeur et de faire appliquer les règles. Cette combinaison diminue la surface d'attaque, optimise la prévention des menaces et accélère le retour sur investissement ».

« Aujourd'hui, la sécurité ne se limite pas à empêcher les menaces d'entrer, elle vise aussi à les empêcher de se déplacer si elles arrivent à pénétrer dans l'entreprise. Les NGFW de Palo Alto Networks assurent une mise en œuvre avancée à la fois au niveau du périmètre et à l'intérieur du réseau, et la microsegmentation automatisée de Zero Networks pousse cette approche encore plus loin, en créant des microsegments étanches avec un accès limité à l'intérieur des réseaux », explique Amir Frankel, cofondateur et Directeur de la technologie de Zero Networks.« En réunissant ces capacités, nous offrons aux équipes en charge de la sécurité une défense multicouche entièrement intégrée qui permet de réduire les risques proactivement et d'arrêter les mouvements latéraux, sans pour autant alourdir le processus ».

Rich Campagna, Vice-président senior chargé de la gestion des produits chez Palo Alto Networks, poursuit : « Les solutions NGFW de Palo Alto Networks permettent aux entreprises de conserver une longueur d'avance sur les menaces les plus complexes grâce à une sécurité réseau reposant sur le ML ; quant à la microsegmentation, elle est essentielle à la stratégie ZeroTrust. Les clients ont tendance à adopter soit les NGFW, soit une solution de microsegmentation. Or, face à la complexité des menaces actuelles, ils ont besoin des deux. Notre intégration avec Zero Networks conjugue notre meilleure solution NGFW et une solution de microsegmentation automatisée et dynamique. Elle sera disponible pour tous nos clients NGFW afin de les aider à renforcer leur sécurité ».

Cette intégration permet par ailleurs de partager des politiques entre Zero Networks et les consoles de gestion de Palo Alto Networks, de sorte que les clients puissent créer des politiques de segmentation et de prévention des menaces en toute cohérence, pour protéger leurs actifs critiques. Elle améliore aussi les plateformes de pare-feux hybrides grâce à l'intégration transparente d'une microsegmentation non disruptive via un déploiement sans agent pour tous les types d'actifs (sur site ou dans le cloud). En unifiant ces capacités, une telle approche simplifie l'architecture de sécurité, réduit la charge opérationnelle et offre une protection complète contre les cyber-menaces sophistiquées.

Les clients communs devraient pouvoir bénéficier de cette intégration au cours du troisième trimestre 2005 pour Palo Alto Networks. Pour plus d'informations sur cette intégration, consultez le dossier de la solution commune..

À propos de Zero Networks

Zero Networks est une société pionnière en matière de microsegmentation automatisée et de sécurité des réseaux. Nos solutions de microsegmentation sans agent assurent un déploiement sans effort, un apprentissage et une classification automatiques des points d'accès pour générer des politiques de sécurité précises qui pilotent les pare-feux natifs. Grâce à la prévention des mouvements latéraux non autorisés, à l'authentification multifactorielle en temps réel pour les accès autorisés et à l'amélioration de la protection des actifs critiques, nous permettons aux entreprises, tous secteurs confondus, de renforcer leur dispositif de sécurité moyennant un minimum d'efforts. Pour plus d'informations, visitez le site www.zeronetworks.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.