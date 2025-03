ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Zero Networks, een leider in Zero Trust-beveiligingsoplossingen, kondigde vandaag een integratie aan met Palo Alto Networks, de wereldwijde leider in cyberbeveiliging om organisaties te verschaffen met uitgebreide Zero Trust-microsegmentatie als onderdeel van een hybride mesh-firewallplatform. Deze strategische integratie combineert Palo Alto Networks Zero Trust Strata Platforms met Zero Networks-microsegmentatie om klanten een verbeterde netwerkbeveiliging te bieden.

Het uitbuiten van kwetsbaarheden is drastisch toegenomen in de voorbije jaren waardoor organisaties worden blootgesteld aan potentiƫle inbreuken.

