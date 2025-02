A nagyszabású bővítést követően a teamLab Planets (Tokió, Toyosu) éves szinten mintegy 130%-os növekedést ér el a jegyeladások terén. A látogatók tartózkodási ideje is jelentős növekedést mutat

Highlight Video: teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab A new large-scale Athletics Forest and other installations opened at teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo, on Wednesday, January 22, 2025.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, Video: teamLab)

TOKIÓ--(BUSINESS WIRE)--A 2025. januári jelentős bővülést követően a teamLab Planets TOKYO DMM.com (a továbbiakban: teamLab Planets) éves szinten jelentős, 130%-os növekedést ért el a jegyeladások terén*1. A látogatók tartózkodási ideje is jelentősen megnövekedett. Egy nemrégiben készült felmérés szerint a „2 óránál hosszabb ideig” itt tartózkodó látogatók aránya hozzávetőleg 48%-kal, míg a „3 óránál hosszabb ideig itt tartózkodók" aránya mintegy 20%-kal emelkedett*2.

Idén tavasszal a teamLab Planets két hatalmas művészeti terét is teljes virágba borult cseresznyevirágok fogják díszíteni. A Floating in the Falling Universe of Flowers (A hulló virágok univerzumában lebegve) területen, ahol szezonális virágok virágoznak és idővel átalakulnak, cseresznyevirágok fogják betölteni az egész teret. A Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (A koi pontyok és az emberek tánca által létrehozott rajz a víz felszínén - Infinity) területen, ahol a látogatók mezítláb járhatnak a vízben, a víz felszínén úszkáló koi pontyok cseresznyevirágokká változnak és szétszóródnak, amikor emberekhez ütköznek. Ezek a cseresznyevirágok március 1. szombattól április 30. szerdáig lesznek megtekinthetőek.

A nagyszabású bővítés keretében több mint 20 új műalkotást mutattak be

Januárban a teamLab Planets hozzávetőlegesen másfélszeresére bővítette területét, amelynek során több mint 20, oktatási projektekre épülő új műalkotás került bemutatásra, köztük pl. az Athletics Forest, a Catching and Collecting Forest , valamint a Future Park . Ezenkívül az újonnan létrehozott Sketch Factory lehetővé teszi a látogatók számára, hogy a műalkotási térben készített rajzaikból eredeti termékeket készítsenek, amelyeket haza is vihetnek.

A nagyszabású bővítéssel kapcsolatos bővebb információkért tekintse meg ezt a sajtóközleményt.

*1 A hivatalos teamLab Planets weboldal jegyvásárlási adatai alapján, a 2025. január 22. és február 16., valamint a 2024. január 24. és február 18. közötti körülbelül egy hónapot összehasonlítva. *2 A felmérés a teamLab Planets TOKYO DMM.com weboldalán készült A felmérés időszaka: 2025. január 1-től február 18-ig A felmérés módja: Online látogatói kérdőív Érvényes válaszok: 2525 (január 1-től január 21-ig: 669 válasz, január 22-től február 18-ig: 1856 válasz) A felmérés eredménye: A „2 óránál hosszabb ideig” itt tartózkodó látogatók aránya a bővítés előtti körülbelül 12%-ról 60% körülire nőtt. A „3 óránál hosszabb ideig” itt tartózkodók aránya 1%-ról körülbelül 20%-ra nőtt.

Virágzó cseresznyevirágokat bemutató műalkotások

Floating in the Falling Universe of Flowers

Szezonális virágok virágoznak, és az idő múlásával megváltoznak, az élet szétterjed az univerzumban.

Feküdjön le vagy üljön nyugodtan a térben, és engedje, hogy a teste lebegjen, és feloldódjon a műalkotások világában.

Virágok nőnek, rügyeznek, virágoznak, majd idővel a szirmaik lehullanak, a virágok elhervadnak és elpusztulnak. A születés és halál körforgása örökké tart.

A műalkotás nem egy előre rögzített kép, amelyet lejátszanak, hanem egy számítógépes program hozza létre, amely folyamatosan, valós időben jeleníti meg a műalkotást. Összességében folyamatosan változik, és a korábbi vizuális állapotok soha nem ismétlődnek. Az univerzum ebben a pillanatában soha többé nem látható újra.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Koi pontyok úszkálnak a végtelenbe nyúló víz felszínén. Az emberek besétálhatnak a vízbe.

A koi pontyok mozgását befolyásolja az emberek jelenléte a vízben és a többi hal is. Amikor a halak beleütköznek az emberekbe, virágokká válnak és szétszóródnak. Egy év során a virágzó virágok az évszakokkal együtt változnak.

A koi pontyok pályáját az emberek jelenléte határozza meg, és ezek a pályák vonalakat hagynak a víz felszínén.

A munkát egy számítógépes program valós időben jeleníti meg, amely nincs előre felvéve, sem pedig körkörösen ismétlődő. A néző és az installáció interakciója folyamatos változást okoz a műalkotásban. A korábbi vizuális állapotok soha nem reprodukálhatók, és soha nem is ismétlődnek meg.

A teamLab Planets koncepciója

A többi emberrel együtt, teljes testével elmerülve, testével észlelve váljon eggyé a műalkotással

A teamLab Planets egy múzeum, ahol vízben sétálhatunk, és amelyeket a teamLab alkotói közössége hozott létre.

A műalkotások az emberek jelenlétével változnak, és a műalkotások létezése folytonosságot hoz létre az egyén, és a többi ember között.

Merüljön el fizikailag a hatalmas műalkotások tereiben, érzékelje azokat egész testével, és váljon eggyé a művészettel.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

Toyosu, Tokyo ( teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo )

Bemutató videó

https://youtu.be/F7nODEETR4s

Sajtóanyag

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

