O Zoom Technology Group seleciona a Radisys como sua parceira de tecnologia para expansão da conectividade de banda larga

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Radisys® Corporation, líder global em soluções abertas de telecomunicação, e o Zoom Technology Group (ZTG), operador de rede em fibra com ampla rede global e sede em Dubai, EAU, anunciam uma colaboração estratégica para expandir o alcance da conectividade de banda larga baseada em fibra nos Estados Unidos com base no portfólio Connect Open Broadband de última geração após implementação bem-sucedida na África do Sul.

As soluções líderes Connect Open Broadband baseadas em implementação de softwares modernos e nativos em nuvem da Radisys foram criadas com especificações abertas, garantindo interoperabilidade perfeita com soluções não proprietárias e promovendo um ecossistema aberto. O competitivo portfólio comercial baseado em silício, otimizado para o nível certo de comutação, capacita o ZTG a reduzir os custos de CapEx e OpEx ao selecionar e gerenciar as melhores soluções de banda larga da categoria que satisfaçam suas exclusivas necessidades de rede, tanto agora quanto no futuro.

O portfólio de acesso à banda larga de espectro completo Connect Open Broadband oferece softwares baseados em código aberto (Connect Broadband Access Controller, Radisys Management System), terminais de rede óptica (ONTs, optical network terminals) interoperáveis/abertos e terminais de linha óptica (OLTs, optical line terminals) baseados em VOLTHA/SEBA da Linux Foundation Broadband compatíveis com G-PON e XGS-PON dentro da mesma porta de rede óptica passiva (PON, passive optical network) OLT sem trocar ou fazer upgrade do hardware de PON no futuro.

Mohammed Manjra, fundador e CEO do Zoom Technology Group: "Os produtos da Radisys são um divisor de águas para nós à medida que fazemos nossa incursão inicial no mercado americano. O compromisso deles com soluções de banda larga abertas e desagregadas oferece a flexibilidade que nos permitirá adaptar nossa arquitetura conforme necessário no futuro. Essa parceria é um passo fundamental na nossa estratégia de expansão global, nos permitindo entregar soluções de internet de alta velocidade para comunidades não atendidas e carentes em uma escala global, impulsionando o acesso inclusivo para unir a separação digital atual que existe em muitas comunidades não atendidas e carentes".

Arpit Joshipura, gerente geral de rede, IoT e borda da Linux Foundation: "A expansão global da VOLTHA destaca a mudança contínua da indústria em direção a redes abertas e desagregadas que impulsionam inovação e escalabilidade. À medida que mais operadores adotam a VOLTHA para simplificar as implantações e aprimorar a interoperabilidade a fim de aproveitar sua eficiência de custo, flexibilidade e entrega mais rápida de serviços, o importante papel dos padrões abertos em redes de acesso de próxima geração é ainda mais reforçado".

Arun Bhikshesvaran, CEO da Radisys: "Estamos entusiasmados de termos sidos escolhidos pelo ZTG para impulsionar seu negócio de banda larga nos Estados Unidos após a implantação na África do Sul. Nosso compromisso com padrões e sistemas abertos fica ainda mais reforçado com esse marco. Isso também marca a expansão significante das nossas soluções baseadas em VOLTHA/SEBA na região das Américas após implementações em escala na Ásia e na Europa".

