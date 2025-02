Muzeum teamLab Planets (Tokio, Toyosu) dosáhlo po velké expanzi přibližně 130% meziročního nárůstu prodeje vstupenek. Výrazný nárůst zaznamenala také doba strávená v muzeu návštěvníky

Highlight Video: teamLab Planets TOKYO DMM © teamLab A new large-scale Athletics Forest and other installations opened at teamLab Planets TOKYO DMM in Toyosu, Tokyo, on Wednesday, January 22, 2025.

teamLab Planets, a museum in Toyosu, Tokyo, where you can immerse yourself with your entire body, has unveiled a cherry blossom-themed artwork by the international art collective teamLab. (teamLab, Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, Video: teamLab)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Muzeum teamLab Planets TOKYO DMM.com (dále jen muzeum teamLab Planets) zaznamenalo po svém velkém rozšíření v lednu 2025 pozoruhodný 130% meziroční nárůst prodeje vstupenek*1. Výrazně se také prodloužila doba pobytu návštěvníků, přičemž nedávný průzkum ukázal, že podíl návštěvníků, kteří zůstali „2 hodiny a déle“, vzrostl přibližně o 48 %, zatímco těch, kteří „zůstali 3 hodiny a déle“, přibylo přibližně 20 %*2.

Letos na jaře se dvě obrovské umělecké plochy v teamLab Planets promění v rozkvetlé třešně. Ve hře Floating in the Falling Universe of Flowers, kde sezónní květiny kvetou a mění se s časem, se třešňové květy rozprostřou po celém prostoru. Ve hře Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People – Infinity, kde návštěvníci chodí bosí ve vodě, se koi plovoucí na vodní hladině promění v třešňové květy a při střetu s lidmi se rozptýlí. Tyto třešňové květy budou k vidění od soboty 1. března do středy 30. dubna.

Více než 20 nových uměleckých děl odhalených v rámci rozsáhlého rozšíření

V lednu studio teamLab Planets rozšířilo své prostory přibližně 1,5krát a představilo více než 20 nových uměleckých děl zaměřených na vzdělávací projekty, jako je Athletics Forest, Catching and Collecting Forest a Future Park. Kromě byla zavedena nová hra Sketch Factory, která umožňuje návštěvníkům proměnit kresby vytvořené v prostoru uměleckých děl v originální výrobky, které si mohou odnést domů.

Více informací o významném rozšíření naleznete v této tiskové zprávě.

*1 Na základě údajů o nákupu vstupenek z oficiálních webových stránek teamLab Planets, porovnávajících přibližně jeden měsíc od 22. ledna do 16. února 2025 a od 24. ledna do 18. února 2024. *2 Průzkum provedený na stránkách teamLab Planets TOKYO DMM.com Období průzkumu: ledna až 18. února 2025 Metoda průzkumu: On-line dotazník pro návštěvníky Platné odpovědi: 2 525 (od 1. ledna do 21. ledna: 669 odpovědí, od 22. ledna do 18. února: 1 856 odpovědí) Výsledky průzkumu: Podíl návštěvníků, kteří se zdrží „2 hodiny nebo déle“, se zvýšil z přibližně 12 % před rozšířením na přibližně 60 %. Počet návštěvníků, kteří se zdrží „3 hodiny a více“, se zvýšil z přibližně 1 % na přibližně 20 %.

Umělecká díla s motivem rozkvetlé třešně

Floating in the Falling Universe of Flowers

Sezónní rok květin kvete a mění se s časem, život se rozprostírá do vesmíru.

Lehněte si nebo seďte klidně v prostoru a nakonec se vaše tělo vznáší a vy se rozpouštíte ve světě uměleckých děl.

Květy rostou, pučí, kvetou a časem okvětní lístky opadávají a květy uvadají a umírají. Koloběh zrození a smrti pokračuje donekonečna.

Umělecké dílo není předem nahraný obraz, který se přehrává; vytváří ho počítačový program, který ho průběžně vykresluje v reálném čase. Jako celek se neustále mění a předchozí vizuální stavy se nikdy neopakují. Vesmír v tomto časovém okamžiku již nikdy nelze spatřit znovu.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

Kapři koi plavou na vodní hladině, která se táhne do nekonečna. Lidé mohou vstoupit do vody.

Pohyb kaprů koi je ovlivněn přítomností lidí ve vodě a také ostatních kaprů koi. Když se ryby srazí s lidmi, promění se v květiny a rozptýlí se. V průběhu roku se květy, které kvetou, mění spolu s ročními obdobími.

Trajektorie kaprů koi je určována přítomností lidí a tyto trajektorie sledují čáry na vodní hladině.

Dílo je vykreslováno v reálném čase počítačovým programem. Není předem nahrané ani ve smyčce. Interakce mezi divákem a instalací způsobuje neustálou změnu uměleckého díla. Předchozí vizuální stavy nelze nikdy zopakovat a nikdy se nebudou opakovat.

Koncept teamLab Planets

Celým tělem se ponořte, vnímejte a sjednoťte se s uměním

teamLab Planets je muzeum, ve kterém se procházíte vodou, vytvořené uměleckým kolektivem teamLab.

Umělecká díla se mění v závislosti na přítomnosti lidí a jejich existence je kontinuální s vaším tělem i s ostatními.

Ponořte se fyzicky do masivních prostor uměleckých děl, vnímejte je svým tělem a splyňte s uměním.

