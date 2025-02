APRE IL CONCEPT STORE SKECHERS IN CORSO BUENOS AIRES A MILANO

Skechers amplia la sua presenza retail in Italia con un nuovo concept store in Corso Buenos Aires a Milano, la principale via dello shopping della città. (Foto: Business Wire)

Skechers amplia la sua presenza retail in Italia con un nuovo concept store in Corso Buenos Aires a Milano, la principale via dello shopping della città. (Foto: Business Wire)

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Skechers apre le sue porte in uno dei più famosi viali dello shopping milanese, Corso Buenos Aires. Il nuovo concept store dell'azienda porta le sue calzature all’insegna del comfort, l'abbigliamento e gli accessori, tra cui i popolari modelli di sneakers Skechers Hands Free Slip-ins® e l'innovativa collezione Skechers Performance, nella principale via dello shopping della città nonché uno degli epicentri della moda europea.

“In qualità di The Comfort Technology Company, Skechers è stata strategica nel settore retail, introducendo punti vendita in una rete di città dove possiamo interagire con i consumatori di tutto il mondo e convertire milioni di persone in appassionati,” dichiara Michael Greenberg, presidente di Skechers. “L'Italia ha svolto un ruolo fondamentale nella nostra crescita in Europa: non vediamo l'ora di sviluppare ulteriormente il nostro business in questo importante mercato e con questa destinazione di alto profilo, dove le tendenze di moda, le collezioni più note ed i design innovativi hands-free potranno entrare in contatto con i turisti e i local che hanno bene in mente la nomea di Milano per lo stile”.

“Milano è da tempo conosciuta come una delle principali destinazioni italiane per il turismo, la moda e la cultura, e il nostro nuovo negozio ci colloca tra i marchi più importanti al mondo in questa città vibrante, proprio nel cuore di Corso Buenos Aires, una delle vie dello shopping più lunghe d'Europa,” aggiunge Sergio Esposito, country manager di Skechers Italia. “La vicinanza strategica alle stazioni della metropolitana di Milano Centrale e Lima renderà il nostro punto vendita un luogo molto frequentato dalle decine di migliaia di persone che vengono a fare acquisti ogni giorno”.

Situato su un viale che registra il secondo maggior afflusso pedonale di Milano, con 6.900 acquirenti all'ora, il negozio di circa 300 metri quadrati in Corso Buenos Aires 42/9 è una reinterpretazione del design di metà secolo scorso. Illuminato da luci a LED realizzate con materiali in biopolimero rinnovabile prodotti in UE, lo spazio è moderno e mette in mostra le popolari collezioni di calzature lifestyle del brand, includendo un'area dedicata a Skechers Performance, oltre alle sezioni per l’abbigliamento e gli accessori. L'assortimento copre tutte le età e attività, tra cui moda, sport, casual, lavoro e modelli per bambini.

L'ampia offerta di Skechers è arricchita dalle innovazioni dell'azienda in materia di comfort e di prodotti performanti per ogni livello di abilità, tra cui la tecnologia Skechers Hands Free Slip-ins®, la tecnologia Massage Fit®, la tecnologia Skechers Arch Fit®, la tecnologia Skechers Max Cushioning®, la tecnologia Skechers Hyper Burst®, la tecnologia Skechers Performance FitKnit®, la tecnologia Skechers Air-Cooled Memory Foam®, la tecnologia Skechers Relaxed Fit® e la tecnologia Skechers Stretch Fit®.

Supportata da un team di ambassador che include la leggenda del calcio Fabio Cannavaro e la celebre giornalista e personalità televisiva Benedetta Parodi, l'azienda offre i suoi prodotti in oltre 40 punti vendita Skechers in Italia, inclusi altri tre negozi nell’hinterland di Milano. I consumatori finali possono inoltre trovare Skechers presso i circa 5.300 negozi in tutto il mondo, su Skechers.it e presso i principali rivenditori del Paese.

Informazioni su Skechers USA Italia S.r.l. e Skechers U.S.A., Inc.

Skechers USA Italia S.r.l. è una società controllata da Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® con sede nel sud della California. Skechers progetta, sviluppa e commercializza una vasta gamma di calzature, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. Le collezioni dell'azienda sono disponibili in 180 Paesi e territori attraverso grandi magazzini e negozi specializzati, e direttamente ai consumatori attraverso skechers.com e circa 5.300 retail store Skechers. Tra le aziende Fortune 500®, Skechers gestisce le sue attività internazionali attraverso una rete di filiali interamente controllate, partner di joint venture e distributori. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare about.skechers.com e i canali social Facebook, Instagram e TikTok.

Il presente annuncio contiene dichiarazioni rilasciate ai sensi delle disposizioni “safe harbor” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Queste dichiarazioni possono includere, a titolo esemplificativo, la futura crescita nazionale ed internazionale, i risultati finanziari e le operazioni di Skechers, compresi i ricavi e gli utili netti previsti, lo sviluppo di nuovi prodotti, la domanda futura dei suoi prodotti, la prevista espansione nazionale ed internazionale, l'apertura di nuovi negozi e le spese aggiuntive, nonché le iniziative pubblicitarie e di marketing. Le dichiarazioni possono essere identificate dall'uso di un linguaggio come “credere”, “anticipare”, “aspettarsi”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “progettare”, ‘volere’, “potrebbe” o qualsiasi variazione di tali parole con significato simile. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi ed incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli prospettati nelle dichiarazioni previsionali. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono l'interruzione dell'attività e delle operazioni a causa della pandemia COVID-19; i ritardi o le interruzioni nella nostra catena di fornitura; le condizioni economiche, politiche e di mercato internazionali, compresi gli effetti dell'inflazione e delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere in tutto il mondo, i difficili mercati al dettaglio dei consumatori negli Stati Uniti e l'impatto di guerre, atti di guerra e altri conflitti in tutto il mondo; sostenere, gestire e prevedere i costi e gli adeguati livelli di inventario; perdere clienti importanti; diminuire la domanda da parte dei rivenditori del settore e cancellare gli impegni d'ordine a causa della scarsa popolarità di particolari modelli e/o categorie di prodotti; mantenere l'immagine del marchio e l'intensa concorrenza tra i venditori di calzature per i consumatori, in particolare nel mercato altamente competitivo delle calzature performanti; l'anticipazione, l'identificazione, l'interpretazione o la previsione di cambiamenti nelle tendenze della moda, nella domanda dei prodotti da parte dei consumatori e nei vari fattori di mercato sopra descritti; i livelli di vendita durante la primavera, il ritorno a scuola e le festività natalizie; e altri fattori citati o incorporati per riferimento nella relazione annuale di Skechers sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023 e nelle sue relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q nel 2024. Considerando questi e altri fattori di rischio associati alla pandemia COVID-19, la natura dinamica di queste circostanze fa sì che quanto affermato nel presente comunicato stampa possa cambiare in qualsiasi momento e, di conseguenza, i risultati effettivi potrebbero differire materialmente da quelli contemplati da tali dichiarazioni previsionali. I rischi qui inclusi non sono esaustivi. Skechers opera in un ambiente molto competitivo ed in rapida evoluzione. Di tanto in tanto emergono nuovi rischi e non possiamo prevedere tutti i fattori di rischio, né possiamo valutare l'impatto di tutti i fattori di rischio sulla nostra attività o la misura in cui qualsiasi fattore, o combinazione di fattori, possa far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale. Alla luce di questi rischi ed incertezze, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni come previsione dei risultati effettivi. Inoltre, i risultati riportati non devono essere considerati un'indicazione dei risultati futuri.