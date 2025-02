Lone Star Funds annuncia un accordo per l'acquisizione delle business areas Specialità chimiche e Polimeri ad alte prestazioni di RadiciGroup

DALLAS, NEW YORK, LONDRA, TOKYO e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. ha firmato un accordo definitivo per acquisire le business areas Specialità chimiche e Polimeri ad alte prestazioni di RadiciGroup, uno dei principali attori mondiali nel settore chimico.

RadiciGroup, fondata nel 1941 e con sede a Bergamo, è un'azienda a conduzione familiare diventata leader mondiale nella catena di valore delle poliammidi (nylon). Con un agile modello aziendale e un alto livello di specializzazione, RadiciGroup è diventata un partner fidato al servizio di clienti in Europa, nelle Americhe e in Asia nei settori automotive, industriale, elettrico/elettronico e dei beni di consumo.

Lone Star acquisterà le business areas Specialità chimiche e Polimeri ad alte prestazioni, mentre la famiglia Radici manterrà il controllo dell'area commerciale Soluzioni tessili avanzate.

“ RadiciGroup ha una comprovata esperienza di innovazione, qualità e impegno nei confronti dei clienti, caratteristiche che la rendono un'aggiunta naturale al portafoglio di Lone Star”, ha dichiarato Donald Quintin, CEO di Lone Star. “ Questa acquisizione per scissione è altamente complementare per il portafoglio di Lone Star di specialità chimiche e attività produttive e ben si allinea con la nostra strategia di investimento in aziende leader del settore con un forte potenziale di crescita. Siamo entusiasti di collaborare con il team di RadiciGroup per rafforzare il posizionamento competitivo, guidare l'eccellenza operativa e creare nuove opportunità per il settore”.

Angelo Radici e Maurizio Radici, Presidente e Vice Presidente di RadiciGroup, anche per conto degli eredi di Paolo Radici, hanno aggiunto, “ Siamo molto orgogliosi del percorso di crescita raggiunto da RadiciGroup dalle sue origini ad oggi. L'accordo con Lone Star Funds segna l'inizio di un nuovo capitolo nell'espansione globale delle business areas Specialità chimiche e Polimeri ad alte prestazioni di RadiciGroup, che vantano una forte integrazione complementare. In un ambiente commerciale in costante evoluzione, l'esperienza di Lone Star Funds nel settore chimico, abbinata alle sue risorse strategiche e competenze/portata globali, saranno fattori chiave per sostenere l'ulteriore crescita commerciale, garantendo nel contempo la costante eccellenza nel servizio ai clienti. La famiglia Radici continuerà a promuovere la business area Soluzioni tessili avanzate, concentrandosi su innovazione e sostenibilità".

La conclusione della transazione è prevista per la seconda metà del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società leader nel settore del private equity che offre consulenza a fondi che investono a livello globale in azioni societarie, crediti, immobili e altre attività finanziarie. Dalla costituzione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi per circa 95 miliardi di dollari. L'azienda organizza i suoi fondi in tre serie: la serie Opportunity Fund, la serie Commercial Real Estate Fund e la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investe per conto dei suoi soci accomandanti, tra cui investitori istituzionali come fondi pensione e fondi sovrani, nonché fondazioni e dotazioni che sostengono la ricerca medica, l'istruzione superiore e altre cause filantropiche. Per maggiori informazioni sui fondi Lone Star, visitate il sito www.lonestarfunds.com.

Informazioni su RadiciGroup

Forte di un organico di 3.000 dipendenti, vendite pari a 1.069 milioni di euro nel 2023 e una rete di unità produttive e sedi commerciali in tutta Europa, in Nord America e Sudamerica, e Asia, RadiciGroup è un leader globale nella produzione di un'ampia gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate. Operando attraverso le sue tre principali Business Areas - Specialità chimiche, Polimeri ad alte prestazioni e Soluzioni tessili avanzate - RadiciGroup fornisce materiali per una gamma diversificata di settori industriali, tra cui automotive, dispositivi elettrici/elettronici, beni di consumo, abbigliamento, mobili, edilizia, elettrodomestici e sport. La strategia del Gruppo è incentrata su innovazione, qualità e soddisfazione del cliente, tutte realizzate secondo i principi ESG. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda, www.radicigroup.com.

