Nexo Faz Ace com Parceria Emblemática do Acapulco Tennis Open

VILNIUS, Lituânia--(BUSINESS WIRE)--Nexo, a plataforma líder de gestão de ativos digitais, entrou no mundo das parcerias esportivas de elite em cooperação com o Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC (Acapulco Tennis Open). Ao se alinhar com um dos torneios ATP 500 mais prestigiados, a Nexo intensifica sua presença na América Latina e reforça seu compromisso com a inovação e o crescimento a longo prazo na região.

Esta cooperação representa os valores compartilhados das duas partes de estratégia, resiliência, coragem e uma luta em constante evolução pela excelência. Assim como o Acapulco Tennis Open formou um legado de prestígio no tênis profissional, a Nexo está comprometida em conquistar sucesso sustentável e ferramentas de patrimônio para seus clientes mediante estratégias de ativos digitais a longo prazo e inovação tecnológica.

Realizada na Arena GNP Seguros em Acapulco, a 32ª edição do torneio Acapulco Tennis Open irá ocorrer de 24 de fevereiro a 1º de março de 2025, com jogadores de alto nível como Alexander Zverev, Casper Ruud e Tommy Paul. O envolvimento da Nexo como parceira oficial destaca seu grande envolvimento regional e internacional, bem como o compromisso com a maior integração de ativos digitais em eventos mundiais, sejam eles esportivos ou não.

"Somos gratos ao Acapulco Tennis Open pela oportunidade de apoiar um esporte que incorpora nossos valores de excelência e perseverança no mais alto nível. Este patrocínio é uma prova da crença central da Nexo de que a criação de riqueza, assim como o sucesso no campeonato, requer previsão, compromisso e execução estratégica. Os mesmos atributos que definem grandes jogadores de tênis, como disciplina, pensamento a longo prazo e resiliência, estão no centro das ofertas da Nexo", disse Kosta Kantchev, Cofundador e Presidente Executivo da Nexo.

"A parceria da Nexo com o Acapulco Tennis Open reúne dois mundos que prosperam em precisão, resistência e estratégia a longo prazo. Assim como o sucesso no tênis é determinado pela visão e adaptabilidade, a Nexo equipa seus clientes com as ferramentas para navegar pelos ciclos de mercado e buscar crescimento a longo prazo. Estamos na expectativa de receber a Nexo no mundo do tênis enquanto continuamos expandindo os limites da excelência no esporte", disse José Antonio Fernández Celorio, Diretor de Operações do Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC.

A parceria da Nexo com o Acapulco Tennis Open é um marco importante no plano de crescimento em 2025 da Nexo, que seguiu os valores de sua reformulação de marca de novembro de 2024, reforçando seu compromisso com a expansão mundial e os mercados latino-americanos. Este roteiro prioriza a expansão da disponibilidade do Cartão Nexo Dual-Mode, ao avançar inovações de IA, otimizar transferências internacionais e muito mais. Com a América Latina como prioridade estratégica, a Nexo visa ampliar suas ofertas de serviços na região.

Ao investir em um torneio com profunda importância regional e internacional, a Nexo intensifica seu compromisso em reforçar os laços comunitários e promover a participação mundial. Ao apoiar o Acapulco Tennis Open, a Nexo continua gerando confiança no espaço de ativos digitais.

Sobre a Nexo

A Nexo é uma plataforma líder de gestão de ativos digitais, concebida para capacitar clientes a crescer, gerenciar e preservar seus ativos de criptomoedas. Nossa missão é liderar a próxima geração de criação de riqueza, com foco no sucesso do cliente e entrega de soluções personalizadas que agreguem valor duradouro.

Desde 2018, a Nexo vem proporcionando oportunidades inigualáveis ​​para clientes com visão de futuro em mais de 150 jurisdições. Com mais de US$ 11 bilhões em AUM e US$ 320 bilhões processados, trazemos valor duradouro a milhões ao redor do mundo. Nossa plataforma tudo-em-um combina tecnologia avançada com um enfoque que prioriza o cliente, ao oferecer poupanças em criptomoedas flexíveis e de prazo fixo de alto rendimento, empréstimos com lastro em criptomoedas, ferramentas sofisticadas de negociação e soluções de liquidez, incluindo o primeiro cartão de débito/crédito de criptomoeda dupla.

Sobre o Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

A Mextenis é a principal promotora de tênis e entretenimento no México, organizando torneios de nível mundial, como o Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC e o Mifel Tennis Open pela Telcel Oppo, além de exibições esportivas e concertos de alto nível.

Comprometida com a excelência, inovação e responsabilidade social, a Mextenis cria plataformas que promovem o desenvolvimento do tênis e do entretenimento, posicionando o México no campo esportivo e cultural a nível internacional.

