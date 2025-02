DYSFONCTION ÉRECTILE : LA RÉVOLUTION PelviTouch PROVIENT DE LA TECHNOLOGIE ITALIENNE DEKA

PelviTouch Therapy Presentation at ESSM Congress (Photo by DEKA)

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, société contrôlée par El.En. S.p.A., société opérant sur le marché des lasers et des dispositifs à base d’énergie sur Euronext STAR Milan (« STAR ») de la Bourse italienne, et leader mondial dans le domaine des technologies médicales, a présenté au congrès de l'European Society for Sexual Medicine (ESSM) sa nouvelle thérapie innovante PelviTouch pour le traitement de la dysfonction érectile. Cette technologie, initialement développée avec succès pour le traitement de l'incontinence urinaire chez les deux sexes, a été optimisée et spécialisée par l'équipe de recherche et de développement de DEKA pour améliorer la santé intime de l’homme, avec des traitements efficaces spécifiquement pour la dysfonction érectile, un domaine dans lequel l'entreprise italienne est un pionnier absolu.

Paolo Salvadeo, PDG de DEKA et Directeur général d'El.En. S.p.A., a déclaré : « PelviTouch est un nouvel exemple de la capacité de DEKA à créer de l'innovation, en mettant sur le marché des technologies révolutionnaires, qui apportent d'énormes avantages aux patients. DEKA a investi massivement dans la recherche et le développement ainsi que dans la recherche clinique, obtenant des résultats extraordinaires. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de l'urologie, de l'andrologie et de la gynécologie, ayant pour objectif la conformité du traitement pour le patient, aspect encore plus délicat en ce qui concerne la santé intime et les problèmes liés à la sphère sexuelle ».

Le traitement PelviTouch de DEKA utilise un champ magnétique généré par la technologie TOP FMS (TOP Flat Magnetic Stimulation), qui agit sur le plancher pelvien, une zone cruciale pour la fonction sexuelle. Grâce à la stimulation des nerfs périphériques, les contractions musculaires produites sont plus importantes que celles obtenues volontairement, ce qui renforce les muscles pelviens et améliore l'érection. Ce traitement est également en mesure de détendre les muscles eux-mêmes, réduisant ainsi les spasmes et la rigidité, souvent causés par des problèmes tels que la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire.

Nicola Mondaini, Professeur agrégé d'urologie, a partagé avec les participants au congrès les résultats d'études sur les avantages de PelviTouch pour améliorer la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire. « La thérapie s'est également révélée particulièrement efficace dans le traitement du Syndrome de la Douleur Pelvienne Chronique (SDPP), une affection qui peut fortement affecter la santé sexuelle. PelviTouch a montré des effets très positifs dans la réduction de la douleur pelvienne, en améliorant les symptômes urinaires et la qualité de vie des patients, sans nécessiter d'interventions invasives ou douloureuses », a souligné le professeur Mondaini.

Dr. Giovanni Corona, endocrinologue et andrologue de renommée internationale, ainsi que le Président de l'ESSM, a illustré aux participants du congrès, qui voit engagés urologues, andrologues, gynécologues et psychologues du monde entier, la thérapie PelviTouch et les résultats atteints avec les études menées par le Prof. Nicola Mondaini, qui a collaboré à l’identification des protocoles de traitement les plus efficaces.

« D'ici 2025 – a déclaré le Dr Corona - on s'attend à ce qu'environ 322 millions d'hommes dans le monde souffrent de dysfonction érectile, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir et/ou de maintenir une érection satisfaisante, malgré un bon désir sexuel.

PelviTouch normalise le plancher pelvien et « optimise » l'érection ».

Ce traitement permet de renforcer les muscles du plancher pelvien grâce à des contractions de haute intensité, maintenues pendant quelques secondes. Ces contractions sont indépendantes de la fonction cérébrale car les nerfs périphériques de la région du plancher pelvien sont directement stimulés et atteignent une intensité supérieure à ce qui est possible avec une action musculaire volontaire seule.

En contournant l'action musculaire volontaire, PelviTouch est également en mesure d'induire une relaxation musculaire et de relâcher la tension musculaire dans toutes les conditions où des spasmes musculaires se produisent dans la région pelvienne.

En outre, la thérapie s'est également avérée utile pour l'incontinence urinaire, en particulier dans le cas de l'incontinence de stress post-prostatectomie, en renforçant les muscles pelviens. PelviTouch a également un effet positif sur le muscle détrusor, contribuant à réduire la fréquence des mictions et le besoin urgent d'uriner.

En conclusion, PelviTouch se présente sur le marché comme une solution non invasive, sûre et très efficace pour le traitement des problèmes intimes masculins, associant une technologie médicale avancée au bien-être et à la satisfaction du patient.

À propos de DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. est une société contrôlée par le grand Groupe multinational El.En., qui a plus de 40 ans d'expérience dans le monde du laser.

L'entreprise italienne basée à Florence puise ses racines dans une culture qui a fait de l'excellence de la pensée son trait dominant. Grâce à son patrimoine culturel inestimable et à son histoire unique, DEKA incarne dans sa vision une promesse de valeur universelle : transformer chaque découverte scientifique en un avantage concret pour les médecins et les patients et traduire chaque innovation technologique en améliorations continues de sa gamme de produits et de services afin d'améliorer la qualité de vie des gens.

www.dekalaser.com

www.dekaintimate.com