勃起功能障礙：PelviTouch帶來的變革源自DEKA的義大利技術

維也納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- El.En. S.p.A.是一家在雷射和基於能量的裝置(Energy-Based Devices)市場經營業務的公司，在義大利證券交易所的Euronext STAR Milan板塊(“STAR”)上市，並且是全球醫療科技領域的領導者。該公司旗下子公司DEKA Laser在歐洲性醫學學會(ESSM)大會上展示了其最新的創新療法 PelviTouch ，用於治療勃起功能障礙。這項技術最初研發時取得了巨大成功，用於治療男女的尿失禁問題，現在經過DEKA研發團隊的最佳化和專門改進，旨在改善男性的私密健康狀況，特別針對勃起功能障礙進行有效治療，在這一領域，這家義大利公司是當之無愧的先驅者。

DEKA執行長兼El.En. S.p.A.總經理 Paolo Salvadeo 表示：「PelviTouch是DEKA創新能力的又一力證，我們將頂級突破性技術推向市場，為病患帶來巨大益處。DEKA在研發和臨床研究方面投入巨大，並取得了非凡成果。我們與泌尿外科、男科和婦科的專業人士密切合作，專注於病患對治療的依從性，當涉及到私密健康以及與性領域相關的問題時，這是一個更為敏感的方面。」

DEKA的 PelviTouch 療法採用由TOP平面磁刺激(TOP FMS)技術產生的磁場，作用於骨盆底——這是對性功能至關重要的一個區域。歸功於對周圍神經的刺激，引發的肌肉緊縮比自主緊縮更加強烈，從而可以增強骨盆肌肉並改善勃起功能。這種治療還能夠放鬆肌肉本身，進而減少痙攣和僵硬，而這些問題通常是由勃起功能障礙和尿失禁等問題引起的。

Nicola Mondaini（泌尿外科副教授）向大會與會者分享了關於PelviTouch在改善勃起功能障礙和尿失禁方面益處的研究成果。Mondaini教授強調：「事實證明，這種療法對於治療慢性骨盆疼痛症候群(CPPS)也特別有效，這是一種會嚴重影響性健康的疾病。PelviTouch在減輕骨盆疼痛、改善泌尿症狀和提高病患生活品質方面顯示出非常積極的效果，而且無需進行侵入性或痛苦的手術。」

國際知名內分泌學家和男科醫生、ESSM主席Giovanni Corona博士向大會的與會者——包括來自世界各地的泌尿外科醫生、男科醫生、婦科醫生和心理學家——介紹了 PelviTouch 療法以及由Nicola Mondaini教授所做研究取得的成果，Mondaini教授參與確定了最有效的治療方案。

「Corona博士表示：預計到2025年，全球約有3.22億男性將患有勃起功能障礙，也就是儘管有良好的性欲，但無法勃起和/或維持滿意的勃起狀態。PelviTouch能夠使骨盆底恢復正常，並『最佳化』勃起功能。」

透過這種治療，骨盆底肌肉透過持續幾秒鐘的高強度緊縮得到增強。這些緊縮不受大腦功能的控制，因為骨盆底的周圍神經是直接受到刺激的，並且能夠達到比僅透過自主肌肉動作所能達到的更高強度。

透過繞過自主肌肉動作， PelviTouch 還能夠在所有出現骨盆區域肌肉痙攣的情況下促使肌肉放鬆並緩解肌肉僵硬。

此外，事實證明，這種療法對尿失禁也十分有效，特別是在攝護腺切除術後壓力性尿失禁的情況下，這歸功於骨盆肌肉的增強。 PelviTouch 對膀胱逼尿肌也有積極作用，從而有助於減少排尿頻率和強烈的排尿衝動。

總之， PelviTouch 做為一種非侵入性、安全且高效的解決方案進入市場，用於治療男性私密疾病，能夠將先進的醫療技術與病患的健康和滿意度相結合。

關於DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A.是在雷射領域擁有超過40年經驗的大型全球性集團El.En.的子公司。

這家總部位於佛羅倫斯的義大利公司源于一種以卓越思維為主要特徵的文化。歸功於其寶貴的文化傳承和獨特的歷史背景，DEKA在其願景中包含了一個具有普遍價值的承諾：將每一項科學發現轉化為對醫生和病患的切實益處，並將每一項技術創新轉化為其產品和服務系列的持續改進，以提高人們的生活品質。

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