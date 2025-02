DISFUNÇÃO ERÉTIL: A REVOLUÇÃO PelviTouch VEM DA TECNOLOGIA ITALIANA DA DEKA

PelviTouch Therapy Presentation at ESSM Congress (Photo by DEKA)

VIENA--(BUSINESS WIRE)--A DEKA Laser, uma subsidiária da El.En. S.p.A., empresa que opera no mercado de Laser e Energy Based Devices, listada na Euronext STAR Milão ("STAR") da Bolsa de Valores Italiana, e líder global em tecnologias médicas, apresentou no congresso da European Society for Sexual Medicine (ESSM) sua nova e inovadora terapia PelviTouch para o tratamento da disfunção erétil. Essa tecnologia foi desenvolvida inicialmente, com grande sucesso, para o tratamento da incontinência urinária em ambos os sexos, e agora foi otimizada e especializada pela equipe de P&D da DEKA para melhorar a saúde íntima dos homens, com tratamentos eficazes especificamente para a disfunção erétil, um campo no qual a empresa italiana é pioneira absoluta.

Paolo Salvadeo, CEO da DEKA e Director Geral da El.En. S.p.A., declarou: “O PelviTouch é outro exemplo da capacidade da DEKA de criar inovação, trazendo ao mercado tecnologias de ponta que geram enormes benefícios para os pacientes. A DEKA investiu muito em pesquisa e desenvolvimento e pesquisa clínica, alcançando resultados extraordinários. Trabalhamos em estreita colaboração com profissionais de urologia, andrologia e ginecologia, com foco na conformidade do tratamento ao paciente, o que é ainda mais delicado quando se trata de saúde íntima e questões sexuais”.

O tratamento PelviTouch da DEKA utiliza um campo magnético gerado pela tecnologia TOP FMS (TOP Flat Magnetic Stimulation), que atua no assoalho pélvico, uma área crucial para a função sexual. Devido à estimulação dos nervos periféricos, as contrações musculares produzidas são maiores do que as realizadas voluntariamente, fortalecendo os músculos pélvicos e melhorando a ereção. Esse tratamento também é capaz de relaxar os próprios músculos, reduzindo os espasmos e a rigidez, geralmente causados por problemas como disfunção erétil e incontinência urinária.

Nicola Mondaini, Professor Associado de Urologia, compartilhou com os participantes do congresso os resultados de estudos sobre os benefícios do PelviTouch para melhorar a disfunção erétil e a incontinência urinária. "A terapia também demonstrou ser particularmente eficaz no tratamento da Síndrome da Dor Pélvica Crônica (CPPS), uma condição que pode afetar fortemente a saúde sexual. O PelviTouch demonstrou efeitos muito positivos na redução da dor pélvica, melhorando os sintomas urinários e a qualidade de vida das pacientes, sem a necessidade de intervenções invasivas ou dolorosas", enfatizou o Prof.

O Dr. Giovanni Corona, um importante endocrinologista e andrologista internacional, bem como Presidente da ESSM, explicou a terapia PelviTouch e os resultados dos estudos conduzidos pelo Prof. Nicola Mondaini, que colaborou na identificação dos protocolos de tratamento mais eficazes, aos participantes do congresso, que inclui urologistas, andrologistas, ginecologistas e psicólogos de todo o mundo.

"Até 2025", disse o Dr. Corona, "espera-se que cerca de 322 milhões de homens em todo o mundo sofram de disfunção erétil, ou seja, a incapacidade de ter e/ou manter uma ereção satisfatória, apesar de ter um bom desejo sexual.

PelviTouch normaliza o assoalho pélvico e "otimiza" a ereção".

Com o tratamento, os músculos do assoalho pélvico são fortalecidos por meio de contrações de alta intensidade, mantidas por alguns segundos. Essas contrações são independentes da função cerebral, pois os nervos periféricos na área do assoalho pélvico são estimulados diretamente e atingem uma intensidade maior do que a possível apenas com a ação muscular voluntária.

Ao contornar a ação muscular voluntária, PelviTouch também é capaz de induzir o relaxamento muscular e afrouxar a tensão muscular em todas as condições em que ocorrem espasmos musculares na área pélvica.

Além disso, a terapia também se mostrou útil para a incontinência urinária, especialmente no caso da incontinência de estresse pós-prostatectomia, por meio do fortalecimento dos músculos pélvicos. O PelviTouch também tem um efeito positivo sobre o músculo detrusor, ajudando a reduzir a frequência da micção e a necessidade urgente de urinar.

Em conclusão, o PelviTouch se apresenta ao mercado como uma solução não invasiva, segura e altamente eficaz para o tratamento de problemas íntimos masculinos, combinando tecnologia médica avançada com o bem-estar e a satisfação do paciente.

Sobre a DEKA M.E.L.A.

A DEKA M.E.L.A. é uma subsidiária do grande grupo multinacional El.En., que tem mais de 40 anos de experiência no mundo do laser.

A empresa italiana com sede em Florença tem suas raízes em uma cultura que fez da excelência de pensamento sua característica dominante. Graças à sua inestimável herança cultural e ao seu histórico único, a DEKA encerra em sua visão uma promessa de valor universal: transformar cada descoberta científica em um benefício concreto para médicos e pacientes e traduzir cada inovação tecnológica em melhorias contínuas de sua linha de produtos e serviços para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

www.dekalaser.com

www.dekaintimate.com