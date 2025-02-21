勃起功能障碍：PelviTouch带来的变革源自DEKA的意大利技术

维也纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- El.En. S.p.A.是一家在激光和基于能量的设备(Energy-Based Devices)市场开展运营的公司，在意大利证券交易所的Euronext STAR Milan板块(“STAR”)上市，并且是全球医疗技术领域的领导者。该公司旗下子公司DEKA Laser在欧洲性医学学会(ESSM)大会上展示了其最新的创新疗法 PelviTouch ，用于治疗勃起功能障碍。这项技术最初研发时取得了巨大成功，用于治疗男女的尿失禁问题，现在经过DEKA研发团队的优化和专门改进，旨在改善男性的私密健康状况，特别针对勃起功能障碍进行有效治疗，在这一领域，这家意大利公司是当之无愧的先驱者。

DEKA首席执行官兼El.En. S.p.A.总经理 Paolo Salvadeo 表示：“PelviTouch是DEKA创新能力的又一力证，我们将高端突破性技术推向市场，为患者带来巨大益处。DEKA在研发和临床研究方面投入巨大，并取得了非凡成果。我们与泌尿外科、男科和妇科的专业人士密切合作，专注于患者对治疗的依从性，当涉及到私密健康以及与性领域相关的问题时，这是一个更为敏感的方面。”

DEKA的 PelviTouch 疗法采用由TOP平面磁刺激(TOP FMS)技术产生的磁场，作用于骨盆底——这是对性功能至关重要的一个区域。得益于对周围神经的刺激，引发的肌肉收缩比自主收缩更加强烈，从而可以增强骨盆肌肉并改善勃起功能。这种治疗还能够放松肌肉本身，进而减少痉挛和僵硬，而这些问题通常是由勃起功能障碍和尿失禁等问题引起的。

Nicola Mondaini（泌尿外科副教授）向大会与会者分享了关于PelviTouch在改善勃起功能障碍和尿失禁方面益处的研究成果。Mondaini教授强调：“事实证明，这种疗法对于治疗慢性骨盆疼痛综合征(CPPS)也特别有效，这是一种会严重影响性健康的疾病。PelviTouch在减轻骨盆疼痛、改善泌尿症状和提高患者生活质量方面显示出非常积极的效果，而且无需进行侵入性或痛苦的手术。”

国际知名内分泌学家和男科医生、ESSM主席Giovanni Corona博士向大会的与会者——包括来自世界各地的泌尿外科医生、男科医生、妇科医生和心理学家——介绍了 PelviTouch 疗法以及由Nicola Mondaini教授所做研究取得的成果，Mondaini教授参与确定了最有效的治疗方案。

“Corona博士表示：预计到2025年，全球约有3.22亿男性将患有勃起功能障碍，也就是尽管有良好的性欲，但无法勃起和/或维持满意的勃起状态。PelviTouch能够使骨盆底恢复正常，并‘优化’勃起功能。”

通过这种治疗，骨盆底肌肉通过持续几秒钟的高强度收缩得到增强。这些收缩不受大脑功能的控制，因为骨盆底的周围神经是直接受到刺激的，并且能够达到比仅通过自主肌肉动作所能达到的更高强度。

通过绕过自主肌肉动作， PelviTouch 还能够在所有出现骨盆区域肌肉痉挛的情况下促使肌肉放松并缓解肌肉僵硬。

此外，事实证明，这种疗法对尿失禁也十分有效，特别是在前列腺切除术后压力性尿失禁的情况下，这得益于骨盆肌肉的增强。 PelviTouch 对膀胱逼尿肌也有积极作用，从而有助于减少排尿频率和强烈的排尿冲动。

总之， PelviTouch 作为一种无创、安全且高效的解决方案进入市场，用于治疗男性私密疾病，能够将先进的医疗技术与患者的健康和满意度相结合。

关于DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A.是在激光领域拥有超过40年经验的大型跨国集团El.En.的子公司。

这家总部位于佛罗伦萨的意大利公司源于一种以卓越思维为主要特征的文化。得益于其宝贵的文化传承和独特的历史背景，DEKA在其愿景中包含了一个具有普遍价值的承诺：将每一项科学发现转化为对医生和患者的切实益处，并将每一项技术创新转化为其产品和服务系列的持续改进，以提高人们的生活质量。

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