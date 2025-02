DISFUNZIONE ERETTILE: LA RIVOLUZIONE PelviTouch ARRIVA DALLA TECNOLOGIA ITALIANA DI DEKA

PelviTouch Therapy Presentation at ESSM Congress (Photo by DEKA)

PelviTouch Therapy Presentation at ESSM Congress (Photo by DEKA)

VIENNA--(BUSINESS WIRE)--DEKA Laser, controllata da El.En. S.p.A., società operante nel mercato dei Laser e degli Energy Based Devices, quotata all’Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, e leader globale nelle tecnologie medicali, ha presentato al congresso della European Society for Sexual Medicine (ESSM) la sua nuovissima terapia innovativa PelviTouch, per il trattamento della disfunzione erettile. Questa tecnologia era stata inizialmente sviluppata, con grande successo, per il trattamento dell’incontinenza urinaria di entrambi i sessi, ed è stata ora ottimizzata e specializzata dal team di ricerca e sviluppo di DEKA per migliorare la salute intima dell’uomo, con efficaci trattamenti proprio per la disfunzione erettile, un campo in cui la società italiana è pioniera assoluta.

Paolo Salvadeo, CEO di DEKA e General Manager di El.En. S.p.A., ha dichiarato: “PelviTouch è un altro esempio della capacità di DEKA di creare innovazione, portando sul mercato tecnologie breakthrough di alta gamma, che creano enormi benefici ai pazienti. DEKA ha investito moltissimo in ricerca e sviluppo e sulla ricerca clinica, ottenendo risultati straordinari. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i professionisti dell’urologia, dell’andrologia e della ginecologia, avendo come focus la compliance del trattamento per il paziente, aspetto ancora più delicato quando si parla di salute intima e problematiche legate alla sfera sessuale”.

Il trattamento PelviTouch di DEKA utilizza un campo magnetico generato dalla tecnologia TOP FMS (Top Flat Magnetic Stimulation), che agisce sul pavimento pelvico, un’area cruciale per la funzione sessuale. Grazie alla stimolazione dei nervi periferici, le contrazioni muscolari prodotte sono superiori a quelle ottenibili volontariamente, rafforzando i muscoli pelvici e migliorando l'erezione. Questo trattamento è anche in grado di rilassare gli stessi muscoli, riducendo spasmi e rigidità, spesso causati da problematiche come la disfunzione erettile e l’incontinenza urinaria.

Nicola Mondaini, Professore Associato di Urologia, ha condiviso con i partecipanti del congresso i risultati degli studi sui benefici di PelviTouch per il miglioramento della disfunzione erettile e dell'incontinenza urinaria. “La terapia si è rivelata particolarmente efficace anche nel trattamento della Sindrome del Dolore Pelvico Cronico (CPPS), una condizione che può influenzare fortemente la salute sessuale. PelviTouch ha mostrato effetti molto positivi nel ridurre il dolore pelvico, migliorando i sintomi urinari e la qualità della vita dei pazienti, senza necessità di interventi invasivi o dolorosi”, ha sottolineato il Prof. Mondaini.

Il Dr. Giovanni Corona, endocrinologo e andrologo di spicco a livello internazionale, nonché Presidente della ESSM, ha illustrato ai partecipanti del congresso, che vede impegnati urologi, andrologi, ginecologi e psicologi provenienti da tutto il mondo, la terapia PelviTouch ed i risultati raggiunti con gli studi condotti dal Prof. Nicola Mondaini, che ha collaborato all’individuazione dei protocolli di trattamento più efficaci.

“Entro il 2025 – ha dichiarato il Dottor Corona - si prevede che circa 322 milioni di uomini nel mondo soffriranno di disfunzione erettile, cioè l'incapacità di avere e/o mantenere un'erezione soddisfacente, pur in presenza di un buon desiderio sessuale.

PelviTouch normalizza il pavimento pelvico ed “ottimizza” l'erezione”.

Con il trattamento, i muscoli del pavimento pelvico vengono rafforzati tramite contrazioni ad alta intensità, mantenute per un paio di secondi. Queste contrazioni sono indipendenti dalla funzione cerebrale poiché vengono stimolati direttamente i nervi periferici nell'area del pavimento pelvico e raggiungono un’intensità maggiore di quella possibile con la sola azione muscolare volontaria.

Riuscendo a bypassare l’azione muscolare volontaria, PelviTouch è anche in grado di indurre un rilassamento dei muscoli ed allentare l’irrigidimento muscolare in tutte quelle condizioni in cui si manifestano spasmi muscolari nell’area pelvica.

Inoltre, la terapia si è dimostrata utile anche per l’incontinenza urinaria, in particolare nel caso di incontinenza da stress post-prostatectomia, grazie al rafforzamento dei muscoli pelvici. PelviTouch ha anche un effetto positivo sul muscolo detrusore, contribuendo a ridurre la frequenza delle minzioni e il bisogno urgente di urinare.

In conclusione, PelviTouch si presenta al mercato come una soluzione non invasiva, sicura e altamente efficace per il trattamento delle problematiche intime maschili, combinando avanzate tecnologie mediche con il benessere e la soddisfazione del paziente.

Informazioni su DEKA M.E.L.A.

DEKA M.E.L.A. è una società controllata dal grande Gruppo multinazionale El.En. che da oltre 40 anni ha esperienza nel mondo del laser.

L'azienda italiana con sede a Firenze affonda le sue radici in una cultura che ha fatto dell'eccellenza del pensiero la sua caratteristica dominante. Grazie al suo inestimabile patrimonio culturale e al suo background storico unico, DEKA racchiude nella sua visione una promessa di valore universale: trasformare ogni scoperta scientifica in un beneficio concreto per medici e pazienti e tradurre ogni innovazione tecnologica in continui miglioramenti della gamma dei suoi prodotti e i servizi per il miglioramento della qualità di vita delle persone.

www.dekalaser.com

www.dekaintimate.com