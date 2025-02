Corpay Cross-Border nommée fournisseur officiel de paiements en devises de la FIG

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY) leader mondial des paiements d'entreprise, a le plaisir d'annoncer que l'activité transfrontalière de Corpay a conclu un accord avec la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), l'instance dirigeante mondiale de la gymnastique reconnue par le Comité International Olympique (CIO), pour devenir son fournisseur officiel de paiements en devises étrangères.

Grâce à ce partenariat, la FIG pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross Border pour atténuer le risque de change dans le cadre de ses activités quotidiennes. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross Border leur permettra de gérer leurs paiements internationaux à partir d'un point d'accès unique.

« L'équipe de Corpay Cross-Border est honorée d'être nommée fournisseur officiel de paiements en devises pour la FIG », a déclaré Brad Loder, directeur marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Alors que nous continuons à nous concentrer sur la croissance de la marque et des activités de Corpay à l'échelle mondiale, nous sommes ravis de nous associer à une organisation historique et respectée comme la FIG. Je suis convaincu que la FIG, ainsi que son réseau de fédérations nationales membres et de partenaires commerciaux, bénéficiera de l'accès à nos solutions complètes de paiements transfrontaliers et de gestion des risques de change, ainsi que de notre expérience acquise dans le monde du sport. »

« Nous nous réjouissons de cet accord avec une société de renommée internationale telle que Corpay », a déclaré Morinari Watanabe, président de la FIG. « Cette collaboration permettra d'introduire les services de Corpay dans le monde de la gymnastique et nous aidera, en tant que fédération internationale comptant 165 fédérations membres, à rationaliser nos nombreuses transactions en devises étrangères. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de la FIG

La FIG est l'organe directeur mondial de la gymnastique reconnu par le Comité international olympique (CIO). Elle est la plus ancienne fédération internationale d'un sport olympique et participe aux Jeux Olympiques depuis leur renaissance en 1896. La FIG régit huit sports : Gymnastique pour tous, gymnastique artistique masculine et féminine, gymnastique rythmique, trampoline – y compris le double mini-trampoline et le tumbling –, aérobic, acrobatie et parkour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://gymnastics.sport.

*Dans le présent document, le terme « Corpay » fait principalement référence à la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; Une liste complète des entreprises qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.