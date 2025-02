Fracionalização do Glass Suit de US$ 1 milhão da Dolce & Gabbana pela Fermion lança o futuro da propriedade de luxo

Dolce & Gabbana’s $1m Glass Suit Fractionalized by Fermion Protocol founded by Justin Banon. (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Fermion Protocol, um protocolo descentralizado que permite a propriedade fracionada e troca verificada de ativos do mundo real (RWAs) de alto valor, é lançado como um ator chave de infraestrutura no crescente espaço de tokenização de RWA, com foco inicial no setor de luxo. Ao fracionar seu primeiro ativo para propriedade orientada pela comunidade, o Dolce & Gabbana Glass Suit de US$ 1 milhão, o Fermion Protocol está traçando um novo caminho para o setor, ao liberar vastas oportunidades para as marcas aprofundarem o engajamento e reformularem o que significa "possuir" no setor de luxo.

Além disto, a Fermion possibilita que as marcas recuperem o mercado secundário através da tokenização segura, garantindo autenticidade e procedência na cadeia. Ao eliminar plataformas de terceiros, a Fermion equipa as marcas para captar valor de revenda de modo direto, reduzir taxas e aprofundar o envolvimento do cliente mediante vantagens e recompensas de fidelidade. A propriedade fracionada expande o alcance do setor de luxo, ao preservar a exclusividade, transformar posses estáticas em ativos dinâmicos e geradores de valor, além de posicionar a Fermion na vanguarda da evolução digital do setor de luxo.

"Com 2% dos clientes agora impulsionando 45% das vendas de luxo, há uma necessidade clara de reconstruir conexões mais amplas com o público de luxo", disse Justin Banon, Fundador da Fermion and Boson Protocols. "À medida que os consumidores de luxo relatam um sentimento decrescente de exclusividade, a fracionalização apresenta um novo modelo para aqueles que buscam um elevado consumo de luxo, enquanto oferece verificação instantânea da procedência de peças vintage, ao conferir suas credenciais digitais em redes descentralizadas. As marcas que adotarem esta mudança não apenas irão navegar na desaceleração atual, mas também se posicionar como líderes na próxima era do luxo."

Originalmente adquirido em 2021 por US$ 1 milhão, o Glass Suit é parte da Collezione Genesi, uma coleção revelada pela primeira vez no verão de 2021 no evento de alta-costura Dolce & Gabbana Alta Moda em Veneza, fundindo obras digitais e físicas. Criada sobre a tecnologia de tokenização do Boson Protocol, foi lançada no blockchain Base. Para marcar seu lançamento, a Fermion está lançando frações do Glass Suit para sua comunidade através de uma série de ativações gamificadas, mostrando o potencial da propriedade descentralizada no setor de luxo.

"Para Dolce & Gabbana, a moda sempre foi uma fusão de mundos muito distantes uns dos outros, sendo que as novas tecnologias inspiraram a visão de Domenico Dolce e Stefano Gabbana desde o início", Dolce & Gabbana.

"Não estamos apenas lançando um protocolo, com a Fermion estamos criando a infraestrutura para uma transformação completa de como os ativos de luxo são possuídos e negociados", acrescentou Justin Banon.

Sobre a Fermion

Fermion é o protocolo descentralizado para tokenização fracionada e troca verificada de ativos físicos de alto valor. A Fermion tem por base o Boson Protocol.

Sobre a Boson

A Boson é a infraestrutura descentralizada fundamental para permitir a troca segura e eficiente de todos os ativos fora da cadeia. A Boson recebeu o status de Pioneiro em Tecnologia do Fórum Econômico Mundial pelo potencial desta tecnologia para democratizar e transformar o comércio mundial. A Boson fez parcerias com marcas como Tommy Hilfiger e Hogan, bem como plataformas de tecnologia como Woocommerce, a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo.

