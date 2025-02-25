Dolce & Gabbana在Fermion平台上价值百万美元的分数化Glass Suit开启了奢侈品所有权的未来

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Fermion Protocol是一个去中心化协议，能够实现高价值现实世界资产（RWA）的分数所有权和验证交换，作为持续增长的RWA代币化领域的关键基础设施参与者，其最初聚焦于奢侈品行业。Fermion Protocol通过将其首个社区所有权资产——价值100万美元的Dolce & Gabbana数字西装Glass Suit分数化，为该行业开辟了一条新道路，为品牌深化参与度和重塑奢侈品“所有权”的含义创造了大量机会。

此外，Fermion还通过安全代币化，确保链上的真实性和出处，使品牌能够收回二级市场。Fermion免去了第三方平台，帮助品牌直接获取转售价值，降低费用，并通过福利和忠诚度奖励加深客户参与度。分数化所有权扩大了奢侈品行业的覆盖范围，同时保留了独占权，将静态财产转化为动态的、可产生价值的资产，并使Fermion处于奢侈品数字化发展的最前沿。

“目前，2％的消费者推动了45％的奢侈品销售，因此显然需要与奢侈品受众重新建立更广泛的联系。”Justin Banon，Fermion Protocol及Boson Protocol创始人表示，“随着奢侈品消费者对独占权的要求逐渐下降，分数化为那些追求奢侈消费升级的消费者提供了一种新的模式，同时通过在去中心化网络上检验复古单品的数字凭证，即可立即验证其出处。接受这种转变的品牌不仅能够安然度过当前经济放缓的形势，还将在下一个奢侈品时代成为领导者。”

最初于2021年以100万美元购得的Glass Suit是Collezione Genesi系列的一部分，该系列于2021年夏季在威尼斯举行的Dolce & Gabbana Alta Moda高级定制时装发布会上首次亮相，融合了数字和实体作品。该系列基于Boson Protocol的代币化技术，并在Base区块链上发布。为纪念这次发布，Fermion通过一系列游戏化活动向其社区空投Glass Suit的碎片，展示奢侈品去中心化所有权的潜力。

“对于Dolce & Gabbana而言，时尚从来都是两个相距遥远的世界的融合，新技术从一开始就启发了Domenico Dolce和Stefano Gabbana的愿景。“ Dolce & Gabbana表示。

“我们不仅仅推出了一个协议，通过Fermion，我们正在为奢侈品资产所有和交易方式的彻底转变创建基础设施。”Justin Banon补充道。

关于Fermion

Fermion是一个去中心化协议，用于高价值实物资产的分数代币化和验证交换。Fermion基于Boson Protocol构建。

关于Boson

Boson是基本的去中心化基础设施，可安全、高效地交换所有链外资产。凭借这项具有实现全球商业民主化和变革潜力的技术，Boson成为“世界经济论坛技术先锋”。Boson已与Tommy Hilfiger和Hogan等品牌以及包括全球最大电子商务平台Woocommerce在内的多个技术平台建立了合作伙伴关系。

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