Corpay Cross-Border被任命为FIG的官方外汇支付供应商

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border业务部门已与国际体操联合会(FIG)达成协议，成为其官方外汇支付供应商。FIG是得到国际奥林匹克委员会(IOC)认可的世界体操运动管理机构。

通过此次合作，FIG将可利用Corpay Cross Border的创新解决方案，以帮助减轻其日常业务需求带来的外汇风险。此外，Corpay Cross-Border屡获殊荣的平台将使其能够从单一访问点管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Corpay Cross-Border团队非常荣幸能被任命为FIG的官方外汇支付供应商。随着我们继续致力于在全球范围内拓展Corpay的品牌和业务，我们很高兴能与像FIG这样具有历史底蕴且备受尊敬的组织合作。我相信，FIG及其全国会员联合会网络和企业商业伙伴将受益于我们全面的跨境支付和外汇风险管理解决方案，以及我们在体育领域积累的经验。”

FIG主席Morinari Watanabe表示：“我们很高兴能与像Corpay这样的国际知名公司达成这项协议。此次合作将把Corpay的服务引入体操界，并帮助我们这样一个拥有165个会员联合会的国际联合会简化我们大量的外币交易流程。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com。

关于FIG

FIG是得到国际奥林匹克委员会(IOC)认可的世界体操运动管理机构。它是最早成立的奥林匹克运动项目的国际联合会，自1896年奥运会复兴以来就一直参与其中。FIG管理着八项运动：大众体操、男子和女子竞技体操、艺术体操、蹦床（包括双蹦床和技巧翻腾）、健美操、技巧运动和跑酷。更多信息请访问https://gymnastics.sport。

*本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门（网址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可在此处查看：https://www.corpay.com/compliance。

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