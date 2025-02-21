Corpay Cross-Border被任命為FIG的官方外匯支付供應商

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)欣然宣布，Corpay的Cross-Border業務部門已與國際體操聯合會(FIG)達成協議，成為其官方外匯支付供應商。FIG是得到國際奧林匹克委員會(IOC)認可的世界體操運動管理機構。

透過此次合作，FIG將可利用Corpay Cross Border的創新解決方案，以協助減輕其日常業務需求帶來的外匯風險。此外，Corpay Cross-Border屢獲殊榮的平台將使其能夠從單一存取點管理全球支付。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Corpay Cross-Border團隊非常榮幸能被任命為FIG的官方外匯支付供應商。隨著我們繼續致力於在全球擴大Corpay的品牌和業務，我們很高興能與像FIG這樣具有歷史底蘊且備受尊敬的組織合作。我相信，FIG及其全國會員聯合會網路和企業商業夥伴將受惠于我們全面的跨境支付和外匯風險管理解決方案，以及我們在運動領域累積的經驗。」

FIG主席Morinari Watanabe表示：「我們很高興能與像Corpay這樣的國際知名公司達成這項協議。此次合作將把Corpay的服務引進體操界，並協助我們這樣一個擁有165個會員聯合會的國際聯合會簡化我們大量的外幣交易流程。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓支付變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com。

關於FIG

FIG是得到國際奧林匹克委員會(IOC)認可的世界體操運動管理機構。它是最早成立的奧林匹克運動項目的國際聯合會，自1896年奧運會復興以來就一直參與其中。FIG管理著八項運動：大眾體操、男子和女子競技體操、藝術體操、蹦床（包括雙蹦床和技巧翻騰）、健美操、技巧運動和跑酷。更多資訊請造訪https://gymnastics.sport。

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表可在此處查看：https://www.corpay.com/compliance。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。