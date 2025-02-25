Dolce & Gabbana在Fermion平台上價值百萬美元的分數化Glass Suit開啟了奢侈品所有權的未來

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Fermion Protocol是一個去中心化協議，能夠實現高價值現實世界資產（RWA）的分數所有權和驗證交換，作為持續成長的RWA代幣化領域的關鍵基礎設施參與者，其最初聚焦於奢侈品行業。Fermion Protocol將其首個社區所有權資產——價值100萬美元的Dolce & Gabbana數位西裝Glass Suit分數化，為該行業開闢了一條新道路，為品牌深化參與度和重塑奢侈品「所有權」的含義創造了大量機會。

此外，Fermion還透過安全代幣化，確保鏈上的真實性和出處，使品牌能夠收回二級市場。Fermion免去了第三方平台，幫助品牌直接取得轉售價值，降低費用，並透過福利和忠誠度獎勵加深客戶參與度。分數化所有權擴大了奢侈品行業的覆蓋範圍，同時保留了獨佔權，將靜態財產轉化為動態的、可產生價值的資產，並使Fermion處於奢侈品數位化發展的最前沿。

「目前，2％的消費者推動了45％的奢侈品銷售，因此顯然需要與奢侈品受眾重新建立更廣泛的聯繫。」Justin Banon，Fermion Protocol及Boson Protocol創辦人表示，「隨著奢侈品消費者對獨佔權的要求逐漸下降，分數化為那些追求奢侈消費升級的消費者提供了一種新的品牌模式，同時透過在去中心化網路上檢驗復古單品的數位憑證，即可立即驗證其來源。接受這種轉變的品牌不僅能夠安然度過當前經濟放緩的局勢，還將在下一個奢侈品時代成為領導者。」

最初於2021年以100萬美元購得的Glass Suit是Collezione Genesi系列的一部分，該系列於2021年夏季在威尼斯舉行的Dolce & Gabbana Alta Moda高級訂製時裝發布會上首次亮相，融合了數位和實體作品。該系列基於Boson Protocol的代幣化技術，並在Base區塊鏈上發布。為紀念這次發布，Fermion透過一系列遊戲化活動向其社區空投Glass Suit的碎片，展示奢侈品去中心化所有權的潛力。

「對於Dolce & Gabbana而言，時尚從來都是兩個相距遙遠的世界的融合，新技術從一開始就啟發了Domenico Dolce和Stefano Gabbana的願景。」Dolce & Gabbana表示。

「我們不僅僅推出了一個協議，透過Fermion，我們正在為奢侈品資產擁有和交易方式的徹底轉變創建基礎設施。」Justin Banon補充道。

關於Fermion

Fermion是一個去中心化協議，用於高價值實體資產的分數代幣化和驗證交換。Fermion基於Boson Protocol建造。

關於Boson

Boson是基本的分散式基礎架構，可安全、有效率地交換所有離鏈資產。憑藉這項具有實現全球商業民主化和變革潛力的技術，Boson成為「世界經濟論壇技術先鋒」。Boson已與Tommy Hilfiger和Hogan等品牌以及包括全球最大電子商務平台Woocommerce在內的多個技術平台建立了合作夥伴關係。

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