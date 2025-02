Affirm et Shopify étendent leur partenariat pluriannuel à l’échelle mondiale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, et Shopify, le fournisseur d’une infrastructure Internet indispensable pour le commerce, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente mondiale élargie. Le renouvellement du partenariat pluriannuel vient solidifier la position d’Affirm en tant que fournisseur exclusif du paiement échelonné offrant le paiement en plusieurs fois avec Shop Pay aux États-Unis. Il étend également cette exclusivité au marché domestique canadien de Shopify et permet au partenariat de continuer à s’étendre à de nouveaux marchés partout dans le monde, avec le projet de percer le marché du Royaume-Uni.

« Compte tenu du succès de notre partenariat de longue date avec Affirm aux États-Unis, la décision d’en faire profiter nos marchands à l’échelle internationale allait de soi », a déclaré Kaz Nejatian, chef de l’exploitation de Shopify. « La technologie supérieure, l’équipe de calibre mondial et l’engagement d’Affirm envers la transparence font de cette entreprise un complément naturel pour continuer à appuyer les marchands faisant partie de l’écosystème de Shopify, et nous nous réjouissons à l’idée d’offrir cette même valeur à nos marchands au Canada, au Royaume-Uni et au-delà ».

Au cours des prochains mois, les marchands Shopify admissibles au Canada pourront offrir en toute transparence, à l’étape du paiement, le paiement en plusieurs fois avec Shop Pay propulsé par Affirm. Les clients approuvés pourront choisir un plan de paiement à la quinzaine ou mensuel adapté à leurs besoins et assorti de taux aussi bas qu’un TAC de 0 % et de termes allant jusqu’à 24 mois, sans frais de retard ni frais cachés.

« Il y a cinq ans, Shopify et Affirm s’unissaient pour créer une solution de paiement sur mesure aidant les entreprises de toutes sortes à se démarquer en offrant à leurs clients plus de choix et de souplesse », a indiqué Max Levchin, fondateur et chef de la direction d’Affirm. « Depuis, des millions de consommateurs aux États-Unis ont pu compter sur la valeur du paiement en plusieurs fois avec Shop Pay, et des marchands de partout dans le monde nous ont fait part de leur enthousiasme envers le potentiel de croissance qu’il représente. Nous sommes ravis de tenir cette promesse et de poursuivre notre expansion internationale ».

Depuis son lancement en 2021, le paiement en plusieurs fois avec Shop Pay a été rapidement adopté, des millions de consommateurs utilisant cette option de paiement au sein du vaste réseau américain de marchands Shopify.

À propos d’Affirm

Affirm a pour mission de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm dans les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

À propos de Shopify

Shopify est un chef de file mondial du commerce fournissant une infrastructure Internet indispensable pour le commerce ainsi que des outils fiables pour lancer, développer, mettre en valeur et exploiter une entreprise de vente au détail de toute taille. Shopify facilite le commerce pour tous grâce à une plateforme et des services conçus en vue de procurer vitesse, personnalisation, fiabilité et sécurité, tout en offrant une meilleure expérience de magasinage aux consommateurs en ligne, en magasin ou ailleurs. Shopify propulse des millions d’entreprises dans plus de 175 pays et plusieurs marques comme BarkBox, Vuori, BevMo, Carrier, JB Hi-Fi, Meta, ButcherBox, SKIMS, Supreme, et bien plus encore, lui accordent leur confiance. Pour plus d’information, visitez www.shopify.com.

Les options de paiement offertes par Affirm sont assujetties à l’admissibilité. Aux États-Unis, les options de paiement sont offertes par ces partenaires-prêteurs : affirm.com/lenders. Résidents de la Californie : Les prêts par Affirm Loan Services, LLC sont accordés aux termes de la licence de prêteur California Finance Lender license 60DBO-111681. Au Canada, les options de paiement sont offertes par Affirm Canada Holdings Ltd et les taux s’établiront à un TAC de 0 à 31,99 % (s’il y a lieu et sous réserve des restrictions réglementaires provinciales).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée, qui comportent des risques et des incertitudes. Tous les énoncés, à l’exception de ceux concernant des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les plans pour mettre les services de plateforme d’Affirm à la disposition des marchands de Shopify admissibles par l’intermédiaire de la fonction de paiement en plusieurs fois avec Shop Pay et l’échéancier de ces plans, ainsi que les énoncés concernant le succès futur de la relation d’Affirm avec Shopify et avec les marchands et clients de Shopify. Ces énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres aspects importants connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels d’Affirm pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Ces risques, incertitudes et autres aspects comprennent les facteurs énoncés aux rubriques intitulées « Risk Factors », « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Forward-Looking Statements » dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 28 août 2024, dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquents et dans les autres rapports périodiques que la Société pourrait déposer auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.