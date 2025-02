L'avenir est fait d'ambition - Libertex fait son entrée en Formule 1 en tant que partenaire officiel de l’équipe de F1 de KICK Sauber pour le trading en ligne

LIMASSOL, Chypre et HINWIL, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Libertex, l'un des principaux courtiers en ligne, est fier d'annoncer un partenariat révolutionnaire pluriannuel avec l’équipe de F1 de KICK Sauber, devenant ainsi le partenaire officiel de trading en ligne de l'équipe. Cette collaboration marque une nouvelle ère dans l'engagement de Libertex en faveur de la performance, de la précision et de l'innovation, s'alignant parfaitement avec le monde palpitant de la Formule 1, alors que l’équipe de F1 de KICK Sauber se prépare à devenir l'équipe d'usine Audi F1 à partir de la saison 2026.

Le partenariat entre Libertex et l’équipe de F1 de KICK Sauber repose sur une synergie naturelle, motivée par une éthique commune de haute performance, de précision et une ambition commune de viser les sommets. Tout comme une équipe de F1 peaufine chaque élément de sa voiture pour obtenir un avantage concurrentiel, Libertex affine sa technologie et sa stratégie pour offrir aux traders rapidité, efficacité et exécution fluide. Le succès dans les deux domaines exige une puissance brute, une adaptabilité stratégique et une poursuite incessante de l'excellence. Cette collaboration incarne un engagement partagé, propulsant l'innovation et la performance à leur plus haut niveau.

Fier de ce nouveau partenariat, Marios Chailis, directeur marketing du groupe Libertex, a déclaré : « La Formule 1 est bien plus qu'un simple sport ; c'est une vitrine de résilience, d'innovation et de quête d'excellence, des qualités qui résonnent profondément avec les valeurs fondamentales de Libertex. Ce partenariat est une alliance naturelle, combinant deux mondes animés par la précision, la vitesse et la maîtrise stratégique. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de F1 de KICK Sauber alors que nous repoussons les limites et écrivons l'histoire ensemble. »

Alors que l’équipe de F1 de KICK Sauber se prépare pour la saison de Formule 1 2025, ce partenariat place Libertex au cœur d'un sport qui incarne l'apogée de l'accomplissement humain et de l'innovation technologique. Avec des activations dynamiques prévues pour des courses européennes emblématiques telles que le Grand Prix de Monaco, ce partenariat mettra en lumière un engagement commun en faveur de la performance, de la précision et de l'innovation. Grâce à des initiatives collaboratives, Libertex et l’équipe de F1 de KICK Sauber exploreront de nouvelles façons d'améliorer l'efficacité opérationnelle, les avancées technologiques et l'exécution stratégique dans leurs domaines respectifs.

« Nous sommes ravis d'accueillir Libertex dans notre équipe », a déclaré Stefano Battiston, directeur commercial de Sauber Motorsport, ajoutant : « La réputation de Libertex en matière d'innovation et d'excellence s'aligne parfaitement avec les valeurs de notre équipe. En Formule 1, le succès repose sur la précision, la performance et une quête incessante de progrès, des qualités que nous voyons reflétées dans l'approche de Libertex. Ce partenariat est plus qu'une simple collaboration ; c'est un engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la quête de la grandeur, sur et en dehors de la piste. »

Le Grand Prix de Monaco : un prélude à un partenariat révolutionnaire

Libertex a laissé entrevoir son intention d'entrer dans le monde de la Formule 1 à travers un partenariat monumental lors du Grand Prix de Monaco en 2024, où il a co-organisé la soirée Ultimate F1 Superyacht. Cet événement exclusif a réuni des investisseurs de premier plan, des célébrités et des passionnés de sport automobile, incarnant la synergie entre la haute finance et les courses à grande vitesse. Du Bugatti Chiron aux couleurs de Libertex au luxueux superyacht « Seven Sins », l'événement a mis en avant le raffinement et l'esprit novateur de la marque, laissant une bonne impression à tous les participants.

L'héritage de Libertex dans les partenariats sportifs de haut niveau

Ce partenariat souligne l'expansion de Libertex dans le monde du sport global, marquant son entrée dans le sport automobile de haut niveau. En collaborant avec l’équipe de F1 de KICK Sauber, Libertex s'aligne avec une organisation qui incarne la précision, l'agilité et la quête incessante d'excellence. Au-delà de la Formule 1, la présence de Libertex dans le football d'élite, notamment son partenariat actuel avec le FC Bayern, reflète également son engagement à collaborer avec des équipes de classe mondiale qui repoussent les limites et établissent de nouvelles normes dans leurs domaines respectifs.

Avec ce nouveau partenariat, Libertex est prêt à améliorer la visibilité et l'impact de sa marque à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse de l'adrénaline de la piste ou de l'intensité des marchés financiers, Libertex et l’équipe de F1 de KICK Sauber ont pour objectif de nourrir des ambitions tout en redéfinissant ce que signifie exceller dans des environnements à forts enjeux.

À propos de Libertex :

Faisant partie du groupe Libertex, Libertex est un courtier en ligne proposant des CFD négociables dont les actifs sous-jacents sont des matières premières, des devises, des ETF, des crypto-monnaies et autres. Libertex propose également des investissements dans des actions réelles. Au fil des ans, Libertex a reçu de nombreux prix et distinctions prestigieux, notamment « Courtier mondial CFD de l'année » (PAN Finance, 2024), « Courtier le plus fiable » (CEO européen, 2024) et « Meilleure expérience de trading » (Ultimate Fintech, 2023). Convaincu que le sport est une source d'inspiration, d'autonomisation et de réussite, Libertex est le partenaire officiel de l'équipe de F1 de KICK Sauber et du FC Bayern pour les opérations en ligne. Depuis sa création en 1997, le groupe Libertex s'est développé pour devenir un acteur majeur de la fintech, bien implanté dans différentes juridictions, au service de millions de clients de plusieurs pays à travers le monde. En Europe, la plateforme de négociation Libertex est gérée par Indication Investments Ltd, une société d'investissement chypriote réglementée et supervisée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le numéro de licence CIF 164/12.

Pour plus d’informations sur Libertex, rendez-vous sur www.libertex.com

