Le Princess Alexandra Hospital NHS Trust renforce sa cybersécurité avec Armis

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Armis, le spécialiste de la gestion de la cyberexposition et de la sécurité, annonce aujourd'hui avoir permis au Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT) de protéger l'ensemble de sa surface d'attaque et de gérer l'exposition aux cyberrisques en temps réel, pour soutenir l'administration de soins de la plus haute qualité.

Le PAHT s'appuie sur Armis Centrix TM, la plateforme de gestion de la cyberexposition d'Armis optimisée par l'IA, pour identifier et atténuer de manière proactive tous les risques liés aux cyberactifs, remédier aux constatations et vulnérabilités en matière de sécurité et protéger l'ensemble de la surface d'attaque. Armis Centrix TM for Medical Device Security est une solution spécialisée conçue pour protéger les établissements de santé contre le nombre croissant de menaces ciblant les dispositifs médicaux.

« Notre Trust donne la priorité à la qualité dans le cadre de sa quête d’excellence, et la cybersécurité ne fait pas exception », déclare Jeffrey Wood, directeur adjoint des TIC au sein du PAHT. « Armis nous a aidés à atténuer les risques pour notre environnement, notamment le grand nombre d’actifs physiques et virtuels sur site, les technologies héritées devant être séparées du réseau d’entreprise et les actifs connectés qui communiquaient activement avec l’extérieur. Nous avons défini et renforcé notre approche en matière de cybersécurité. »

Le PAHT ambitionne de devenir l’une des organisations de soins de santé les plus avancées sur le plan numérique au Royaume-Uni d’ici à 2030. Dans le cadre de cette transformation visant à améliorer les soins aux patients, le Trust a adopté des technologies à la pointe de l'innovation. Cela comprend un nouveau système de dossier de santé électronique (DSE), une réceptionniste holographique virtuelle, des casiers de style Amazon et la téléphonie via le cloud. Avec cette prolifération d’actifs physiques et virtuels connectés, la surface d’attaque de l’organisation continue de s’étendre à un rythme rapide et est protégée par Armis.

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir le PAHT et de permettre à son équipe de sécurité de trouver le bon équilibre entre innovation et sécurité dans la poursuite de ses objectifs globaux », déclare Mohammad Waqas, CTO, soins de santé, chez Armis. « Dans le cadre de nos infrastructures critiques, les soins de santé sont l’une des principales cibles des cybercriminels. Il est essentiel que nous prenions des mesures pour améliorer de manière proactive nos défenses et que nous gardions une longueur d'avance sur les acteurs malveillants grâce à des programmes de sécurité complets afin de garantir la continuité des soins et une qualité optimale de soins. »

PAHT fournit une gamme complète de services de soins aigus, ambulatoires et diagnostiques, avec 420 lits et des opérations qui couvrent trois hôpitaux et un centre d'administration central. L'organisation emploie plus de 4 000 personnes et dessert une population locale d'environ 350 000 personnes ; avec 500 000 personnes supplémentaires résidant dans les limites de la communauté au sens large dans sa zone desservie.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

