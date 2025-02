Cargill et Hafnia lancent Seascale Energy pour accélérer la transformation des services d'approvisionnement en carburant maritime

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Les activités de transport maritime de Cargill et la principale compagnie de tankers, Hafnia, unissent leurs forces pour lancer Seascale Energy, une coentreprise combinant les activités de bunker de Cargill, Pure Marine Fuels, et la Bunker Alliance de Hafnia.

En combinant les forces de deux acteurs mondiaux Seascale Energy ambitionne de devenir une nouvelle référence dans le secteur de l’approvisionnement en carburant maritime, en offrant des économies de coûts considérables, la transparence et un accès aux innovations en matière de carburant durable.

En centralisant les volumes d’achats de bunker l'entreprise garantira des prix et des conditions encore plus compétitifs tout en proposant des solutions d'approvisionnement sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Elle proposera également un large réseau portuaire mondial, offrant à ses clients un approvisionnement en carburant constant et de haute qualité dans le monde entier.

« La portée mondiale et la force commerciale de Cargill et Hafnia, associées à leur excellence opérationnelle dans le secteur maritime, créent une solution de premier ordre pour la gestion des activités de bunker », déclare Jan Dieleman, Président des activités de transport maritime de Cargill. « Notre vision est de mener la transition énergétique dans le transport maritime, en générant de la valeur pour nos parties prenantes tout en relevant les défis de l’industrie en matière de transparence, de qualité et de décarbonation. Ensemble, nous façonnons un avenir plus durable pour l’approvisionnement en combustibles maritimes. »

Seascale Energy offrira aux armateurs et aux affréteurs une transparence et une économie d’échelle, leur permettant d'obtenir des accords compétitifs et des performances de référence. Grâce à ses services d'approvisionnement personnalisés permettant de réduire les coûts internes les clients pourront de nouveau se concentrer sur leurs activités essentielles

« Seascale Energy représente notre vision commune de simplifier et d’innover face à la complexité croissante du secteur du bunkering » déclare Mikael Skov, PDG d’Hafnia. « En tant que l’un des plus grands services de ce type, dirigé par deux grands utilisateurs de carburants, nous sommes déterminés à améliorer l’efficacité et à relever les défis de l’industrie au profit de nos parties prenantes dans l’ensemble du secteur maritime. »

La coentreprise s'appuiera sur des données analytiques pour optimiser la prise de décision et servira de centre d'expertise pour appréhender l’évolution des réglementations et des technologies en matière de carburant. Seascale Energy représentera dans un premier temps près de huit millions de tonnes métriques de carburant maritime et poursuivra ses fortes aspirations de croissance pour accroître pour augmenter son échelle. Seascale Energy sera détenue conjointement et à parts égales par Cargill et Hafnia. La nouvelle entité sera régie conjointement et fonctionnera avec une structure de deux CEO (Olivier Josse, Cargill et Peter Grünwaldt, Hafnia). Les activités commerciales commenceront au deuxième trimestre de 2025 sous réserve de l'approbation réglementaire en attente.

Plus de 25 membres de l'équipe Cargill et Hafnia opéreront dans le cadre de Seascale Energy depuis Singapour, Genève, Copenhague et Houston.

À propos de Cargill : Cargill s'engage à fournir des aliments, des ingrédients, des solutions agricoles et des produits industriels pour nourrir le monde d'une manière sûre, responsable et durable. Situés au cœur de la chaîne d'approvisionnement, nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs et les clients pour sourcer, fabriquer et livrer des produits indispensables à la vie quotidienne.

Nos 160 000 collaborateurs innovent avec un objectif précis, fournissant aux clients les éléments essentiels de la vie pour que les entreprises puissent se développer, les communautés prospérer et les consommateurs bien vivre. Forts de 160 ans d'expérience en tant qu'entreprise familiale, nous regardons vers l'avenir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous donnons la priorité à l'humain. Nous visons toujours plus haut. Nous agissons de manière responsable, pour les générations actuelles et futures.

Pour plus d'informations, visitez Cargill.com et notre News Center.

À propos de Hafnia : Hafnia est une société pétrolière mondiale de premier plan, spécialisée dans le transport de produits pétroliers et chimiques. En tant que propriétaire et exploitant de pétroliers de premier plan, Hafnia possède et gère commercialement une flotte moderne de plus de 200 navires, garantissant des solutions d'expédition sûres, efficaces et responsables. Hafnia offre une plateforme d'expédition entièrement intégrée, y compris la gestion technique, les services commerciaux et d'affrètement, la gestion des piscines et un bureau de soutage à grande échelle.

Avec un engagement en faveur de l'excellence opérationnelle, la durabilité et l'innovation, Hafnia sert un large éventail de clients, y compris des compagnies pétrolières nationales et internationales, des entreprises chimiques, ainsi que des sociétés de négoce et de services publics. Basé à Singapour, Hafnia avance avec une vision avant-gardiste pour établir de nouvelles normes sectorielles, guidées par ses valeurs fondamentales de collaboration, d'ambition, de fiabilité et de durabilité.