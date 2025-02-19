嘉吉与Hafnia公司携手成立Seascale Energy，加速船用燃料采购服务转型

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 嘉吉海洋运输业务与全球领先的油轮运输公司Hafnia宣布组建合资公司Seascale Energy，将嘉吉公司现有的Pure Marine Fuels业务与Hafnia公司的燃料油联盟（Bunker Alliance）进行整合。通过结合两家全球性企业的优势，Seascale Energy 致力于通过提供显著的成本效益、透明度和可持续燃料创新途径，为船用燃料采购设定新标准。

通过整合燃料采购量，该合资企业将提供更具竞争力的定价和条款，及定制化采购解决方案以满足客户多样化的需求。其扩展后的全球港口网络将为客户带来全球范围内稳定、高质量的燃料供应。

嘉吉海运事业部总裁 Jan Dieleman 表示：”嘉吉和Hafnia公司的全球布局、贸易实力与卓越的海运运营能力，共同打造了顶尖的燃料管理解决方案。我们希望引领航运业的能源转型，为利益相关者创造价值，共同应对行业在透明度、产品质量及脱碳进程中的挑战。携手共进，我们正在为船用燃料采购行业开辟一个更可持续的未来。”

Seascale Energy 为船东和租船方提供了更高的透明度与规模优势，让他们获得具有行业竞争力的交易价和符合行业标准的产品。通过提供量身定制的采购服务，Seascale Energy 将帮助客户降低内部成本，以释放更多资源专注于核心业务的发展上。

”Seascale Energy 的成立体现了双方企业的共同愿景——以精简和创新的方式，来应对日益复杂的燃料采购产业，“ Hafnia公司首席执行官 Mikael Skov 表示，”通过两家大型燃料商的强强联手，Seascale Energy将成为行业中规模最大的企业之一，并致力于提高效率、应对行业挑战，让整个海运领域的利益相关者获益。“

该合资公司将依靠数据驱动的洞察力进行决策优化，并将作为专业知识中心来为不断发展的燃料法规和技术提供指导。Seascale Energy 初期的燃料供应量将接近800万公吨，并计划持续扩大规模实现增长目标。

Seascale Energy 将由嘉吉和Hafnia公司共同持有，且双方持股比例相等。新公司将由双方共同管理，并采用双首席执行官结构运营模式（嘉吉：Olivier Josse ; Hafnia公司：Peter Grünwaldt）。业务运营预计将于2025年第二季度启动，具体时间待监管部门批准。

来自嘉吉和Hafnia公司的超 25 名团队成员将在新加坡、日内瓦、哥本哈根和休斯顿代表Seascale Energy 公司开展业务。

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关于嘉吉

嘉吉助力全球食品体系为您服务。我们连接农民与市场、企业与原料，连接家庭与日常必需品 - 从餐桌上的食物到脚下的地板。嘉吉全球的160,000名员工放眼长远，开拓创新，赋能我们的合作伙伴和社区，致力于实现“以安全、负责任且可持续的方式滋养世界”的目标。

从减少甲烷排放的饲料到基于废弃物的可再生燃料，嘉吉正探索着无限可能。159年来，嘉吉始终坚持以人为本，志存高远，正确行事，并将这些信念贯穿于公司运营的方方面面，努力满足市场需求，呵护地球家园。这也是嘉吉世世代代将坚守的经营之道。欲了解更多信息，请访问Cargill.com及我们的新闻中心。

关于Hafnia公司

Hafnia公司是全球领先的石油和化学品运输专业油轮公司。作为最大油轮所有者及运营商之一，Hafnia公司拥有并商业化管理超过200艘现代船舶，提供安全、高效、可靠的航运解决方案。其综合航运平台涵盖技术管理、商业和租船服务、联营池管理以及大规模的燃料采购服务。

致力于卓越运营、可持续发展和创新承诺，Hafnia公司服务对象涵盖大型国内外石油公司、化工企业以及贸易和公用事业公司。公司总部位于新加坡，Hafnia公司以前瞻性视野推动行业新标准，践行 "协作、进取、可靠、持久" 的核心价值观。

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