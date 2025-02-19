Cargill和Hafnia聯手成立Seascale Energy，加速船用燃油採購服務轉型

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cargill的海洋運輸公司業務和一流油輪運輸公司Hafnia結合兩造之力，將Cargill既有的燃油企業「Pure Marine Fuels」整合Hafnia的「Bunker Alliance」，成立合資公司「Seascale Energy」。Seascale Energy兼有兩家全球性業者的優勢，計畫透過提供可觀的成本效益、透明度以及永續燃料創新，為船用燃油採購樹立更高標準。

整合燃油採購數量後，這個合資公司將可得到更具競爭力的價格與條款，還可規劃客製採購解決方案以滿足客戶的多元需求。它還將以擴大後的全球港口網絡穩定供應全球客戶優質燃料。

「以Cargill和Hafnia的全球網絡和交易實力，加上一流的海事營運，可打造最佳燃油管理解決方案。」Cargill海運業務總裁Jan Dieleman說，「我們的願景是領導運輸業的能源轉型，為股東釋出價值，並解決這個產業面對的透明性、品質和減碳挑戰。我們攜手共為船用燃油採購打造更永續的未來。」

Seascale Energy為船主和承租人提供更理想的透明性與規模，讓他們可以得到具競爭力的交易和指標性表現。透過提供量身訂做的採購服務，Seascale Energy將協助客戶降低內部成本，以釋放更多資源專注於核心業務的發展上。

「Seascale Energy的成立體現了我們的共享願景，也就是簡化燃油產業的複雜度並加以創新。」Hafnia執行長 Mikael Skov說，「透過兩家大型燃料商的強強聯手，它將成為行業中規模最大的企業之一，並致力於提高效率、應對行業挑戰，讓整個海運領域的利益相關者獲益。」

該合資公司將依賴數據驅動的洞察力進行決策優化，並作為專業知識中心，為不斷發展的燃料法規和技術提供指導。Seascale Energy初期的燃料供應量將接近八百萬公噸，並計畫持續擴大規模以實現成長目標。

Seascale Energy將由Cargill和Hafnia合資擁有，雙方各持一半股份。新實體將採聯合治理模式，並在雙執行長的架構下營運（Cargill指派的Olivier Josse和Hafnia指派的Peter Grünwaldt）。業務營運預計在2025年第二季展開，但還有待監管部門批准。

來自Cargill和Hafnia的逾25名團隊成員將在Seascale Energy旗下分別於新加坡、日內瓦、哥本哈根及休士頓推展營運工作。

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關於Cargill：Cargill致力供應食品、原料、農業解決方案以及工業產品，以安全、負責任且永續的方式滋養世界。我們位於供應鏈的樞紐，與農民及客戶合作，採購、製作並運送與生活息息相關的產品。

我們旗下約16萬名員工均朝著明確目標進行創新，為客戶提供生活必需品以確保企業成長、社群繁榮、消費者生活安適。我們本著160年來經營家族企業的經驗，展望未來同時又堅守公司價值觀。我們以人為本、我們志存高遠、我們正確行事—從今天直至萬代之後 。若要瞭解更多資訊，請造訪：Cargill.com以及我們的新聞中心。

關於Hafnia：領先全球的油輪公司Hafnia專事石油及化學產品運輸。Hafnia是全球規模數一數二的油輪主與經營者，擁有並商業化管理旗下由200多艘船隻組成的現代艦隊，確保運輸解決方案安全、高效、盡責。Hafnia提供完全整合的運輸平台，包括技術管理、商業和租船服務、聯營管理以及大型燃油站。

Hafnia承諾營運績效、永續與創新，服務各類客戶，包括國內外主要石油公司、化學公司以及貿易和基礎設施公司。Hafnia的總部設於新加坡，奉行「合作、雄心、可靠、恆毅」的核心價值觀，懷抱前瞻性的願景、為產業樹立全新標準。

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