Cargill e Hafnia lanciano Seascale Energy per velocizzare la trasformazione dei servizi di approvvigionamento carburante per uso marittimo

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--L'attività Ocean Transportation di Cargill e Hafnia, la principale compagnia di trasporto mediante navi cisterne, hanno unito le forze per il lancio di Seascale Energy, una joint venture in cui confluiscono Pure Marine Fuels, l'attuale attività di bunkeraggio di Cargill, e Bunker Alliance, di Hafnia. Coniugando i punti di forza dei due attori globali, Seascale Energy punta a creare un nuovo standard per l'approvvigionamento carburante per uso marittimo che offre notevoli efficienze in termini di costi, trasparenza e accesso a innovazioni sostenibili nel settore dei carburanti.

Consolidando i volumi di acquisto nell'ambito del bunkeraggio, la joint venture garantirà prezzi e termini ancora più competitivi e, al contempo, offrirà soluzioni di approvvigionamento su misura per soddisfare le esigenze diversificate dei clienti. Proporrà inoltre una rete portuale globale più ampia che consentirà ai clienti di usufruire di forniture carburante costanti e di qualità elevata a livello mondiale.

"La portata globale e la forza commerciale di Cargill e Hafnia, coniugate con l'eccellenza operativa nei trasporti via mare, creano una soluzione d'eccellenza per la gestione del bunkeraggio", ha commentato Jan Dieleman, presidente dell'attività Ocean Transportation di Cargill. "La nostra visione è guidare la transizione energetica nel settore delle spedizioni, incrementando il valore per le parti interessate e, al contempo, affrontando le sfide del settore in termini di trasparenza, qualità e decarbonizzazione. Insieme stiamo plasmando un futuro più sostenibile per l'approvvigionamento carburante destinato all'uso marittimo".

La joint venture offre maggiore trasparenza e scalabilità ad armatori e società di noleggio, perché consente di garantirsi accordi competitivi e performance ottimali. I servizi personalizzati di approvvigionamento permetteranno di ridurre i costi interni e di liberare risorse per i clienti, che potranno concentrarsi sulle attività principali.

"Seascale Energy concretizza la nostra visione condivisa: semplificare e rinnovare le crescenti complessità nel segmento del bunkeraggio", è stato il commento di Mikael Skov, CEO di Hafnia. "Siamo tra i maggiori fornitori di servizi del comparto, diretti da due importanti utilizzatori di carburante, e ci impegniamo quindi ad aumentare l'efficienza e a rispondere alle sfide del settore, a tutto vantaggio delle parti interessate in tutto il settore marittimo".

Per un processo decisionale ottimizzato, la joint venture si baserà su approfondimenti basati sui dati e fungerà da centro di competenza che consentirà di orientarsi nelle normative e tecnologie in evoluzione in materia di carburanti. In termini di volume di bunkeraggio, inizialmente Seascale Energy rappresenterà circa otto milioni di tonnellate metriche, e punterà ad aumentare le proprie dimensioni promuovendo ulteriormente le forti aspirazioni di crescita che la caratterizzano.

La proprietà di Seascale Energy sarà suddivisa in modo congiunto e paritario tra Cargill e Hafnia; la nuova entità sarà gestita insieme dalle due aziende e opererà secondo una struttura basata su una doppia figura di amministratori delegati (Olivier Josse di Cargill e Peter Grünwaldt di Hafnia). Le attività commerciali prenderanno il via nel secondo trimestre del 2025, previa approvazione normativa attualmente in corso.

Oltre 25 membri dei team di Cargill e Hafnia opereranno nell'ambito di Seascale Energy da Singapore, Ginevra, Copenaghen e Houston.

Informazioni su Cargill: Cargill si impegna a fornire alimenti, ingredienti, soluzioni agricole e prodotti industriali per nutrire il mondo in modo sicuro, responsabile e sostenibile. Grazie alla nostra posizione centrale nella supply chain, collaboriamo con agricoltori e clienti per approvvigionare, produrre e fornire prodotti essenziali per la vita.

I nostri circa 160.000 dipendenti si dedicano all'innovazione mirata, con l'obiettivo di fornire ai clienti prodotti indispensabili per vivere e che consentono lo sviluppo di aziende e comunità e il miglioramento della vita dei consumatori. Forti di 160 anni di esperienza come azienda a conduzione familiare, guardiamo al futuro restando fedeli ai nostri valori. Mettiamo le persone al primo posto. Raggiungiamo livelli più elevati. Facciamo la cosa giusta, per le generazioni di oggi e per quelle di domani. Per maggiori informazioni visitare il sito Cargill.com e il nostro Centro stampa.

Informazioni su Hafnia: Hafnia è tra le principali società petrolifere mondiali ed è specializzata nel trasporto di petrolio e di prodotti chimici. Tra i maggiori proprietari e operatori di petroliere, Hafnia possiede e gestisce commercialmente una flotta moderna di oltre 200 navi, garantendo soluzioni di spedizione sicure, efficienti e responsabili. Hafnia offre una piattaforma di spedizione totalmente integrata che include gestione tecnica, servizi commerciali e di noleggio, gestione del pool e un bunker desk su larga scala.

Con un impegno verso l'eccellenza operativa, la sostenibilità e l'innovazione, Hafnia è al servizio di diverse tipologie di clienti, tra cui importanti compagnie petrolifere nazionali e internazionali, aziende chimiche, società commerciali e di servizi. Hafnia ha sede a Singapore e opera con una visione orientata al futuro per stabilire nuovi standard di settore, guidata dai suoi valori fondamentali: Collaborazione, Ambizione, Affidabilità e Durata.

