Palantir et SAUR annoncent un partenariat stratégique pour améliorer la gestion des contrats avec l'IA générative

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec le Groupe SAUR, leader mondial dans la distribution d'eau essentielle, le traitement des eaux usées et les solutions d'eau intelligente, pour transformer les processus de gestion des contrats grâce aux capacités avancées d'IA générative de Palantir Foundry.

Dans l'industrie des services de l'eau et de l'environnement, la gestion efficace des contrats complexes et pluriannuels est cruciale. Ces accords-cadres s'étendent souvent sur des milliers de pages au format PDF et contiennent une large gamme d'objectifs opérationnels et d'exigences de reporting. Assurer une visibilité claire et en temps réel de ces contrats est essentiel pour atténuer les risques, garantir la responsabilité et fournir un service de haute qualité aux clients.

Grâce à ce partenariat stratégique, SAUR renforce ses capacités de gestion des contrats en tirant parti de Palantir Foundry et AI Platform (AIP). Cette technologie avancée améliore la capacité de SAUR à analyser et naviguer dans des contrats complexes, transformant de vastes quantités de données en informations structurées et accessibles. En rationalisant le suivi de la conformité et les engagements opérationnels, SAUR rend ses processus encore plus agiles, transparents et réactifs aux besoins évolutifs.

Le projet souligne l'engagement de SAUR à intégrer des technologies de pointe et l'IA dans ses opérations, améliorant l'agilité et la prise de décision. Des processus qui nécessitaient auparavant beaucoup de temps et de ressources peuvent désormais être exécutés en quelques minutes, permettant aux équipes de se concentrer sur les priorités stratégiques. Avec le déploiement à plus de 300 utilisateurs en seulement quelques mois, cette initiative marque une étape significative vers une approche plus réactive, transparente et rationalisée de la gestion des contrats—renforçant finalement sa capacité à répondre aux exigences de conformité et à mieux servir ses clients.

"Le potentiel de Foundry et AIP a été exploité grâce à des années de travail fondamental sur la maîtrise des données chez SAUR—définissant un langage standard, établissant une gouvernance pragmatique pour l'amélioration continue de la qualité des données, et centralisant nos données pour assurer un accès sécurisé et efficace. Ce partenariat avec Palantir nous permet de transformer la gestion des contrats en transformant de vastes ensembles de données complexes en intelligence claire et exploitable. Il représente une étape majeure dans notre transformation axée sur l'IA, renforçant notre capacité à améliorer la conformité, rationaliser les opérations, et mieux servir nos clients", a déclaré Rony Bejjani, DSI Groupe chez SAUR.

"Je suis ravie que SAUR ait réussi à démontrer le déploiement de cas d'utilisation de l'IA générative en production, apportant finalement une valeur claire et tangible aux opérations", a déclaré Pauline Bouvier, Lead Operations chez Palantir. "L'intégration de l'IA générative via notre plateforme AIP permettra à SAUR de débloquer des efficacités et des insights sans précédent, transformant fondamentalement leur flux de gestion des contrats et bien d'autres cas d'utilisation."

"Ce partenariat illustre comment des entreprises avec une volonté et une vision claires peuvent tirer le meilleur des technologies avancées de Palantir pour transformer les méthodes traditionnelles en stimulant la productivité, la croissance et une meilleure satisfaction client", a déclaré François Bohuon, Directeur Général de Palantir France & EMEA Executive. "Notre collaboration avec SAUR met en lumière le potentiel transformateur de l'IA dans les environnements d'entreprise. En incorporant les capacités de Foundry et AIP, SAUR établit une nouvelle référence en matière de gestion des contrats, ouvrant la voie à de nombreuses applications et innovations potentielles au sein de l'industrie."

À propos de Palantir Technologies Inc.

Fondée en 2004 aux États-Unis, Palantir Technologies Inc. est une entreprise leader dans la gestion et l'analyse des données. Grâce à des solutions logicielles avancées, Palantir aide les organisations publiques et les entreprises privées à accélérer la prise de décision opérationnelle éclairée et à optimiser leurs opérations grâce à ses plateformes Foundry et AIP. Pour plus d'informations sur Palantir, https://www.palantir.com.

