Greenfield Global, Alco Energy Canada et Grain Farmers of Ontario lancent la Farms and Fuels Alliance (FFA) pour défendre le secteur national de l'éthanol au Canada

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Greenfield Global Inc. et Alco Energy Canada (anciennement IGPC Ethanol Inc), deux des plus grands producteurs d'éthanol carburant du Canada, et Grain Farmers of Ontario, la plus grande organisation de produits de base de la province, annoncent aujourd'hui la création de Farms and Fuels Alliance (FFA), une coalition novatrice qui unit l'industrie nationale de l'éthanol et le secteur agricole du Canada. Cette collaboration d'experts défendra des politiques qui renforceront la production canadienne de biocarburants, favoriseront des possibilités commerciales équitables et stimuleront une croissance économique durable et tournée vers l'avenir dans les communautés rurales.

« Le Canada a passé des décennies à bâtir une industrie nationale de l'éthanol de calibre international qui offre de solides retombées économiques et environnementales, mais nous devons rester proactifs et nous concentrer sur la croissance », a déclaré Andrea Kent, vice-présidente de l'industrie et des affaires gouvernementales chez Greenfield Global. « Il est temps de préserver nos acquis et de nous positionner pour la prochaine étape : une étape qui garantira que les politiques reflèteront le plein potentiel économique des biocarburants produits dans le pays et qu'elles s'affirmeront dans un paysage mondial concurrentiel ».

« L'industrie canadienne de l'éthanol se trouve à un tournant décisif et nous devons nous assurer que les politiques reflètent les réalités et les besoins de nos producteurs nationaux et de nos partenaires agricoles », a poursuivi Kevin Norton, CEO d'Alco Energy Canada. « La Farms and Fuels Alliance devra défendre d'une seule voix des solutions qui renforcent notre compétitivité, stimulent l'investissement et créent des retombées économiques à long terme pour les communautés rurales ».

La mission principale de la coalition est la suivante :

Renforcer la politique canadienne : moderniser les politiques et les programmes sur les carburants renouvelables ainsi que sur la comptabilité carbone afin de reconnaître convenablement l'innovation canadienne et d'éliminer les vides juridiques qui peuvent être exploités par les producteurs de matières premières et de biocarburants non nationaux.

: moderniser les politiques et les programmes sur les carburants renouvelables ainsi que sur la comptabilité carbone afin de reconnaître convenablement l'innovation canadienne et d'éliminer les vides juridiques qui peuvent être exploités par les producteurs de matières premières et de biocarburants non nationaux. Défendre les pratiques équitables : assurer un avenir solide et durable à notre industrie nationale en promouvant des politiques équilibrées qui libèreront le plein potentiel du secteur canadien de l'éthanol et qui soutiendront les producteurs agricoles nationaux.

: assurer un avenir solide et durable à notre industrie nationale en promouvant des politiques équilibrées qui libèreront le plein potentiel du secteur canadien de l'éthanol et qui soutiendront les producteurs agricoles nationaux. Stimuler la revitalisation rurale : unir les producteurs d'éthanol, les agriculteurs et les décideurs politiques dans le but de renforcer les communautés agricoles du Canada et favoriser des retombées économiques là où cela compte le plus, c'est-à-dire ici, chez nous.

« La céréaliculture est au cœur de l'agriculture, de la sécurité du système alimentaire canadien et de la durabilité économique. Les agriculteurs et les producteurs d'éthanol canadiens ont besoin de politiques qui leur permettent de rester compétitifs et qui favorisent la solidité de nos chaînes de valeur nationales », a déclaré Jeff Harrison, président de Grain Farmers of Ontario. « Nous nous réjouissons de travailler avec Greenfield Global et Alco Energy Canada dans le cadre de la FFA et faire en sorte que la voix des agriculteurs soit entendue dans les discussions sur les politiques.

Pour de plus amples informations sur la manière d'adhérer à la Farms and Fuels Alliance, rendez-vous sur le site suivant farmsandfuelsalliance.com.

À propos de la Farms and Fuels Alliance du Canada

La Farms and Fuels Alliance (FFA) réunit les producteurs d'éthanol et les céréaliers du Canada afin de favoriser la croissance économique et la revitalisation rurale. Axée sur l'élaboration de politiques intelligentes qui reconnaissent l'innovation canadienne, la FFA se consacre à l'exploitation du plein potentiel des biocarburants produits dans le pays, dans l'intérêt de nos fermes, de nos carburants et de notre avenir.

À propos de Greenfield Global

Depuis 1989, Greenfield Global est l'un des principaux producteurs et fournisseurs d'alcools de pureté élevée, de solvants spécialisés, de solutions de composés personnalisés et d'éthanol carburant à des entreprises du monde entier, qu'il s'agisse d'entreprises du Fortune 500 ou d'entreprises individuelles. Les principaux marchés de Greenfield sont les boissons alcoolisées, les sciences de la vie, l'alimentation, les arômes, les parfums, l'hygiène corporelle, les produits industriels et les carburants renouvelables. Chaque année, la société honore plus de 35 000 commandes dans plus de 50 pays grâce à sa vaste chaîne d'approvisionnement mondiale répartie dans cinq distilleries, cinq usines de mélange et de conditionnement et neuf entrepôts, ce qui permet à Greenfield de livrer dans un délai de un à trois jours. L'expertise de Greenfield en matière de production durable d'éthanol aide les clients à se décarboner, et son équipe de chercheurs et d'ingénieurs est toujours à la fine pointe de l'industrie grâce à la découverte de nouvelles méthodes innovantes pour améliorer les pratiques de production durable. Greenfield Global se consacre à l'exploitation du potentiel des personnes, des partenariats et de la nature afin d'accélérer la mise en place de solutions durables pour la santé de la planète.

À propos d'Alco Energy Canada (anciennement IGPC Ethanol Inc.)

Alcogroup, dont le siège se trouve à Bruxelles en Belgique, est le deuxième producteur européen et un important distributeur d'éthanol utilisé comme carburant. C'est également un producteur et un distributeur mondial d'éthanol pour les industries pharmaceutique, chimique, cosmétique, de la santé et des boissons avec ses unités d'exploitation, AlcoNCP et Alcotra. Alcogroup, par l'entremise de sa filiale Alco Energy, produit environ 1 milliard de litres d'éthanol, 700 000 tonnes de drêches de distillation et 500 000 tonnes de CO2 biogénique par an, en Europe. Avec l'acquisition en décembre 2024 d'IGPC Ethanol Inc. (IGPC), Alcogroup ajoutera 380 millions de litres d'éthanol dénaturé et 340 000 tonnes de drêches de distillerie à sa capacité de production actuelle de 1 milliard de litres. Fondée en 2007, IGPC (aujourd'hui Alco Energy Canada) contribue grandement à l'industrie des carburants renouvelables et au secteur agricole de l'Ontario. Elle s'est imposée comme leader dans le milieu des affaires du sud-ouest de l'Ontario en créant une croissance économique durable et respectueuse de l'environnement en tant que fournisseur de services complets pour les agriculteurs locaux, offrant des solutions de distribution pour leurs cultures de maïs et produisant des compléments alimentaires avec une excellente source de protéines pour le bétail. L'éthanol est aujourd'hui l'un des produits durables les plus rentables et les plus efficaces pour réduire la consommation de combustibles fossiles dans les transports routiers, maritimes et aériens (« alcohol to jet »). Comme pour le carburant, l'éthanol deviendra une molécule de base essentielle pour le développement de la chimie verte. L'ambition d'Alcogroup, en tant que pionnier du développement durable, est d'améliorer constamment ses processus de production d'éthanol. Alco Energy est contrôlée à 60 % par Alcogroup et à 40 % par Groep Vanden Avenne Commodities. Groep Vanden Avenne Commodities est un important négociant belge de matières premières agricoles, notamment les drêches de distillerie et les solubles (DDS).

À propos de Grain Farmers of Ontario

Grain Farmers of Ontario est la plus grande organisation de produits de base de la province; elle représente les 28 000 producteurs d'orge, de maïs, d'avoine, de soja et de blé de l'Ontario. Les cultures produites couvrent plus de 6 millions d'acres de terres agricoles dans la province, génèrent plus de 4,1 milliards de dollars en valeur de production, génèrent plus de 27 milliards de dollars en rendement économique et ont créé plus de 90 000 emplois dans la province.

