Cargill en Hafnia lanceren Seascale Energy om de transformatie van maritieme brandstofinkoopdiensten te versnellen

SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Het Ocean Transportation-divisievan Cargill en het toonaangevende tankerrederijbedrijf Hafnia hebben hun krachten gebundeld om Seascale Energy te lanceren, een joint venture die Cargill’s bestaande bunkerbedrijf Pure Marine Fuels en Hafnia's Bunker Alliance combineert. Door de krachten van twee wereldspelers te combineren, streeft Seascale Energy ernaar een nieuwe standaard te zetten voor de inkoop van scheepsbrandstof door aanzienlijke kostenbesparingen, transparantie en toegang tot duurzame brandstofinnovaties te leveren.

Door bunkerinkoopvolumes te consolideren, zal de joint venture nog concurrerendere prijzen en voorwaarden zekerstellen en tegelijkertijd voorzien in op maat gemaakte inkoopoplossingen om aan de uiteenlopende behoeften van haar klanten te voldoen. Het zal ook een uitgebreid wereldwijd havennetwerk bieden, waardoor klanten wereldwijd een consistente, hoogwaardige brandstofvoorziening krijgen.

“ Het wereldwijde bereik en de handelskracht van Cargill en Hafnia, gecombineerd met maritieme operationele excellentie, creëren een eersteklas oplossing voor bunkerbeheer,” aldus Jan Dieleman, President van de Ocean Transportation-divisie van Cargill. “ Onze visie is om de energietransitie in de scheepvaart te leiden, waarde te creëren voor onze stakeholders en tegelijkertijd de sectoruitdagingen rondom transparantie, kwaliteit en decarbonisatie aan te pakken. Samen vormen we een duurzamere toekomst voor de inkoop van scheepsbrandstof.”

De joint venture biedt reders en charteraars transparantie en schaalvoordelen, waardoor ze concurrerende deals kunnen sluiten en hun prestaties beter kunnen benchmarken. Op maat gemaakte inkoopdiensten zullen de interne kosten verlagen, zodat klanten hun middelen kunnen richten op hun kernactiviteiten.

“ Seascale Energy vertegenwoordigt onze gedeelde visie om de toenemende complexiteit in het bunkersegment te vereenvoudigen en te innoveren,” verklaarde de CEO van Hafnia, Mikael Skov. “ Als een van de grootste diensten in zijn soort, geleid door twee grootschalige brandstofgebruikers, zetten wij ons in om de efficiëntie te verbeteren en sectoruitdagingen aan te pakken ten voordele van onze stakeholders in de maritieme sector.”.”

De joint venture zal gebruik maken van datagedreven inzichten voor geoptimaliseerde besluitvorming en zal dienen als een expertisecentrum voor het omgaan met evoluerende brandstofregelgeving en -technologieën. Seascale Energy zal aanvankelijk ongeveer 7,5 miljoen metrische ton aan bunkerbrandstof vertegenwoordigen en heeft ambitieuze groeiplannen om de schaal verder uit te breiden.

Seascale Energy zal gezamenlijk en gelijkwaardig eigendom zijn van Cargill en Hafnia. De nieuwe entiteit zal gezamenlijk worden bestuurd en zal opereren onder een dual-CEO-structuur (Olivier Josse, Cargill en Peter Grünwaldt, Hafnia). De bedrijfsactiviteiten zullen in het tweede kwartaal van 2025 van start gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Meer dan 25 teamleden van Cargill en Hafnia zullen actief zijn onder Seascale Energy vanuit Singapore, Genève, Kopenhagen en Houston.

Over Cargill: Cargill zet zich in om voedsel, ingrediënten, landbouwoplossingen en industriële producten te leveren om de wereld op een veilige, verantwoorde en duurzame manier te voeden. We bevinden ons in de kern van de toeleveringsketen en werken samen met boeren en klanten om producten in te kopen, te maken en te leveren die essentieel zijn voor het leven.

Onze ongeveer 160.000 werknemers innoveren doelgericht en voorzien klanten van de essentiële zaken van het leven, zodat bedrijven kunnen groeien, gemeenschappen kunnen floreren en consumenten goed kunnen leven. Met 160 jaar ervaring als familiebedrijf kijken we vooruit en blijven we trouw aan onze waarden. We zetten mensen voorop. We reiken hoger. We doen het juiste - vandaag en voor toekomstige generaties. Ga voor meer informatie naar Cargill.com en ons nieuwscentrum.

Over Hafnia: Hafnia is een toonaangevend wereldwijd tankerbedrijf dat gespecialiseerd is in het transport van olie- en chemische producten. Als een van de grootste tankereigenaren en -exploitanten bezit en beheert Hafnia een moderne vloot van meer dan 200 schepen, wat zorgt voor veilige, efficiënte en verantwoorde scheepvaartoplossingen. Hafnia biedt een volledig geïntegreerd scheepvaartplatform, inclusief technisch beheer, commerciële en charterdiensten, poolbeheer en een grootschalige bunkerdesk.

Met een toewijding aan operationele uitmuntendheid, duurzaamheid en innovatie bedient Hafnia een breed scala aan klanten, waaronder grote nationale en internationale oliemaatschappijen, chemische bedrijven en handels- en nutsbedrijven. Hafnia, met het hoofdkantoor in Singapore, werkt met een vooruitstrevende visie om nieuwe industrienormen te stellen, gedreven door de kernwaarden Samenwerking, Ambitie, Betrouwbaarheid en Duurzaamheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.