London St. Pancras Highspeed et Eurotunnel signent un partenariat de coopération stratégique pour favoriser la croissance des services ferroviaires à grande vitesse entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale

London St. Pancras Highspeed (ex-HS1) et Eurotunnel signent aujourd’hui un partenariat stratégique de coopération pour accélérer la croissance des liaisons à grande vitesse, marquant une étape essentielle vers la croissance d’une offre de transport bas-carbone entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale.

London St. Pancras Highspeed, le concessionnaire de l’infrastructure ferroviaire à grande vitesse britannique et de la gare de Saint Pancras, et Eurotunnel opérateur de l’infrastructure du tunnel sous la Manche, filiale du groupe Getlink, s’engagent à favoriser la création de nouvelles liaisons ferroviaires directes entre Londres et les métropoles européennes. A travers ce partenariat stratégique, les deux entreprises coopèreront étroitement, pour développer le trafic ferroviaire transmanche et œuvrer au développement de nouvelles destinations transmanche directes.

Le Memorandum of Understanding (MoU) vise à aligner les stratégies de croissance et définit des secteurs de collaboration notamment ceux de l’innovation et l’ingénierie. Il prévoit l’étude de moyens visant à raccourcir les temps de trajet sur de potentielles nouvelles destinations européennes, notamment la coordination des horaires et le développement des sillons ferroviaires.

Le partenariat stratégique de coopération a pour ambition de favoriser l’essor du transport ferroviaire international à grande vitesse, en offrant des services ferroviaires efficaces, et accessibles pour faire du train le mode de transport préféré vers le continent.

La signature du MoU fait suite à l’étude réalisée par London St. Pancras Highspeed sur la capacité d’accueil des voyageurs à Saint Pancras International établissant le potentiel de croissance à 5000 personnes par heure, permettant à la gare de pleinement accompagner la croissance des services à grande vitesse.

London St. Pancras Highspeed et Eurotunnel, tous deux opérateurs d’infrastructures clés du transport bas-carbone sont engagés à défendre des politiques ‘rail first’ et collaborent avec les gouvernements pour mettre en exergue les avantages environnementaux des voyages en train de moins de 6 heures.

Robert Sinclair, PDG de London St. Pancras Highspeed, déclare : « Unir nos forces à celles d’Eurotunnel est une nouvelle étape passionnante de notre contribution pour un futur dans lequel le train à grande vitesse est l’option de voyage préférée en Europe. Alors que nous constatons l’augmentation de la demande pour des liaisons grande vitesse transmanche, en tant qu’opérateurs d’infrastructures clés, London St. Pancras Highspeed et Eurotunnel ont un rôle important à jouer pour travailler activement à encourager les opérateurs ferroviaires - à venir et existants - à développer leurs capacités et à ouvrir de nouvelles destinations, et ainsi libérer le potentiel d’une Europe pleinement largement desservie par le train. »

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, déclare : « En tant qu’infrastructure en ‘open access’, Eurotunnel est un pionnier du développement des liaisons à grande vitesse entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale. Nous travaillons déjà de manière proactive avec les gestionnaires d’infrastructures européens pour faire progresser le transport bas-carbone vers de nouvelles destinations, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou en France. Ce partenariat avec London St. Pancras Highspeed est un catalyseur essentiel pour l’accélération de cette dynamique de croissance. »

A propos de London St. Pancras Highspeed

London St. Pancras Highspeed possède et exploite la seule liaison ferroviaire internationale à grande vitesse du Royaume-Uni et les gares situées le long du trajet (St. Pancras International, Stratford International, Ebbsfleet International et Ashford International) qui relie Londres directement à Paris, Bruxelles et Amsterdam.

Cette ligne génère chaque année 427 millions de livres sterling de retombées économiques au Royaume-Uni et en Europe continentale, avec des retombées cumulées de 4,5 milliards de livres sterling depuis l'octroi de la concession. London St. Pancras HIghspeed a également permis de réduire les émissions annuelles équivalentes à 60 000 vols court-courriers chaque année.

Suite à une étude récemment commandée mettant en évidence le potentiel de croissance des capacités, tant au sein de la gare de St. Pancras que le long de la ligne à grande vitesse, London St. Pancras Highspeed se prépare à plus de croissance avec l’ouverture d’une nouvelle ère de voyages connectés et respectueux de l'environnement

A propos d’Eurotunnel

Marque historique du groupe Getlink, Eurotunnel gère les infrastructures du Tunnel sous la Manche et exploite des Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (Royaume-Uni) et Calais (France). Eurotunnel est concessionnaire et exploitant du Tunnel sous la Manche, voie la plus rapide, la plus fiable, la plus simple et la plus écologique à travers la Manche jusqu'en 2086. Depuis son inauguration en 1994, plus de 518 millions de personnes et 106 millions de véhicules ont emprunté le Tunnel sous la Manche. Ce lien terrestre unique est devenu un lien vital entre le continent et le Royaume-Uni.

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu’en 2086 de l’infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Depuis le 31 décembre 2020, Eurotunnel développe des services autour de la frontière intelligente pour que le Tunnel demeure le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, près de 518 millions de personnes et plus de 106 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit passer un quart des échanges entre le Continent et le Royaume-Uni est devenue un lien vital renforcé par l’interconnexion électrique ElecLink installée dans le tunnel qui contribue à équilibrer les besoins énergétiques entre la France et le Royaume-Uni. Getlink complète ses services de mobilité durable avec sa filiale de fret ferroviaire Europorte. Engagé en faveur de services « bas-carbone » qui maîtrisent leurs impacts sur son environnement, Getlink a inscrit au cœur de ses préoccupations la place faite à l’homme, à la nature et aux territoires.