MyHeritage lanserer Forhistorisk opprinnelse: En avansert DNA-analyse som sporer opprinnelsen 10 000 år tilbake

TEL AVIV, Israel og LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage er verdensledende innen slektshistorie og DNA-testing, annonserte i dag lanseringen av Forhistorisk opprinnelse, et revolusjonerende produkt som utvider selskapets DNA-etnisitetsrapporter. Med Forhistorisk opprinnelse kan MyHeritage DNA-kunder gå opptil 10 000 år tilbake i tid, takket være avanserte metoder innen arkeogenetikk. Dette gjør det mulig å identifisere forbindelser til eldgamle befolkninger som keiserlige romere, norrøne vikinger, fønikere og oldtidens egyptere. Nå er MyHeritage alene om å tilby en så detaljert analyse av gammel DNA-etnisitet blant de store slektsforskningsplattformene.

Forhistorisk opprinnelse er resultatet av et nytt samarbeid mellom MyHeritage og Illustrative DNA, en innovativ oppstartsbedrift som er ledende innen analyse av gammel etnisitet. Dette nye produktet bygger på og utfyller MyHeritage DNA sitt etnisitetsestimat, som viser en prosentfordeling av moderne etnisk opprinnelse noen hundre år tilbake. Forhistorisk opprinnelse analyserer DNA ved å sammenligne det med eldgamle prøver og populasjoner fra neolittisk tid til senmiddelalderen, og gir en enda dypere innsikt i ens etniske arv.

«DNA-testing har blitt en stadig mer fascinerende teknologi for millioner av mennesker over hele verden,» uttalte Gilad Japhet, grunnlegger og administrerende direktør i MyHeritage. Forhistorisk opprinnelse er en uunnværlig løsning for alle som ønsker å utforske sine dype historiske røtter. Dette nye verktøyet utvider familiehistorien din på en betydningsfull måte og er en verdifull tilleggstjeneste hos MyHeritage. Vi har brukt vår ekspertise innen generativ AI til å introdusere en unik funksjon i Forhistorisk opprinnelse: AI-avatarer som representerer ulike eldgamle folkegrupper. Disse avatarene formidler historiene om sivilisasjonene de tilhører gjennom animerte videoer som både underholder og engasjerer, samtidig som de fremmer en dypere forståelse for deres kulturelle arv.»

«Vi er veldig glade for å starte dette samarbeidet med MyHeritage,» sa Esad Zahid Özcan og Samet Mermer, grunnleggerne av Illustrative DNA. "Vi har lenge hatt stor respekt for MyHeritage sitt lederskap innen DNA-testing for forbrukere. Illustrative DNA gjør raske fremskritt gjennom vitenskapelig forskning og nye DNA-funn fra utgravinger verden rundt. Vi ser frem til at arbeidet vårt blir gjort tilgjengelig for millioner av MyHeritage-brukere med bare noen få enkle klikk.»

Avanserte metoder for DNA-ekstraksjon gir forskere muligheten til å analysere menneskelige prøver fra arkeologiske utgravninger over hele verden. Disse prøvene kan dateres, og DNA-segmenter og genetiske markører som er flere tusen år gamle eller eldre, kan identifiseres. Basert på lokasjon, tidsperiode og andre arkeologiske data, kan forskerne knytte prøvene til eldgamle sivilisasjoner. Mange av disse resultatene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, og prøvene gjøres tilgjengelige for allmennheten. Forhistorisk opprinnelse bruker denne forskningen til å sammenligne brukerens DNA med eldgamle befolkninger og prøver. Resultatene presenteres i detaljerte og visuelt attraktive rapporter. Disse rapportene inkluderer eldgamle folkeslag som enten har forsvunnet eller smeltet sammen med andre befolkningsgrupper over tid, som kanaanitter, skytere, vestgotere, etruskere og flere andre. Sivilisasjoner som Den gule flods sivilisasjon, oldtidens egyptere, oldtidens grekere, insulære keltere, oldtidens bantuer, sentralamerikanske indianere og askenasiske jøder fra middelalderen er også representert i Forhistorisk opprinnelse.

Rapportene fra forhistorisk opprinnelse gir en prosentvis oversikt over hvilke eldgamle befolkninger du nedstammer fra i ulike historiske perioder. De inkluderer også en analyse av hvor mye av DNA-et ditt som stammer fra jegersankere og bønder. Videre tilbyr de avanserte rapporter som identifiserer hvilke eldgamle befolkninger som er genetisk nærmest deg. Principal Component Analysis (PCA)-kart visualiserer din genetiske tilhørighet til ulike eldgamle befolkninger. I tillegg får du tilgang til en omfattende encyklopedi med informasjon om eldgamle befolkninger og prøver, som gir en verdifull kontekst for resultatene dine.

Forhistorisk opprinnelse er tilgjengelig for alle som har DNA-resultater på MyHeritage, forutsatt at de gir eksplisitt samtykke. Dette gjelder både for de som har testet sitt DNA med MyHeritage, samt de som har testet DNAet sitt med en annen tjeneste og deretter lastet opp DNA-dataene til MyHeritage. Forhistorisk opprinnelse er en premiumfunksjon, og for å motta rapportene kreves et MyHeritage Komplett- eller Omni-abonnement. Rapportene får jevnlige oppdateringer etter hvert som ny forskning publiseres og nye prøver legges til databasen. Mange MyHeritage-brukere har allerede tilgang til Forhistorisk opprinnelse uten ekstra kostnad gjennom sitt eksisterende abonnement.

Forhistorisk opprinnelse kan brukes både på desktop og mobilnettleser, og støtte for MyHeritage-appen vil bli tilgjengelig snart. Finn ut mer om Forhistorisk opprinnelse på bloggen til MyHeritage.

Om MyHeritage

MyHeritage er en ledende global plattform for familiehistorikk. MyHeritage beriker livene til mennesker over hele verden og gir dem mulighet til å oppdage mer om seg selv og hvor de hører hjemme. Med mange intuitive produkter, milliarder av historiske opptegnelser, en rimelig DNA-test for hjemmebruk og AI-drevne verktøy for bilder, skaper MyHeritage en meningsfull opplevelse av oppdagelse som er utrolig givende. MyHeritage-plattformen brukes av titalls millioner mennesker over hele verden og som setter pris på og feirer arven din. MyHeritage tilbyr fullstendige personvernkontroller og er tilgjengelig på 42 språk. MyHeritage har en av verdens raskest voksende DNA-databaser med sine 8,8 millioner kunder. Takket være selskapets omfattende globale rekkevidde og støtte for 42 språk er MyHeritage den ledende DNA-testen for forbrukere i Europa. www.myheritage.no