诺为泰与原州世福兰斯基督教医院合作推动韩国临床研究获得卓越发展

韩国原州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Novotech（诺为泰）是一家可提供全方位临床解决方案，致力于加速临床各个阶段创新药物和先进疗法开发的国际性临床合同研究组织 (CRO)。今天诺为泰宣布，已与原州世福兰斯基督教医院签署了一份谅解备忘录 (MOU)。原州世福兰斯基督教医院位于韩国江原道，与诺为泰的合作标志着重点关注临床研究和医学创新的全新战略合作业已开始。

本次合作将使诺为泰的临床试验管理国际专业知识与原州世福兰斯基督教医院的卓越研究能力充分结合。诺为泰与原州世福兰斯基督教医院旨在提高临床试验的质量，促进前沿疗法的开发，并改善该地区的患者护理。

在签约仪式上，原州世福兰斯基督教医院院长Young Uh教授强调了此次合作的重要性，并谈及：“我很高兴能与诺为泰这样一家享有盛名的CRO签署我们的首份正式合作协议。本院在韩国江原道拥有最大量床位并提供一流的医疗护理基础设施，因此吸引了整个地区的患者慕名前来。能与诺为泰开展合作令我们倍感荣幸，这将进一步提升我们的研究和临床服务水平。”

诺为泰亚太地区执行总监Yooni Kim博士着重强调了加强临床研究合作的重要性。她表示：“与优秀研究人员的合作对临床试验取得成功至关重要。我们期待与原州世福兰斯基督教医院的优秀研究团队合作，共同致力于推动全球临床试验的发展。此外，我们希望通过此次合作，将优质医院获得的临床试验机会从首尔扩展到其他地区，进而使当地的患者受益。”

诺为泰和原州世福兰斯基督教医院将通过战略合作，充分利用双方的专业实力，在临床试验和医疗服务领域树立新标杆。此次合作将促进创新，同时为韩国实现医疗产业全球化的愿景提供支持。

Novotech（诺为泰）成立于1997年，是一家可提供全方位服务的国际性专业生物技术合同研究组织 (CRO)，致力于加速临床各个阶段创新药物和先进疗法的开发。

诺为泰因其在行业内的突出贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括2024年Fierce CRO临床试验管理卓越奖与全球运营卓越奖 (Fierce CRO 2024 Excellence Award in Clinical Trial Management and Global Operations)、弗若斯特沙利文2024年全球生物技术CRO奖 (Frost & Sullivan 2024 Global Biotech CRO of the year award)、2024年临床试验竞技场业务拓展、创新和营销卓越奖 (Clinical Trials Arena 2024 Excellence Awards in Business Expansion, Innovation and Marketing)、2024年优选雇主 (2024 Employer of Choice)、2024年美国Great Place to Work（卓越职场）认证 (2024 Great Place to Work in the US)、2024年布兰登·霍尔专业能力和技能发展金奖 (2024 Brandon Hall Gold Award)、2023年CRO领导力奖 (CRO Leadership Award 2023)、2023年亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023) 和自2006年以来蝉联亚太地区合同研究组织年度公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。

诺为泰是一家包含实验室、Ⅰ期临床中心、药物开发咨询和专业法规服务的临床CRO，拥有超5000项临床项目经验，包括Ⅰ期至Ⅳ期临床试验和生物等效性研究。诺为泰目前在全球34个办公地点共拥有3000多名员工，是值得信赖的战略合作伙伴。

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