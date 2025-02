MyHeritage introducerer Forhistorisk oprindelse: Avanceret DNA-analyse, der sporer oprindelsen 10.000 år tilbage

TEL AVIV, Israel og LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, den førende globale platform for familiehistorie og DNA-test, annoncerede i dag udgivelsen af Forhistorisk oprindelse, et stort nyt produkt, der supplerer virksomhedens DNA-etnicitetsrapporter. Forhistorisk oprindelse går længere tilbage i tiden, takket være den seneste udvikling inden for arkæogenetik, og giver MyHeritage’s DNA-kunder mulighed for at spore deres oprindelse op til 10.000 år tilbage i tiden og opdage de gamle folkeslag, som de nedstammer fra, såsom kejserlige romere, nordiske vikinger, fønikere og gamle egyptere. MyHeritage er nu den eneste større slægtsforskningstjeneste, der tilbyder en så detaljeret analyse af gammel DNA-etnicitet.

Det nye produkt Forhistorisk oprindelse er resultatet af et nyt partnerskab mellem MyHeritage og Illustrative DNA, en nystartet virksomhed, der er på forkant med analyse af gammel etnicitet. Forhistorisk oprindelse supplerer MyHeritage DNA's Etnicitetsskøn, som giver en procentvis opdeling af en persons moderne etniske oprindelse et par hundrede år tilbage i tiden. Forhistorisk oprindelse sammenligner en persons DNA med gamle DNA-prøver og folkegrupper fra den neolitiske periode til den sene middelalder, hvilket giver større dybde i forståelsen af ens etniske sammensætning.

“DNA-test er en hurtigt voksende kilde til fascination for millioner af mennesker verden over”, siger Gilad Japhet, grundlægger og administrerende direktør for MyHeritage. ” Forhistorisk oprindelse er et must-have for alle, der er intellektuelt nysgerrige om at vide mere om deres dybe historiske rødder. Forhistorisk oprindelse udgør en vigtig del af ens bredere familiehistorie og er en velkommen tilføjelse til MyHeritage. Vi har udnyttet vores ekspertise inden for generativ AI til at tilføje en unik innovation til Forhistorisk oprindelse: AI-avatarer, der repræsenterer mange af de gamle folkegrupper. AI-avatarerne fortæller historien om deres civilisation i animerede videoer, der er sjove og engagerende, for at fremme en dybere forståelse af hver gruppes kulturarv.”

“Vi er begejstrede for at indlede dette nye partnerskab med MyHeritage,” siger Esad Zahid Özcan og Samet Mermer, der er medstiftere af Illustrative DNA. “Vi har længe beundret MyHeritages arbejde som førende inden for DNA-hjemmetest. Illustrative DNA forbedrer sig hurtigt baseret på fremskridt inden for videnskabelig forskning og opdagelsen af nye DNA-prøver i udgravningssteder verden over. Vi er begejstrede for, at resultatet af vores indsats nu vil blive tilgængelige for millioner af MyHeritage-brugere med blot nogle få klik.”

Avancerede DNA-ekstraktionsteknikker gør det muligt for forskere at analysere menneskeprøver, der er udgravet fra arkæologiske steder rundt om i verden, datere dem og identificere DNA-segmenter og genetiske markører, der er tusindvis af år gamle eller ældre. Ved hjælp af stedet, tidsperioden og yderligere arkæologiske beviser kan forskerne forbinde prøverne med gamle civilisationer. Mange af disse fund bliver offentliggjort i videnskabelige artikler, og prøverne bliver gjort offentligt tilgængelige. Forhistorisk oprindelse sammenligner en brugers DNA med disse gamle folkegrupper og prøver, baseret på videnskabelige forskningsartikler. Resultaterne præsenteres i omfattende rapporter, som er både informative og visuelt tiltalende. De omfatter gamle befolkningsgrupper, som nu er uddøde, eller som med tiden er smeltet sammen med andre befolkningsgrupper, f.eks. kanaanæere, skythere, visigotere, etruskere og mange andre. Civilisationen ved Den Gule Flod, de gamle egyptere, de gamle grækere, kelterne, de gamle bantuer, centralamerikanerne og ashkenazi-jøderne i middelalderen er blandt de mange gamle folkeslag, der er repræsenteret i produktet Forhistorisk oprindelse.

Rapporter fra Forhistorisk oprindelse omfatter en procentvis opdeling af de gamle folkegrupper, som du nedstammer fra i forskellige historiske epoker. En opdeling af, hvor meget af dit DNA der kan spores tilbage til befolkninger af jægere og samlere og tidlige landmænd, avancerede rapporter, der angiver en eller flere gamle folkegrupper, som er tættest på dig genetisk. Principal Component Analysis (PCA)-kort, der visualiserer din genetiske nærhed til gamle folkeslag og meget mere. Et leksikon over gamle grupper og prøver er inkluderet som reference.

Forhistorisk oprindelse er tilgængelig for alle med DNA-resultater på MyHeritage, med forbehold for udtrykkeligt samtykke. Dette inkluderer alle MyHeritage DNA-kunder, der testede med MyHeritage, og alle dem, der testede deres DNA med en anden tjeneste og uploadede deres DNA-datafil til MyHeritage. Det er en premium-funktion, og der kræves et MyHeritage Komplet- eller Omni-abonnement for at modtage rapporterne, som omfatter periodiske opdateringer, efterhånden som ny forskning dukker op, og nye prøver føjes til databasen. Mange MyHeritage-brugere er allerede berettiget til at modtage Forhistorisk oprindelse-produktet uden ekstra omkostninger takket være deres eksisterende abonnement. Forhistorisk oprindelse er tilgængelig på desktop og mobilweb; understøttelse af MyHeritage-mobilappen vil snart blive tilføjet.

Få mere at vide om Forhistorisk oprindelse på MyHeritage-blog gen.

MyHeritage er den førende globale platform for familiehistorie. MyHeritage beriger livet for mennesker over hele verden ved at gøre det muligt for dem at finde ud af mere om sig selv, og hvor de hører til. Med en række intuitive produkter, milliarder af historiske optegnelser, en overkommelig DNA-test til hjemmebrug og fotoværktøjer, der er drevet af kunstig intelligens skaber MyHeritage en meningsfuld oplevelse. MyHeritage-platformen bruges af millioner af mennesker over hele verden, som værdsætter og fejrer deres arv. MyHeritage tilbyder fuld kontrol over privatlivets fred og er tilgængelig på 42 sprog. MyHeritage er hjemsted for en af verdens hurtigst voksende DNA-databaser med 8,8 millioner kunder. Takket være virksomhedens omfattende globale rækkevidde og understøttelse af 42 sprog er MyHeritage den førende forbruger-DNA-test i Europa. www.myheritage.dk