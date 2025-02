VAE präsentieren GPS-lose Navigation und sichere Flugsteuerung der nächsten Generation zur Stärkung der Luftsicherheit

UAE Launches Next-Gen GPS-Less Navigation and Secure Flight Control to Strengthen Aviation Security (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Technologien mit doppeltem Verwendungszweck ermöglichen weltweit zunehmend Größenvorteile. In diesem Kontext hat ADASI, führendes Unternehmen im Bereich der Fertigung unbemannter Luftfahrzeuge, die Übernahme von zwei fortschrittlichen autonomen Flugtechnologien von VentureOne aus Abu Dhabi bekannt gegeben: Perceptra, eine neue hochmoderne GPS-lose Navigationstechnologie, und Saluki, eine extrem sichere Flugsteuerungstechnologie für autonome Systeme.

Diese Technologien, die beide vom Technology Innovation Institute entwickelt wurden, sind darauf ausgelegt, in den anspruchsvollsten Umgebungen einen sicheren, stabilen Betrieb sicherzustellen. Sie wurden für Hersteller unbemannter Luftfahrzeuge optimiert und bieten bessere Widerstandsfähigkeit, Präzision und Sicherheit für autonome Luftoperationen. Die Vereinbarung zwischen VentureOne, ADASI und TII wurde bei der IDEX 2025 konkretisiert, der größten Verteidigungsausstellung des Nahen Ostens, bei der Saluki und Perceptra vorgestellt wurden.

Global Positioning System(GPS)-Technologie, die Anwendungen von der täglichen Smartphone-Nutzung bis hin zu kritischen Verteidigungs- und Militäroperationen unterstützt, ist lange ein Grundpfeiler der Navigation gewesen. Diese weit verbreitete Abhängigkeit von GPS hat jedoch Schwachstellen, die durch Techniken wie Jamming und Spoofing ausgenutzt werden können. Beim Jamming überlagern Signale im gleichen Frequenzbereich GPS-Empfänger und verhindern auf diese Weise die korrekte Standortverfolgung. Beim Spoofing werden gefälschte Signale übertragen, um Empfänger dazu zu bringen, falsche Standorte oder Zeiten zu berechnen. Diese Schwachstellen setzen verschiedene Branchen, die auf eine präzise Navigation angewiesen sind, hohen Risiken aus, darunter autonome Drohnen, kommerzielle Luftfahrt und Militärflugzeuge.

In den Bereichen Verteidigung und Sicherheit können beeinträchtigte GPS-Signale den Erfolg einer Mission und die personelle Sicherheit kompromittieren. In der Luftfahrt können Navigationsfehler zu einem Abweichen von der Flugroute und zu Betriebsunterbrechungen führen. Derartige Berichte haben die Luftfahrtindustrie und internationale Aufsichtsbehörden wie IATA sowie die europäische Aufsichtsbehörde EASA dazu veranlasst, nachdrücklich Lösungen für GPS-Störungen zu suchen, wie in einem Reuters-Bericht im Jahr 2024 berichtet wurde.

Bei autonomen Systemen wie Drohnen und selbstfahrenden Fahrzeugen kann die Unfähigkeit, die korrekte Position beizubehalten, die Sicherheit gefährden, insbesondere in dynamischen und risikoreichen Umgebungen von der Luftfahrt bis zur Verteidigungsindustrie. Da der Einsatz von GPS-basierten Systemen stetig zunimmt, gewinnen robuste, alternative Navigationslösungen immer mehr an Bedeutung. Perceptra und Saluki überwinden viele der zahlreichen Herausforderungen von heute durch fortschrittliche bildverarbeitungsbasierte Navigation und stellen auf diese Weise eine zuverlässige, resiliente Leistung sicher.

Dr. Najwa Aaraj, CEO von TII, sagte: „Perceptra mit seinen GPS-losen Funktionen und Saluki mit seiner ausgeklügelten Zero-Trust-Architektur bedeuten einen wesentlichen Fortschritt in der autonomen Navigation und haben das Potential, mehrere Sektoren zu transformieren. Diese Technologien haben einen weiten Anwendungsbereich im täglichen Leben, von der Unterstützung sicherer kommerzieller Flüge, Such- und Rettungseinsätze durch präzise Navigation bis hin zu effizienter urbaner Drohnenlogistik für Zustellungen in dicht besiedelten Städten. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit sind sie in der Verteidigung von unschätzbarem Wert, da sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen für sichere und robuste Operationen sorgen. Diese Kooperation zeigt unser Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die sowohl im zivilen als auch im Verteidigungsbereich nutzbar sind und gleichzeitig die VAE als Marktführer für autonome Systeme der nächsten Generation positionieren.“

Perceptra ist ein bildverarbeitungsbasiertes System für eine zuverlässige Navigation ohne GPS, sodass Luftplattformen in Umgebungen eingesetzt werden können, in denen keine GNSS-Signale genutzt werden können. Es besticht durch visuelle Wiederverriegelung, geringe Navigationsfehler und einfache Integration in verschiedene Plattformen für Aufklärung, Überwachung, Erkundung und elektronische Kampfführung.

Saluki ist ein sicherer Hochleistungsflug-Controller und Missionscomputer mit Zero-Trust-Architektur. Es unterstützt das Management mehrerer Fahrzeuge für auftragsentscheidende Verteidigungsanwendungen durch PX4-Kompatibilität, generative KI-Funktionen und 300 TOPs Rechenleistung.

„Bei ADASI integrieren wir nur die fortschrittlichsten, in der Praxis bewährten Technologien, damit unsere unbemannten Luftfahrzeuge auch in den umstrittensten Umgebungen mit unvergleichlicher Präzision, Resilienz und Sicherheit operieren“, sagte Juma Al Kaabi, CEO von ADASI. „Perceptra und Saluki bieten genau das, was unbemannte Luftfahrzeuge der nächsten Generation brauchen – sichere, GPS-unabhängige Navigation und KI-gestützte Einsatzleitung.“

„VentureOne setzt sich dafür ein, modernste Forschung Wirklichkeit werden zu lassen, um einen positiven Beitrag zu leisten und Brachen zu transformieren“, sagte Reda Nidhakou, amtierender CEO von VentureOne. „Saluki und Perceptra sind nur zwei von vielen kommenden Innovationen, die für einen robusteren und sichereren Drohnenbetrieb in verschiedenen Sektoren sorgen werden, angefangen mit der Verteidigung. Wir arbeiten an einem umfassenderen Portfolio für Luftautonomie und -sicherheit, das eine wichtige Rolle bei zukünftigen Drohnenoperationen spielen wird.“

Letzte Woche kündigte TII seine Kooperation mit der General Civil Aviation Authority (GCAA) an. Gemeinsam möchten sie fortschrittliche Methodologien für das Luftkorridordesign entwickeln, um Regulierungsbestrebungen zu unterstützen. Diese Methodologien zielen darauf ab, Flugrouten zu optimieren und das Risiko für Vorfälle in komplexen urbanen Lufträumen zu senken und auf diese Weise für eine sichere und effiziente Navigation für bemannte und autonome Drohnentaxis zu sorgen. Zusammen mit Perceptra und Saluki untermauern diese Bestrebungen die Vision von Abu Dhabi, an der Spitze der Navigation und KI-gestützten Autonomie der nächsten Generation zu stehen.

VentureOne und TII sind Teil des Advanced Technology Research Council (ATRC), der das Forschungs- und Entwicklungsökosystem von Abu Dhabi beaufsichtigt, um transformative Technologien mit globalen Auswirkungen voranzutreiben. ADASI ist Teil der EDGE Group, dem Konglomerat für fortschrittliche Technologie und Verteidigung.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.