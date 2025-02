Global Network for Zero anuncia parceria estratégica com a OTEC para acelerar a construção de edifícios com zero emissões líquidas no Brasil

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A Global Network for Zero (GNFZ) anunciou hoje uma parceria estratégica com a OTEC, a principal empresa de consultoria em sustentabilidade do Brasil, marcando uma expansão significativa dos serviços de certificação Net Zero na América Latina. Essa parceria estabelece a OTEC como a primeira parceira da GNFZ no Brasil, criando uma poderosa aliança para promover práticas de construção sustentável em toda a região.

O Brasil tem estado na vanguarda da inovação em construções sustentáveis, notadamente produzindo o primeiro projeto LEED Zero do mundo. Realizada sob a liderança dos cofundadores da GNFZ, Mahesh Ramanujam e Sarah Merricks, durante seu mandato no U.S. Green Building Council (USGBC), essa conquista estabeleceu um precedente para a excelência na certificação de construções sustentáveis. Agora, a GNFZ chega ao Brasil com uma visão ambiciosa: transformar o setor de construção e além por meio de uma abordagem abrangente de “zero a zero”, em que o zero líquido se torna o novo padrão para todos os edifícios, com os edifícios verdes liderando a transição.

Sob a orientação do fundador e diretor de desenvolvimento David Douek e da diretora técnica Ana Judite Limongi França, a OTEC atuará como o principal parceiro de implementação da GNFZ no Brasil, aproveitando sua ampla experiência no mercado para apresentar o abrangente conjunto de certificações da GNFZ ao mercado brasileiro, conectar-se com novos clientes e partes interessadas e criar um ecossistema de implementação robusto com a GNFZ fornecendo verificação de terceiros.

“Até o momento, já transformamos mais de 120 milhões de pés quadrados de espaço de construção nacional e internacional em edifícios mais sustentáveis. Com nosso profundo conhecimento do mercado brasileiro e nossa experiência em construção sustentável, combinados com a experiência líder do setor da GNFZ, somos perfeitamente adequados para acelerar a adoção de práticas Net Zero em todo o Brasil”, disse David Douek, fundador e diretor de desenvolvimento da OTEC.

“A equipe da OTEC tem experiência em alguns dos maiores e mais complexos projetos do Brasil”, disse Mahesh Ramanujam, presidente e CEO da Global Network for Zero. “Essa parceria combinará nossos conhecimentos para ajudar os clientes a alcançar emissões líquidas zero com sucesso, independentemente do estágio atual de sua jornada, e estabelecerá um novo padrão para práticas de construção sustentável no maior mercado da América Latina.”

A parceria trará a gama completa de certificações Net Zero da GNFZ para o Brasil, abrangendo: Certificação Net Zero para edifícios nos estágios de projeto, construção e operação; Certificação Net Zero para portfólios; e Certificação Net Zero para empresas. Todas as certificações são oferecidas em quatro categorias principais: energia, água, resíduos e emissões.

Sobre a OTEC

A OTEC, uma empresa de consultoria líder em sustentabilidade e aprimoramento de desempenho, vem promovendo mudanças impactantes no ambiente da construção há mais de 17 anos. Especializada em estratégias de ESG, a OTEC apoia os clientes na redução das emissões de carbono, na otimização da eficiência energética e na obtenção de conformidade com certificações globais de sustentabilidade, incluindo LEED, WELL, EDGE e Fitwel.

Fundada pelo Dr. David Douek, a empresa faz parcerias com organizações de vários setores para integrar práticas sustentáveis. A OTEC oferece serviços especializados em redução da pegada de carbono, modelagem de energia, avaliações de ciclo de vida e envolvimento das partes interessadas, proporcionando benefícios ambientais e sociais mensuráveis. Entre em contato com contato@otec.com.br para iniciar ou acelerar sua jornada de sustentabilidade.

Sobre a Global Network for Zero

A Global Network for Zero é um coletivo de liderança internacional de líderes empresariais e políticos que implementam estratégias e soluções acionáveis para acelerar a conformidade com ESG e a rápida realização de um mundo com emissões zero. Entre em contato com team@gn-zero.com para saber como você pode participar.

