意大利网球名将Jasmine Paolini加盟Amazfit，成为最新的运动员大使

加州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Zepp Health (NYSE: ZEPP) 旗下全球领先的智能可穿戴设备品牌Amazfit今天宣布与意大利网球名将、世界排名第四的Jasmine Paolini签约，成为其最新的全球运动员合作伙伴。作为多年长期协议和官方智能可穿戴设备合作伙伴关系的一部分，Paolini将代表Amazfit在球场上穿着带有Amazfit标志的服装并佩戴智能手表，同时使用该品牌包括Helio Ring在内的健康可穿戴设备，以跟踪睡眠和运动恢复情况。

Paolini是目前意大利排名第一的选手，也是国际女子网球协会（WTA）历史上排名最高的意大利单打选手。她在2024年法国网球公开赛上打入单打和双打决赛，并在2024年温布尔登网球公开赛上打入单打决赛。此外，Paolini也是奥运会双打金牌得主，拥有两个WTA单打和六个双打冠军头衔。

Paolini表示：“我亲身体验了在训练中跟踪自己的表现和分析数据对于参加最高水平比赛而言是多么重要。作为一名网球运动员，我经常出差，适应新的时区，并在激烈的比赛和训练中锻炼身体。有了Amazfit的智能可穿戴设备，我可以实时监测自己的恢复情况、睡眠质量和整体体能，确保自己无论身在何处都能迅速适应并保持最佳状态。我很高兴能加入Amazfit大家庭，助力自己的比赛更上一层楼。”

借助Amazfit先进的跟踪技术，Paolini能够深入了解自己在球场内外的训练、健康和恢复情况。利用Amazfit的智能可穿戴设备，她将可以监测关键机能指标，包括心脏健康、睡眠质量和体力负荷，以确保能够提升备战、恢复能力和整体健康。

Zepp Health创始人兼首席执行官黄汪强调了与Paolini签约的重要意义以及该品牌对高水平表现的承诺：“Jasmine Paolini取得的杰出成就以及为提高成绩所尽的最大努力与Amazfit的先进运动技术愿景是天作之合。我们不仅仅提供智能手表，我们正在建立一个完整的智能可穿戴设备生态系统。从帮助跟踪恢复和睡眠情况的Amazfit Helio Ring，到应用程序中支持赛后恢复的最新营养管理功能，我们的技术让运动员能够更智能地训练，更高效地恢复，并发挥出巅峰状态。Paolini加入Amazfit不仅体现了我们对她征战最高水平网球赛场的支持，还将展示Amazfit的智能可穿戴生态系统如何为全球运动员和运动爱好者赋能。”

Paolini的签约壮大了Amazfit日益庞大的精英运动员队伍，其中包括意大利和欧洲长跑冠军Yeman Crippa、奥运短跑金牌得主Gabby Thomas、HYROX世界冠军Meg Jacoby和Hunter McIntyre、奥运铁人三项运动员Morgan Pearson和笼式网球名将Bea González。

Amazfit致力于打造能够提升整体健康和幸福感的产品，健康生活需要在四大健康支柱之间取得平衡：体能、睡眠、心态和营养。Amazfit的产品组合丰富多样，包括Active、Cheetah和T-Rex系列高性能智能手表、Helio智能戒指和Zepp App，所有产品都旨在帮助运动员和健康爱好者跟踪并增强整体健康。Zepp App的最新Food Log功能现已在美国市场上线，并计划在今年晚些时候登陆其他市场，这一无与伦比的功能为Paolini这样的运动选手在营养和健身之间架起一座桥梁，确保达到最佳表现和恢复力。无论是监测心率、跟踪睡眠周期还是记录饮食，Amazfit皆能够提供所需的洞察，以保证全面的健康和表现。

如需了解更多信息，请访问Amazfit.com，并在Facebook、Instagram、Twitter和YouTube上关注Amazfit。

关于Amazfit

Amazfit是一家专注于健康和健身领域的全球领先智能可穿戴设备品牌，隶属于健康技术公司Zepp Health（NYSE: ZEPP ）。 Amazfit提供多种智能手表和手环，其品牌口号"发现惊奇"鼓励人们打破障碍，超越期望，在每一刻都能找到快乐。

Amazfit由Zepp Health专有的健康管理平台提供支持，该平台提供基于云的全天候可操作见解和指导，帮助用户实现健康目标。 凭借精良的制造工艺，Amazfit智能手表赢得了包括iF设计奖和红点设计奖在内的众多设计奖项。

Amazfit于2015年推出，如今已拥有数百万用户。其产品遍布美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的90多个国家。有关Amazfit的更多信息，请访问 www.amazfit.com 。

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