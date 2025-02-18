阿联酋推出可增强航空安全的下一代无GPS导航和安全飞行控制系统

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着军民两用技术日益推动全球的规模经济优势，领先的无人机系统制造商ADASI宣布采用阿布扎比VentureOne的两种先进自动飞行控制技术，即新的先进无GPS导航技术Perceptra和适用于自动驾驶系统的高安全性飞行控制技术。

这两种技术都由技术创新研究所（Technology Innovation Institute）开发，可在极具挑战性的环境中安全、稳妥地操作。这两种技术专为无人机制造商优化，为自动高空操作提供更好的弹性、精确性和安全性。Saluki和Perceptra在中东地区最大的防务展IDEX 2025上揭幕，VentureOne、ADASI和TII也在展会期间正式签订合作协议。

全球定位系统（GPS）技术一直是导航的基础支柱，从日常智能手机应用到关键的国防和军事行动，都离不开这种技术的支持。但这种对GPS的普遍依赖也暴露了可通过堵塞和伪装等技术来利用的漏洞。堵塞是指GPS接收器收到的同一频率信号过多，导致无法准确跟踪位置；伪装是指通过传输假冒的信号来欺骗接收器，从而导致位置或时间计算不准确。这些漏洞给依赖精确导航的行业带来了显著的风险，包括自动无人机、商业航空和军用飞机等。

在国防和安全领域，GPS信号泄密可能影响任务的成功和人员安全，而在航空领域，导航错误可能导致飞行路径偏航和操作干扰。根据2024年路透社的一份报道，此类事件的报告已经促使航空业以及国际航空运输协会（IATA）和欧洲航空安全局（EASA）等国际监管机构寻求紧急解决GPS干扰的方案。

对于无人机和自动驾驶汽车等自动驾驶系统，无法保持准确的定位将可能导致安全隐患，尤其是在从航空到国防等动态或高风险环境中。随着依赖GPS的系统使用量不断增加，对强健的替代导航解决方案的需求也变得日益迫切。Perceptra和Saluki采用先进的视觉导航技术，提供可靠、强大的性能，能够克服如今面临的多种挑战。

TII首席执行官Najwa Aaraj表示：“Perceptra具有无GPS功能，Saluki采用先进的零信任架构，是自动导航领域的一个重大飞跃，潜在可带来多个行业领域的转变。从支持商业航班的安全飞行，以精确的导航来支持搜救任务，到在人口密集的城市实现高效的城市无人机物流配送等，这些技术拥有广泛的真实应用前景。其良好的适应能力也在国防领域具有宝贵的价值，可确保在极具挑战性的环境中安全、稳妥地完成操作。本次合作反映了我们发展先进的军民两用技术，在满足民用和国防需求的同时，将阿联酋建设成为下一代自动化技术的领先国家的承诺。”

Perceptra是一种基于视觉的系统，无需GPS即可实现可靠的导航，从而让高空平台可在无GNSS的环境中操作。该系统的特点包括视觉重新锁定、低导航错误、集成方便等特点，适用于情报、监控、预警和电子战等平台。

Saluki是一种安全的高性能飞行控制器和任务计算机，采用零信任架构。此外还具有PX4兼容性、生成式人工智能功能以及300 TOPS算力，可支持使命关键型国防应用的多运载工具管理。

ADASI首席执行官Juma Al Kaabi表示“ADASI仅集成最先进并经实践检验的技术，以确保我们的无人机可在最严苛的环境中提供无可比拟的精准度、坚韧性和安全性。Perceptra和Saluki提供了下一代无人机所需的所有能力：安全、不依赖GPS的导航以及人工智能支持的任务控制等。”

VentureOne代理首席执行官Reda Nidhakou表示：“VentureOne致力于确保将先进的前沿研究应用到实际，实现积极的影响并促进行业变革。可帮助确保在不同行业领域实现更坚韧、更安全的无人机操作的创新众多，首先是国防领域，Saluki和Perceptra只是其中的两个例子。我们努力开发更全面的航空自动化和安全产品组合，这将在未来的无人机操作中发挥中心作用。”

上周，TII宣布与通用民用航空局（GCAA）合作支持相关监管工作，开发用于空中走廊设计的先进方法。这些方法旨在优化飞行路线，减少复杂城市空域的空中事故风险，确保有人驾驶和自动驾驶无人出租飞机的安全和高效导航。这些成果加上Perceptra和Saluki，将强化阿布扎比引领下一代导航和人工智能驱动自动化技术的愿景。

VentureOne和TII都是先进技术研究协会（ATRC）的下属部门，后者负责主管阿布扎比的研究和开发生态系统，以推动具有全球影响力的革命性技术。ADASI是先进技术和防务集团EDGE Group的成员。

来源：AETOSWire

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