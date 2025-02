VAE introduceert GPS-vrije navigatie en beveiligde vluchtcontrole van de volgende generatie om de luchtvaartbeveiliging te versterken

UAE Launches Next-Gen GPS-Less Navigation and Secure Flight Control to Strengthen Aviation Security (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Naarmate technologieën voor tweeërlei gebruik schaalvergrotingen wereldwijd steeds meer aandrijven, kondigde ADASI, een leider in de VAE op het gebied van systeemproductie, hun implementatie aan van twee geavanceerde autonome vluchttechnologieën door Abu Dhabi's VentureOne: Perceptra, een nieuwe baanbrekende GPS-vrije navigatietechnologie en Saluki, een hoogbeveiligde vluchtcontroletechnologie voor autonome systemen.

Deze technologieën die beide zijn ontwikkeld door het Technology Innovation Institute zijn ontworpen om beveiligde, veerkrachtige activiteiten te leveren in de meest uitdagende omgevingen. Ze werden geoptimaliseerd voor fabrikanten in de VAE en bieden verbeterde veerkracht en beveiliging voor autonome luchtactiviteiten. De overeenkomst tussen VentureOne, ADASI en TII werd geformaliseerd tijdens IDEX 2025, de grootste defensiebeurs in het Midden-Oosten waar Saluki en Perceptra werden gepresenteerd.

Global Positioning System-technologie (GPS) is al lang een fundamentele pijler van navigatie en ondersteunt toepassingen van alledaags smartphonegebruik tot kritieke defensie- en militaire activiteiten. Echter heeft deze wijdverspreide afhankelijkheid van GPS kwetsbaarheden blootgelegd die kunnen worden uitgebuit via technieken zoals jammen en spoofen. Jammen treedt op wanneer signalen op dezelfde frequentie GPS-ontvangers overweldigen waardoor nauwkeurige locatietracking onmogelijk wordt gemaakt, en spoofen omvat het uitzenden van valse signalen om ontvangers te misleiden incorrecte posities of tijden te berekenen. Deze kwetsbaarheden houden aanzienlijke risico's in voor sectoren die afhankelijk zijn van nauwkeurige navigatie, waaronder autonome drones, commerciële luchtvaart en militaire vliegtuigen.

In defensie en beveiliging kunnen gecompromitteerde GPS-signalen een impact hebben op het slagen van de missie en de veiligheid van het personeel, terwijl in de luchtvaart navigatiefouten kunnen leiden tot afwijkingen van het vluchttraject en operationele verstoringen. Door deze rapporten zijn de luchtvaartsector en internationale toezichthouders zoals IATA en Europese toezichthouder EASA op zoek naar dringende oplossingen voor GPS-interferentie, volgens een Reuters-rapport in 2024.

Voor autonome systemen zoals drones en zelfrijdende voertuigen kan het onvermogen om nauwkeurige positionering te behouden veiligheidsrisico's creëren, met name in dynamische omgevingen of omgevingen met hoge risico's, van luchtvaart tot defensie. Naarmate het gebruik van GPS-afhankelijke systemen blijft groeien, is de behoefte aan veerkrachtige, alternatieve navigatieoplossingen steeds meer cruciaal aan het worden. Perceptra en Saluki overbruggen vele van de talrijke moderne uitdagingen met geavanceerde op visie gebaseerde navigatie en leveren betrouwbare en veerkrachtige prestaties.

Dr. Najwa Aaraj, CEO van TII, zei, "Perceptra, met zijn GPS-vrije capaciteiten en Saluki met zijn verfijnde Zero Trust-architectuur vertegenwoordigen een aanzienlijke sprong voorwaarts in autonome navigatie met het vermogen om meerdere sectoren te transformeren. Van het ondersteunen van veilig reizen tijdens commerciële vluchten, reddingsoperaties met nauwkeurige navigatie tot efficiënte stedelijke dronelogistiek voor leveringen in dichtbevolkte steden; deze technologieën hebben brede praktische toepassingen. Hun aanpasbaarheid maakt ze ook onmisbaar in defensie waardoor beveiligde en veerkrachtige operaties worden gewaarborgd in zelfs de meest uitdagende omgevingen. Deze samenwerking weerspiegelt onze inspanning om geavanceerde technologieën voor tweeërlei gebruik te ontwikkelen die zowel dienen voor burgers als defensie en tegelijkertijd worden de VAE gepositioneerd als een leider op het gebied van autonome systemen van de volgende generatie."

Perceptra is een visiegebaseerd systeem dat zorgt voor betrouwbare navigatie zonder GPS waardoor luchtplatformen actief kunnen zijn in omgevingen zonder GNSS. Het bevat visuele hervergrendeling, een laag aantal navigatiefouten en eenvoudige integratie tussen platformen voor inlichtingen, surveillance, verkenning en elektronische oorlogsvoering.

Saluki is een beveiligde vluchtcontroller en missiecomputer met hoge prestaties met Zero Trust-architectuur. Met PX4 compatibiliteit, Gen AI-capaciteiten, en 300 TOPS computerkracht, ondersteunt het beheer van meerdere voertuigen voor missiekritieke defensietoepassingen.

"Bij ADASI integreren we alleen de meest geavanceerde, praktijk beproefde technologieën om ervoor te zorgen dat onze drones met een ongeëvenaarde precisie, veerkracht en beveiliging kunnen opereren in de meest omstreden omgevingen." zei Juma Al Kaabi, de CEO van ADASI. "Perceptra en Saluki bieden precies wat drones van de volgende generatie vereisen: beveiligde, GPS-onafhankelijke navigatie en AI-aangedreven vluchtleiding."

"VentureOne is toegewijd om ervoor te zorgen dat baanbrekend onderzoek werkelijkheid wordt om een positieve impact te maken en sectoren te transformeren." zei Reda Nidhakou, waarnemend CEO van VentureOne. "Saluki en Perceptra zijn slechts twee van de vele nieuwe innovaties die zullen zorgen voor meer veerkrachtige en veiligere droneactiviteiten in verschillende sectoren, te beginnen bij defensie. We werken aan een meer uitgebreid portfolio op het gebied van luchtautonomie en beveiliging dat een centrale rol zal spelen bij toekomstige droneactiviteiten."

Vorige week kondigde TII zijn samenwerking aan met de General Civil Aviation Authority (GCAA) om regelgevende inspanningen te ondersteunen door geavanceerde methodologieën voor het ontwerp van luchtcorridors te ontwikkelen. Deze methodologieën trachten vliegroutes te optimaliseren en het risico op luchtongevallen in complexe stedelijke luchtruimen te verminderen waardoor een veilige en efficiënte navigatie voor zowel bemande als onbemande dronetaxi's wordt verzekerd. Deze inspanningen, naast Perceptra en Saluki, versterken Abu Dhabi's visie om de toon te zetten in navigatie van de volgende generatie en AI-aangedreven autonomie.

Zowel VentureOne en TII maken deel uit van de Advanced Technology Research Council (ATRC), die toezicht houdt op Abu Dhabi's onderzoeks- en ontwikkelingsecosysteem om transformatieve technologieën met een wereldwijde impact te bevorderen. ADASI maakt deel uit van de EDGE Group, het geavanceerde technologie en defensieconglomeraat.

