阿拉伯聯合大公國推出下一代無GPS導航和安全飛行控制技術以強化航空安全

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著兩用技術在全球日益推動規模經濟的發展，無人機系統製造領域的領導者ADASI宣布，將採用阿布達比VentureOne公司的兩項先進的自主飛行技術：Perceptra，一種全新的尖端無GPS導航技術；以及Saluki，一種用於自主系統的高安全性飛行控制技術。

這兩項技術均由技術創新研究院開發，旨在於最具挑戰性的環境中實現安全、可靠的運行。它們已針對無人機製造商進行了最佳化，為自主空中作業提供了更強的韌性、更高的精確度和更大的安全性。VentureOne、ADASI和TII之間的協議在中東地區最大的國防展IDEX 2025上正式簽署，Saluki和Perceptra技術也在該展覽會上亮相。

全球定位系統(GPS)技術長期以來一直是導航的基本支柱，支援從日常智慧型手機使用到關鍵國防和軍事行動等各種應用。然而，對GPS的廣泛依賴暴露出了一些漏洞，這些漏洞可以透過諸如干擾和欺騙等技術手段被利用。干擾是指相同頻率的訊號淹沒GPS接收器，使其無法進行準確的位置追蹤；而欺騙則是指寄送偽造訊號，誘使接收器運算出錯誤的位置或時間。這些漏洞給依賴精確導航的各個領域帶來了重大風險，包括自主無人機、商業航空和軍用飛機等領域。

在國防和安全領域，受到干擾的GPS訊號可能會影響任務的成功執行和人員安全，而在航空領域，導航錯誤可能會導致飛行路線偏離和營運中斷。根據2024年的一篇路透社報告，此類情況促使航空業以及國際航空運輸協會(IATA)和歐洲主管機關歐洲航空安全局(EASA)等國際主管機關迫切尋求解決GPS干擾問題的方案。

對於無人機和自動駕駛汽車等自主系統而言，無法保持準確的定位可能會造成安全隱患，尤其是在從航空到國防等動態或高風險環境中。隨著對依賴GPS的系統的使用不斷增加，對可靠的替代導航解決方案的需求變得越來越迫切。Perceptra和Saluki技術透過先進的以視覺為基礎的導航技術克服了如今的眾多挑戰，實現了可靠、穩定的效能表現。

TII執行長Najwa Aaraj博士表示：「Perceptra的無GPS功能以及Saluki成熟的零信任架構代表了自主導航領域的重大飛躍，有可能改變多個產業。從支援商業航班的安全飛行、透過精確導航進行搜救任務，到在人口密集的城市中實現高效的城市無人機物流配送，這些技術在真實世界中具有廣泛的應用。它們的適應性也使其在國防領域具有極高的價值，即使在最具挑戰性的環境中也能確保安全、可靠的運行。此次合作體現了我們致力於開發先進的兩用技術，以滿足民用和國防需求，同時使阿拉伯聯合大公國成為下一代自主系統領域的領導者。」

Perceptra是一種以視覺為基礎的系統，可在沒有GPS的情況下確保可靠的導航，使空中平台能夠在全球導航衛星系統(GNSS)無法涵蓋的環境中運行。它具有視覺重新鎖定功能、低導航誤差，並且易於在各種平台上整合，可用於情報、監視、偵察和電子戰等領域。

Saluki是一種安全、高效能的飛行控制器和任務電腦，採用零信任架構。它與PX4相容，具備生成式人工智慧(Gen AI)功能，擁有300萬億次操作每秒(TOPS)的運算能力，支援對關鍵任務國防應用的多飛行器管理。

ADASI執行長Juma Al Kaabi表示：「在ADASI，我們只整合最先進且經過實地驗證的技術，以確保我們的無人機即使在競爭最激烈的環境中也能以無與倫比的精確度、韌性和安全性運行。Perceptra和Saluki技術正是下一代無人機所需要的：安全、不依賴GPS的導航以及由AI驅動的任務控制。」

VentureOne代理執行長Reda Nidhakou表示：「VentureOne致力於確保將尖端研究變為現實，以產生正向影響並為產業帶來變革。Saluki和Perceptra只是眾多即將推出的新創新成果中的兩項，它們將有助於確保從國防領域開始的不同產業中無人機的運行更具韌性和安全性。我們正在開發一個更全面的空中自主和安全產品組合，它將在未來的無人機操作中發揮核心作用。」

上周，TII宣布與阿拉伯聯合大公國民航總局(GCAA)合作，透過開發先進的空中走廊設計方法來支援監管工作。這些方法旨在實現飛行路線的最佳化，降低複雜城市空域中發生空中事故的風險，確保有人駕駛和自主無人駕駛計程車的安全、高效導航。這些努力連同Perceptra和Saluki技術，強化了阿布達比在下一代導航和AI驅動的自主性方面引領發展的願景。

VentureOne和TII均為先進技術研究委員會(ATRC)的成員，該委員會負責監督阿布達比的研發生態系統，以推動具有全球影響力的變革性技術的發展。ADASI是先進技術和國防企業集團EDGE Group的旗下組成部分。

來源：AETOSWire

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