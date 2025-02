MyHeritage introduceert Historische oorsprong: Geavanceerde DNA analyse die afkomst tot 10.000 jaar terug herleidt

TEL AVIV, Israël en LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--MyHeritage, het toonaangevende wereldwijde platform voor familiegeschiedenis en DNA testen, kondigde vandaag de lancering aan van Historische oorsprong, een belangrijk nieuw product dat een aanvulling vormt op de DNA-etniciteitsrapporten van het bedrijf. Historische oorsprong gaat verder terug in de tijd, dankzij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van archeogenetica, waardoor MyHeritage DNA klanten hun afkomst tot 10.000 jaar in de geschiedenis kunnen achterhalen en de oude bevolkingsgroepen kunnen ontdekken waar ze van afstammen, zoals oorspronkelijke Romeinen, Noorse Vikingen, Feniciërs en Oude Egyptenaren. MyHeritage is nu de enige toonaangevende genealogiedienst die een dergelijke hoge-resolutie analyse van de etniciteit van oud DNA aanbiedt.

Het nieuwe Historische oorsprong product is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen MyHeritage en Illustrative DNA, een startup die toonaangevend is op het gebied van historische etniciteit analyse. Historische oorsprong is een aanvulling op de Geschatte Etniciteit van MyHeritage DNA, die een procentuele specificatie geeft van de hedendaagse etnische afkomst van een persoon die een paar honderd jaar teruggaat. Historische oorsprong vergelijkt het DNA van een persoon met oude DNA monsters en bevolkingsgroepen uit de neolithische periode tot en met de late middeleeuwen, waardoor het inzicht in iemands etnische afkomst wordt vergroot.

“DNA testen zijn een snel evoluerende bron die miljoenen mensen over de hele wereld fascineren,” zegt Gilad Japhet, oprichter en CEO van MyHeritage. "Historische oorsprong is onmisbaar voor iedereen die intellectueel nieuwsgierig is naar zijn of haar historische wortels. Historische oorsprong vormt een belangrijk onderdeel van iemands bredere familieverhaal en is een welkome aanvulling op MyHeritage. We hebben onze expertise in generatieve AI ingezet om een unieke innovatie toe te voegen aan Historische oorsprong: AI avatars die veel van de oude bevolkingsgroepen vertegenwoordigen. De AI avatars vertellen het verhaal van hun beschaving in geanimeerde video's die leuk en boeiend zijn, om een diepere waardering te kweken voor het culturele erfgoed van elke groep."

“We zijn ontzettend trots op deze nieuwe samenwerking met MyHeritage,” zeiden Esad Zahid Özcan en Samet Mermer, medeoprichters van Illustrative DNA. “We hebben al lang bewondering voor het werk van MyHeritage als leider op het gebied van DNA tests voor consumenten. Illustratief DNA ontwikkelt zich snel dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek en de ontdekking van nieuwe DNA monsters in opgravingen over de hele wereld. We zijn zeer blij dat de resultaten van onze inspanningen in slechts een paar klikken beschikbaar worden voor miljoenen MyHeritage gebruikers."

Dankzij geavanceerde DNA extractietechnieken kunnen wetenschappers menselijke monsters afkomstig van archeologische vindplaatsen over de hele wereld analyseren, dateren en DNA segmenten en genetische markers identificeren die duizenden jaren oud of zelfs ouder zijn. Aan de hand van de locatie, de periode en aanvullend archeologisch bewijs kunnen onderzoekers monsters in verband brengen met historische beschavingen. Veel van deze bevindingen worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen en de monsters worden openbaar gemaakt. Historische oorsprong vergelijkt het DNA van een gebruiker met deze oude bevolkingsgroepen en monsters, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeksrapporten. De resultaten worden gepresenteerd in uitgebreide rapporten die zowel informatief als visueel aantrekkelijk zijn. Hieronder vallen historische bevolkingsgroepen die nu uitgestorven zijn of die in de loop der tijd zijn opgegaan in andere bevolkingsgroepen, zoals de Kanaänieten, Scythen, Visigoten, Etrusken en vele anderen. De beschaving van de Gele Rivier, Oud Egyptenaren, Oud Grieken, Insulaire Kelten, Oude Bantoes, Centraal-Amerindianen en Asjkenazische Joden uit de Middeleeuwen behoren tot de vele oude bevolkingsgroepen die vertegenwoordigd zijn in het product Historische oorsprong.

Ancient Origin rapporten bevatten een procentuele analyse van de oude bevolkingsgroepen waarvan u afstamt in verschillende historische tijdperken; een analyse van hoeveel van uw DNA teruggaat op bevolkingsgroepen van jagers-verzamelaars en eerste boeren; geavanceerde rapporten die één of meer oude bevolkingsgroepen aanduiden die genetisch het dichtst bij u staan; Principale Componenten Analyse (PCA) kaarten die uw genetische verwantschap met oude bevolkingsgroepen visualiseren en nog veel meer. Een encyclopedie van oude bevolkingsgroepen en monsters is opgenomen ter referentie.

Historische oorsprong is beschikbaar voor iedereen met DNA resultaten op MyHeritage, mits hier expliciet toestemming voor is gegeven. Hieronder vallen alle MyHeritage DNA klanten die bij MyHeritage een test hebben afgenomen en alle klanten die hun DNA bij een andere dienst hebben afgenomen en hun DNA gegevensbestand naar MyHeritage hebben geüpload. Het is een premium functie en u heeft een MyHeritage Complete of Omni abonnement nodig rapporten te ontvangen, die periodieke updates bevatten naarmate nieuw onderzoek opduikt en nieuwe monsters aan de database worden toegevoegd. Veel MyHeritage gebruikers komen al in aanmerking om het Historische oorsprong product zonder bijkomende kosten te betalen dankzij hun bestaande abonnement. Historische oorsprong is beschikbaar op desktop en mobielwebsite; ondersteuning op de MyHeritage mobiele app wordt binnenkort toegevoegd. Lees meer over Historische oorsprong in het MyHeritage blog.

