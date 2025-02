Cugat impulsiona a eficiência operacional e melhora a experiência de compra com o Self Checkout da Toshiba

Cugat, a leading supermarket chain in Chile, has implemented Toshiba's Self Checkout to enhance customer service, improve operational efficiency, all while seamlessly integrating with Cugat's existing infrastructure. (Photo: Business Wire)

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Os Supermercados Cugat, uma rede familiar de supermercados líder no Chile, implementou com sucesso a solução de Self Checkout da Toshiba Global Commerce Solutions. Este passo eleva as operações no varejo da Cugat e foca no crescimento conjunto para impulsionar sua inovação.

"Na Toshiba Global Commerce Solutions, estamos entusiasmados em colaborar com a Cugat neste projeto transformador. A implementação do Self Checkout da Toshiba resolve desafios operacionais fundamentais e melhora os processos de pagamento. Com essa conquista, a Cugat não só ganha em eficiência, mas também fortalece seu caminho para a expansão e evolução tecnológica", comentou Manuel Medecigo, VP de Vendas para a América Latina da Toshiba Global Commerce Solutions.

Com sede em Rancagua, Chile, a Cugat opera atualmente com 18 lojas e tem mais duas em construção. "A incorporação do Self Checkout da Toshiba melhorou significativamente nosso atendimento ao cliente. Isso nos permitiu otimizar a eficiência operacional e resolver desafios na validação de peso, facilitando uma melhor gestão de nossos caixas e oferecendo uma experiência de compra mais ágil para nossos clientes. Estamos entusiasmados para continuar expandindo essa tecnologia para mais lojas à medida que seguimos crescendo e inovando", afirmou Christian Bravo, Executive Controller da Cugat. "Além disso, a integração do Self Checkout com nossa infraestrutura atual nos permitiu reduzir a dependência de outros fornecedores, melhorar a velocidade das transações e otimizar o processo de pagamento".

O sucesso na adoção do Self Checkout da Toshiba marca um marco na modernização da Cugat e abre as portas para expandir ainda mais essa tecnologia em mais filiais. Com um foco em soluções inovadoras, a Toshiba continuará apoiando a evolução das operações da Cugat, fortalecendo sua competitividade no mercado e promovendo a transformação digital no setor de varejo.

O papel dos parceiros estratégicos foi fundamental para o sucesso deste projeto. A Funziona Retail, parceira de negócios da Toshiba, contribuiu com seu amplo conhecimento do setor e experiência em tecnologia para garantir uma implementação eficaz. Além disso, a Rhiscom, como integradora de soluções, desempenhou um papel crucial na integração e implantação da tecnologia, garantindo uma execução fluida e eficiente.

Sobre a Cugat:

Desde seus primeiros passos em Pichidegua, os Supermercados Cugat evoluíram até se tornarem um marco no setor de varejo, destacando-se pelo compromisso com a qualidade, variedade e satisfação do cliente. Como empresa 100% chilena e de propriedade familiar, a Cugat aposta no desenvolvimento sustentável e no bem-estar da comunidade. Olhando para o futuro, a companhia segue firme em sua missão de inovar, melhorar seus serviços e expandir sua presença para continuar proporcionando uma experiência de compra excepcional aos seus clientes.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions:

A Toshiba Global Commerce Solutions capacita o varejo para prosperar e crescer por meio de um ecossistema dinâmico de soluções e serviços mais inteligentes e ágeis, que permitem que os varejistas evoluam de forma resiliente com as gerações de consumidores e se adaptem às condições do mercado. Apoiados por uma organização global de colaboradores e parceiros dedicados, os varejistas ganham mais visibilidade e controlo sobre suas operações, ao mesmo tempo que desfrutam da flexibilidade para construir, dimensionar e transformar experiências de varejo que antecipam e satisfazem as necessidades dos consumidores, que estão em constante mudança. Para saber mais, acesse commerce.toshiba.com e interaja conosco no LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram (@toshibacommerc) e X/Twitter (@ToshibaCommerce).

A Toshiba Global Commerce Solutions é uma subsidiária integral da Toshiba Tec Corporation, que é negociada na Bolsa de Valores de Tóquio.