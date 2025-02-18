義大利網球名將Jasmine Paolini加盟Amazfit，成為最新的運動員大使

加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health (NYSE: ZEPP) 旗下全球領先的智慧型穿戴裝置品牌Amazfit今天宣布與義大利網球名將、全球排名第四的Jasmine Paolini簽約，成為其最新的全球運動員合作夥伴。作為多年長期協議和官方智慧型穿戴裝置合作夥伴關係的一部分，Paolini將代表Amazfit在球場上穿著帶有Amazfit標誌的服裝並佩戴智慧手錶，同時使用該品牌包括Helio Ring在內的健康穿戴裝置，以追蹤睡眠和運動恢復情況。

Paolini是目前義大利排名第一的選手，也是國際女子網球協會（WTA）史上排名最高的義大利單打選手。她在2024年法國網球公開賽上打進單打和雙打決賽，並在2024年溫布頓網球公開賽上打進單打決賽。此外，Paolini也是奧運雙打金牌得主，擁有兩個WTA單打和六個雙打冠軍頭銜。

Paolini表示：「我親身體驗了在訓練中追蹤自己的表現和分析資料對於參加最高水平比賽而言是多麼重要。作為一名網球運動員，我經常出差，適應新的時區，並在激烈的比賽和訓練中鍛煉身體。有了Amazfit的智慧型穿戴裝置，我可以即時監測自己的恢復情況、睡眠品質和整體體能，確保自己無論身在何處都能迅速適應並保持最佳狀態。我很高興能加入Amazfit大家庭，協助自己的比賽更上一層樓。」

憑藉Amazfit先進的追蹤技術，Paolini能夠深入瞭解自己在球場內外的訓練、健康和恢復情況。利用Amazfit的智慧型穿戴裝置，她將可以監測關鍵機能指標，包括心臟健康、睡眠品質和體力負荷，以確保能夠提升備戰、恢復能力和整體健康。

Zepp Health創辦人暨執行長黃汪強調了與Paolini簽約的重要意義以及該品牌對高水平表現的承諾：「Jasmine Paolini取得的傑出成就以及為提高成績所盡的最大努力與Amazfit的先進運動技術願景是天作之合。我們不僅僅提供智能手錶，我們正在建立一個完整的智慧型穿戴裝置生態系統。從幫助追蹤恢復和睡眠情況的Amazfit Helio Ring，到應用程式中支援賽後恢復的最新營養管理功能，我們的技術讓運動員能夠更智慧地訓練，更有效率地恢復，並發揮出巔峰狀態。Paolini加入Amazfit不僅體現了我們對她徵戰最高水準網球賽場的支援，還將展示Amazfit的智慧型穿戴生態系統如何為全球運動員和運動愛好者賦能。 」

Paolini的簽約壯大了Amazfit日益龐大的精英運動員隊伍，其中包括義大利和歐洲長跑冠軍Yeman Crippa、奧運短跑金牌得主Gabby Thomas、HYROX世界冠軍Meg Jacoby和Hunter McIntyre、奧運鐵人三項運動員Morgan Pearson和籠式網球名將Bea González。

Amazfit致力於打造能夠提升整體健康和幸福感的產品，健康生活需要在四大健康支柱之間取得平衡：體能、睡眠、心態和營養。Amazfit的產品組合豐富多樣，包括Active、Cheetah和T-Rex系列高性能智慧手錶、Helio智慧戒指和Zepp App，所有產品都旨在幫助運動員和健康愛好者追蹤並增強整體健康。Zepp App的最新Food Log功能現已在美國市場上線，並計劃在今年稍後登陸其他市場，這一無與倫比的功能為Paolini這樣的運動選手在營養和健身之間架起一座橋樑，確保達到最佳表現和恢復力。無論是監測心率、追蹤睡眠週期或記錄飲食，Amazfit都能提供所需的洞察，以確保全面的健康和表現。

如需瞭解更多資訊，請造訪Amazfit.com，並在Facebook、Instagram、Twitter和YouTube上關註Amazfit。

關於Amazfit

全球領先的智慧型穿戴式健康與健身用品品牌Amazfit是健康科技公司Zepp Health（紐約證券交易所代號： ZEPP ；中文名：華米科技）旗下機構。Amazfit生產款式繁多的智慧型手錶和手環，以「Discover Amazing」為品牌號召，鼓勵每個人突破障礙、超越期望，分分秒秒鐘都過得快樂精采。

Amazfit以Zepp Health的專屬健康管理平台為後盾；該平台全天候從雲端傳送務實可行的建議與指導，幫助使用者達成健康目標。Amazfit智慧型手錶製作精良，曾贏得包括iF設計獎和Red Dot設計獎在內的多項設計大獎。

Amazfit在2015年問世，如今已獲得數百萬名使用者的愛戴。其產品行銷美洲、歐洲、中東和非洲地區和亞太地區90多個國家。如需有關Amazfit的進一步資訊，請造訪： www.amazfit.com 。

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